- Entre fieles coequiperos y pocas caras nuevas Fajardo pedalea su llegada a la primera vuelta presidencial

El grupo lo coordina la caleña Sara Moreno, la estrategia política la lidera el español Antoni Gutiérrez y entraron en escena Edna Bonilla y el abogado Mauricio Pava

Con el mismo equipo con el que viene trabajando hace más de una década el candidato Sergio Fajardo, es el que lo acompaña en su campaña presidencial de 2026. El último fichaje fue el estratega político español Antoni Gutierrez Rubí quien diseñó el lanzamiento de la candidatura el 20 de julio del año pasado con un video y una robusta estrategia digital.

Gutierrez, carga consigo un respaldo de triunfos presidenciales como el del hoy presidente Gustavo Petro, el de Alberto Fernández de Argentina y el de la actual mandataria mexicana Claudia Sheinbaum.

Rubí no forma parte del staff del día a día a la campaña, como si lo hace la politóloga caleña Sara Moreno, quien maneja la agenda del candidato y está con él desde hace 17 años. Suspendió sus compromisos académicos para trasladarse a Bogotá donde está 24/7 con el candidato.

Es la encargada de materializar todo lo que se conversa en las extensas reuniones. Actualmente es la co-presidenta del partido Dignidad y Compromiso junto a Juan Manuel Ospina, este último sin un rol protagónico en la campaña.

Moreno, está casada con Juan Fernando Reyes Kuri, quien fue representante a la Cámara por el partido liberal, intentó llegar fallidamente al senado por el Nuevo Liberalismo y ahora apoya la candidatura de Paloma Valencia, la candidata de la Gran Consulta apoyada por el partido liderado por Juan Manuel Galán.

La ex canciller durante los 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos y pareja del candidato María Angela Holguín, destapó su apoyo político al candidato, más allá de su acompañamiento personal y afectivo. Ha sido muy relevante al momento de hacer puentes con los políticos en Bogotá, dada su trayectoría durante los gobiernos de Santos, Uribe y Gaviria.

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El equipo gerencial y programático de la campaña

En la gerencia de la campaña está el excandidato al Senado Federico Restrepo quien fue gerente de EPM cuando Fajardo fue gobernador. , este es el encargado de las conexiones empresariales en el país, pero puntualmente con los gremios antioqueños. Es amigo de juventud de Fajardo y se trasladó a Bogotá, donde además está apoyado en la gerencia por María Eugenia Escobar, directora financiera, fue secretaria de Hacienda de la Gobernación de Antioquia durante el periodo de Fajardo en ese cargo.

El rol de Escobar es más técnico que político, pero es clave su opinión al momento de mover los números para tomar decisiones en pro o que resten a la campaña a nivel económico.

En este mismo equipo como coequipero está Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República y coordinador programático de la campaña. Lo que se conoce es que fue de los primeros en ayudarle a buscar recursos para la iniciativa política. Según Fajarado en caso de ser elegido como presidente este último sería su ministro de Hacienda.

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Roles políticos más mediáticos

Edna Bonilla, candidata vicepresidencial de Fajardo, ha logrado un rol protagónico y propio dentro de la contienda electoral, en los eventos se les ve hablando constantemente con su coequipero y actualmente es la principal encargada de la recolecta de firmas para un referendo con el que buscarían “blindar la Constitución de 1991 de una Asamblea Constituyente”, según explicaron recientemente en la presentación de esta propuesta en las instalaciones de la Registraduría en Bogotá.

En este mismo paquete de recolección de firmas, entra el abogado Mauricio Pava, quien hace parte del comité y quecraga el lastre de haber trabajado con el Gobierno Petro representando al mismo presidente de la República a la primera dama Verónica Alcocer, a Laura Sarabia cuando era directora del Dapre, al entonces embajador de Colombia en Caracas Armando Benedetti y al hoy candidato presidencial Roy Barreras cuando era presidente del Congreso.

Otra de las que ha venido ganando relevancia, por su conexión con las juventudes y tras su salto de la Cámara de Representantes al Senado, es Jennifer Pedraza, quien es la actual jefe de debate y se le ve muy activa en los medios. Pedraza es la única legisladora que llevó al Congreso Dignidad y Compromiso. De ese partido también está el excongresista Jorge Enrique Robledo, quien ha acompañado a Fajardo desde la campaña de 2018.

La región Caribe, la que más preocupa a la campaña

Desde la región Caribe, dado la importancia de esta zona del país y teniendo presente según la misma campaña que es un bastión petrista, el equipo está más reforzado que otras zonas del país.

Desde Barranquilla está coordinando José Antonio Segebre, empresario y exgobernador del Atlántico y militante del partido Liberal quien se encarga de las altas conexiones con los gremios y contactos políticos. Este es acompañado por Norman Alarcón quien tiene un rol más cercano con la ciudadanía gracias a su trabajo como presidente de la Liga de Usuriso.

Asimismo el mismo Fajardo anunció la llegada recientemente a la campaña a de Antonio Celia, empresario barranquillero y quien fue presidente de Promigas (1992 y 2018), presidente de la junta de dirección nacional de la Andi, del consejo privado de competitividad y miembro del consejo privado para una paz sostenible. En caso de ser elegido presidente este sería su alto consejero presidencial.

La campaña tiene una estrategia digital y de comunicaciones única para esta región que trata de presentar propuestas para identificar las mejores soluciones para los problemas que está enfrentando la misma. Lo que demuestra cuán importante es recoger votos desde el caribe.

Finalmente otros de los nombres que también tienen un diálogo cercano con el candidato son Martín Rivera, Coordinador político, Jessi Blanco y Jóse Paz, lideran la estrategia digital, María Camila Díaz, es la directora de comunicaciones, Alvaro Castro, es el coordinador de movilización y María José Castañeda, es la coordinadora de jóvenes.

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