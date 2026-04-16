Personajes con trayectoria cantan su voto por Paloma, Abelardo y Fajardo sin importar los partidos a los que pertenecen

Exministros, líderes de opinión y políticos se apartan de directrices en unas elecciones con candidatos salidos de consultas y coaliciones en las que todo cuenta

Además de los partidos políticos que apoyan la dupla Paloma-Oviedo, entre los que se encuentran el de la U y el Conservador, en esta campaña ha habido una cadena de acercamientos individuales de figuras representativas que tienen distintos orígenes políticos.

La primera liberal de peso que se movió hacia la campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo fue María Paz Gaviria, hija del presidente del Partido Liberal Cesar Gaviria. María Paz quiere tomar la bandera de la Cultura y su presencia es significativa por su origen y porque logró más de 50 mil votos que, aunque no le alcanzaron en su intento de llegar al Senado, sí suman en la contienda presidencial.

Foto/ Cuenta de X Paloma Valencia

Otro liberal que llegó un poco más temprano a la campaña de la centroderecha fue el exministro Juan Carlos Esguerra, esposo de la ex representante por el Nuevo Liberalismo Julia Miranda, quien participó en los gobiernos de Samper y Santos y se hundió en la búsqueda de la reelección en las votaciones del pasado 8 de marzo.

Otro exministro de Santos, que además integró el primer gabinete de Gustavo Petro fue Alejandro Gaviria, cuyo acercamiento llegó por la vía de Daniel Oviedo. Otro del Gobierno Santos en llegar de manera individual fue el exsuperintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo

Katherine Miranda llegó también a la campaña y tiene la impronta del Mockusismo dentro del Partido Verde. Su nombre fue impulsado por el propio Mockus cuando todavía estaba activo en política. En este grupo está el empresario John Sudarsky, dueño de Colchones Spring, que fue Mockusiano de primera línea y alcanzó a ser concejal de Bogotá, siempre muy activo dentro del partido. Muy posiblemente estas figuras jalonen otros nombres que esperan por revelarse.

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Angelino Garzón fue una de las últimas figuras en llegar en solitario a la campaña de Paloma. El dirigente fue embajador de Colombia en Costa Rica, vicepresidente en el Gobierno Santos, embajador en la ONU en la administración Uribe y ministro de Trabajo con Pastrana. Garzón llegó pisando fuerte y le pidió a Fajardo que se una a Paloma.

Foto de mocus y miranda

Foto/ Redes de Katherine Miranda

En esa misma tanda de apoyo llegaron conjuntamente dos grupos independientes: por un lado, los generales en retiro Alberto Mejía, Ricardo Gómez Nieto, Ricardo Jiménez y Guillermo León. También 17 exalcaldes del país firmaron una carta en el que hicieron público su respaldo a Paloma, entre los que se encuentran Carlos Ordosgoitia (Montería); Juan Carlos Cárdenas (Bucaramanga), Germán Chamorro (Pasto).

Los aliados en las demás campañas

A Iván Cepeda, candidato por el Pacto Histórico, le han llegado en solitario figuras como el senador Antonio Correa, que revalidó su curul en las elecciones del pasado 8 de marzo. Correa anunció que iría en contravía a lo dispuesto por su casa política, el Partido de la U, que está oficialmente con Paloma.

Por el lado del Partido Conservador también hay discensos, y el representante a la Cámara por Bolívar, Fernando Niño, decidió no acatar la decisión de bancada que se fue con Paloma. Niño anunció públicamente que irá con el candidato oficialista.

Foto/ Redes sociles de Antonio Correa

Donde Cepeda también aterrizaron el representante Julián López, quien logró alcanzar la presidencia de la Cámara gracias al apoyo de la bancada de gobierno. López fue expulsado del partido de la U en 2025 por no respetar las directrices de independencia planteadas por la dirección del mismo, y por acompañar con su voto las reformas del gobierno. Otro que también llegó casi de la mano de Juan Fernando Cristo es el exministro y exembajador en Brasil, el dirigente del Putumayo Guillermo Rivera, quien formó parte de los liberales que apoyaron la candidatura del presidente Petro junto a Luis Fernando Velasco, hoy detenido por el escándalo de la UNDGR.

Otros que también se sumaron a esta campaña fueron los liberales del Tolima, entre los que se mencionan el presidente del Concejo de Ibagué: concejal Javier Mora; los diputados Julio Morato y Carlos Reyes; el exrepresentante a la Cámara Ángel María Gómez; y el exsenador Mauricio Jaramillo, hermano del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

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El canditado que se aleja de los partidos tradicionales

Por su parte, Abelardo de la Espriella, que se ha vendido como el candidato alejado de los partidos tradicionales, ha recogido apoyos desde todas las orillas, empezando por su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, quien viene de ocupar los ministerios de Hacienda y Comercio en el gobierno de Iván Duque.

Abelardo también es apoyado por el liberal Mauricio Gómez Amín, actualmente senador, y quien es su faro en la región Caribe, sobre todo en Barranquilla y el Atlántico. Gómez Amín llegó desde el principio de la campaña y hace de puente para acercarlos a la casa Char, con quienes ya ha hecho algunos acercamientos, al igual que el senador vallecaucano Fernando Motoa, quines podrán apoyarlo si así lo deciden tras quedar en libertar para poder decidir entre Paloma o De la Espriella.

Foto/ Redes sociales de Mauricio Gómez

De la Espriella ha recibido apoyos desde otras zonas del territorio nacional, como el del exuribista y exsenador Ernesto Macías, a quien se le vió en tarima en varios eventos en el Huila y quien ha hecho público su apoyo en reiteradas oportunidades a través de su cuenta X.

Aunque el Tigre ha dicho que no recibirá apoyo de partidos tradicionales, no dudó en recibir el de Colombia Justas Libres y el de Creemos, este último, el partido del actual alcalde de Medellín Federico Gutiérrez quien ya tiene cuota en la campaña con el ingreso de su hermana Juliana Gutiérrez, quien sacó 96.438 votos, un número insuficiente para llevar su apellido al Congreso.

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Fajardo y su lucha por conquistar el centro

Sergio Fajardo ha recogido apoyos como los de Brigitte Baptiste, rectora de la EAN y reconocida ambientalista en el país. Asimismo, el exvicepresidente de la República y exdirector de la Policía Nacional Óscar Naranjo hizo pública una carta donde apoyaba la dupla Fajardo-Bonilla.

Foto/ Redes socialesSergio Fajardo

Al comité político de Fajardo han llegado figuras como Jennifer Pedraza, recién elegida senadora y quien dio el salto desde la Cámara de Representantes y es su jefa de debate. También figuran otros nombres como Federico Restrepo, exgerente de EPM y viejo aliado del candidato, quien gerencia la campaña, y Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República, que lidera los temas económicos. El escritor Héctor Abad también anunció su respaldo a través de un video que circula en redes sociales en el que destaca la postura de centro del candidato.

Desde la costa Caribe, cuenta con dos apoyos, uno de ellos es el exgobernador del Atlántico José Antonio Segebre, quien aún registra como militante del Partido Liberal y ha sido la mano derecha de Fajardo en Barranquilla, un fortín peleado entre la familia Char y el petrismo. También cuenta con la vocería de Norman Alarcón, quien es reconocido en la ciudad por su labor como coordinador en la región Caribe de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos.





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