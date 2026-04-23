- El tío comunista de Paloma Valencia, la oveja negra que incomodó a su familia conservadora

Álvaro Pío Valencia, hermano del expresidente Guillermo León, conoció de joven al papá de Iván Cepeda en Popayán e influyó para que él fuera un consagrado Comunista

Hace ya 30 años, el lunes 18 de junio de 1998, en una tradicional casa del centro de Popayán, Marta Hubach Valencia entreabrió la puerta de madera de la alcoba de su tío Álvaro Pío Valencia y lo encontró muerto. Estaba sentado en una vieja silla de cuerina verde. Tenía puesta su bata a cuadros y la lupa negra y cuadrada con la que leía había caído al suelo. Tenía 86 años. No dejó bienes ni cuentas por pagar, mucho menos herencia material que repartir.

Álvaro Pío Valencia, pionero del pensamiento marxista en Colombia, lo tocó la pobreza desde niño, no porque él fuese pobre, sino porque, nacido en un hogar acomodado de Popayán, aprendió a mirar de frente la desigualdad. Su abuelo, Ignacio Muñoz, lo llevaba los sábados a misa y luego a repartir ayuda entre los más necesitados. En esas jornadas tempranas, en las calles de su ciudad, el niño que había crecido entre comodidades entendió que la vida no era igual para todos.

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Durante su primera comunión se acercó a otros niños de su misma edad que no tenían nada. Ese contacto marcó una inquietud que con los años se transformó en postura política.

Hijo de conservadores de pura cepa

Álvaro Pío Valencia nació el 4 de agosto de 1911 en una familia que representaba la tradición conservadora y señorial del país. Era hijo del poeta Guillermo Valencia y hermano de Guillermo León Valencia, quien llegaría a la Presidencia de la República de 1962 a 1966, el segundo presidente del Frente Nacional, después de Alberto Lleras Camargo. Hoy, ese apellido ocupa las primeras planas de la escena política con Paloma Valencia, sobrina nieta de Álvaro Pío quien aspira a reeditar la historia de su abuelo.

El expresidente de Colombia Guillermo León (Izq.) y su hermano Álvaro Pío Valencia (Der.), de pensamientos políticos muy distantes, fueron unidos.

A pesar de esa tradición conservadora, la vida de Álvaro Pío tomó un rumbo distinto desde muy temprano. Fue educado en sus primeros años por su madre, Josefina Muñoz, quien le inculcó valores, disciplina y sensibilidad por las artes. Aprendió a leer a una edad temprana, en parte gracias a la influencia de su tío Francisco Valencia, conocido como “el Gallero”, quien había criado a su padre y a sus hermanos.

El quiebre llegó cuando, un día antes de cumplir los diez años, perdió a su mamá. El poeta Valencia, su papá, se encontraba en Bogotá por asuntos diplomáticos y no alcanzó a despedirse. Desde entonces, su formación quedó bajo la guía de Guillermo León, figura respetada en la política y la literatura que había intentado sin éxito llegar a la Presidencia en 1917 y 1922.

Encuentro con los rojos

A los 14 años ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca. Allí, en medio de los estudios de economía política, encontró las teorías de Karl Marx. La lectura de El Capital, junto con las obras de León Trotski y Rosa Luxemburgo, lo llevó a adoptar una postura crítica frente al sistema social y económico colombiano. Su decisión de acercarse al comunismo no fue improvisada. Fue el resultado de leer y observar, desde una posición privilegiada, la precariedad en la que vivían amplios sectores de la población. Pudo haber seguido la tradición familiar en el conservatismo, pero eligió el camino opuesto.

En 1931, ya graduado, inició su carrera como docente en la Universidad del Cauca, donde enseñó economía y luego amplió su cátedra a literatura, filosofía, historia clásica, estadística y demografía. Su vida académica se interrumpió en 1933 cuando viajó a Río de Janeiro como secretario de su padre, durante una misión diplomática en el gobierno de Enrique Olaya Herrera, en el contexto del conflicto limítrofe con Perú. Ese viaje le permitió conocer de cerca las dinámicas políticas internacionales.

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A su regreso, se vinculó de lleno a causas sociales en el Cauca. Se afilió al Partido Comunista Colombiano y construyó una red de relaciones políticas que incluía figuras como Alfonso López Pumarejo. Aunque este último le propuso asumir responsabilidades en los Llanos Orientales, Álvaro Pío decidió quedarse en Popayán para cuidar de su padre, quien por aquella época ya estaba enfermo.

Despojarse en nombre de los ideales

En 1938 tomó una decisión que marcaría su vida: regaló a las comunidades indígenas Misak unas 6.000 hectáreas de tierra de su propiedad. No fue un gesto simbólico, sino una acción coherente con sus convicciones. Años después, tras la muerte de su padre, formalizó su ingreso al Partido Comunista a los 33 años, en medio de una familia dividida políticamente. Mientras su hermano Guillermo León representaba el conservatismo, otras figuras cercanas se alineaban con distintas corrientes. Él eligió la izquierda.

Su carrera pública incluyó el cargo de alcalde de Popayán en 1940, designado por el presidente Eduardo Santos. También fue concejal y desarrolló políticas orientadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, impulsar vivienda popular y fortalecer servicios públicos. En 1945 apoyó la candidatura de Jorge Eliécer Gaitán, con quien mantuvo cercanía. La derrota electoral de ese año y el posterior asesinato de Gaitán marcaron una etapa de violencia en el país.

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En el ámbito académico, alcanzó uno de sus mayores reconocimientos como rector de la Universidad Santiago de Cali en 1968. Llegó al cargo en medio de una crisis institucional, convocado por los estudiantes. Su gestión permitió estabilizar la universidad, ampliar su cobertura y consolidar su infraestructura. Posteriormente dirigió la Universidad Autónoma de Occidente, donde también intervino para resolver conflictos internos.

Álvaro Pío Valencia, aunque nació en una de las familias más ricas de Popayán, murió

pobre en 1989, sus bienes heredados los repartió entre los que no tenían tierra.

A lo largo de su vida mantuvo relación con figuras clave de la política y el pensamiento. Fue cercano a Gaitán y también al sacerdote Camilo Torres Restrepo, a quien le expresó su desacuerdo con la vía armada. A diferencia de otros líderes de izquierda, Álvaro Pío nunca tomó un arma.

Destinos cruzados

Su influencia trascendió su entorno inmediato. En Popayán, a pocas cuadras de su residencia, vivía Manuel Cepeda Vargas, padre del senador Iván Cepeda. La abuela del hoy candidato del Pacto Histórico, Mina Vargas de Cepeda, conocida cariñosamente en la ciudad como "Mamá Mina", fue un personaje muy reconocida, en Popayán, reconocida como una de las primeras mujeres fotógrafas del occidente colombiano y fundadora del famoso estudio Foto Vargas.

Al joven Manuel Cepeda no le tomó mucho tiempo descubrir al maestro Álvaro Pío Valencia quien terminó influyendo en su pensamiento político que lo llevó a militar también en el Partido Comunista. Cuatro décadas después, sus descendientes —Iván y Paloma— aspiran a regir los destinos de Colombia desde corrientes completamente opuestas.

Los últimos años transcurrieron en la misma casa donde nació, pero reducido a un cuarto sencillo. No tuvo carro, no acumuló bienes, vivía de una pensión y comía en restaurantes modestos. Vestía con lo justo. Leía con una lupa. Recibía a estudiantes, campesinos, profesores y curiosos que buscaban consejo o discusión.

Murió como vivió: sin ruido. Su legado no está en monumentos ni en grandes obras escritas, sino en su influencia, en sus decisiones y en la coherencia entre su pensamiento y su forma de vida. Su herencia material se limita a libros subrayados y papeles, pero su impacto a través de las ideas es imposible de cuantificar. En una familia que ha estado cerca del poder durante generaciones, Álvaro Pío Valencia eligió estar del otro lado. Y esa elección, más que cualquier cargo, define su historia.

Su sobrina nieta Paloma, hija de Ignacio Valencia, quien fue parlamentario y murió en 2023, a los 87 años, tomó —igual que su papá— la línea conservadora, aunque desde el Centro Democrático, como casi todos en una familia en la que la excepción fue la voz disidente de Álvaro Pio, quien murió en su ley.

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