- Aunque se inclinan por Paloma Valencia, qué esperan los conservadores para tomar una decisión final

Los influyentes senadores ‘Fincho’ Cepeda y Nadia Blel la tienen clara, pero hay otros congresistas afines a De la Espriella quien dijo no aceptar apoyo de partidos

Hay una división total en estos momentos en el Partido Conservador en lo que se refiere a la escogencia del candidato presidencial al que apoyarán: algunos se inclinan por Paloma Valencia y otros por Abelardo de la Espriella, con quienes tienen afinidad ideológica.

El partido se quedó sin candidato debido a la pugna entre Felipe Córdoba, quien vistió el traje azul a última hora, y el senador Efraín Cepeda. De igual manera, la representante Juana Carolina Londoño y el exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde, a la par del coronel (r) Carlos Velásquez también aspiraron a ser candidatos. Londoño y Córdoba ya se decidieron en favor de la candidatura de Paloma Valencia.

Foto: Senado

Varias fuentes al interior del partido, tanto a nivel Bogotá como en las regiones le dijeron a las Las 2 Orillas que la balanza se estaría inclinando a favor de la candidatura presidencial de Paloma Valencia.

En este sentido estaría, según las fuentes consultadas, la reelecta senadora Nadia Blel, quien sacó la mayor votación del Senado con 177.340 votos, y quien es un peso pesado del partido al igual que Efraín Cepeda, presidente de los Conservadores. Aquí pesa la cercanía de algunos con el expresidente Álvaro Uribe, quien sirve también como prenda de garantía de que se cumplirían los acuerdos que llegaran a pactar las dos fuerzas políticas: Uribe hace que la figura de Paloma sea confiable para los conservadores.

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Foto: Leonel Cordero/Las2Orillas

Hay dudas con ‘El Tigre’ y los abelardistas le estarían apostando a una política distinta

Desde la campaña de Abelardo de la Espriella, dos fuentes de alta credibilidad cercanas al candidato nos dijeron que “definitivamente no habrá alianzas con partidos políticos tradicionales”. Esto le da más fuerza a lo dicho por nuestras fuentes en el Partido Conservador en relación a que Paloma es la candidata a apoyar en la primera vuelta de las presidenciales.

Asimismo, hay que tener en cuenta que la figura de Abelardo de la Espriella no cuenta con grandes barones políticos que respalden su discurso, ni que garanticen el cumplimiento de los acuerdos que puedan surgir entre los que se unan a su campaña. Por esto último fue necesario que el ‘tigre’ buscará apoyo de una cara más conocida por los tecnócratas, como es su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, exministro del presidente Iván Duque.

Un poco menos conocido, pero más en la línea de De la Espriella, está Enrique Gómez Martínez, recién elegido por el movimiento político Salvación Nacional. Nieto del expresidente Laureano Gómez y sobrino del asesinado exsenador Álvaro Gómez Hurtado, Enrique Gómez Martínez llegó al Congreso como cabeza de lista junto a dos congresistas más.

Las fuentes consultadas por esta redacción revelaron que el apoyo de De la Espriella está frenado de parte y parte, ya que Gómez Martínez, quien es abogado, economista y periodista teme que se le filtren fichas petristas disfrazadas de conservadores. Por ello, creen nuestras fuentes que sería mucho más complejo concretar una alianza en la que haya plena confianza mutua, mientras que del lado de Paloma hay mayor cercanía, más confianza y respeto por lo que se logre entre las partes.

Foto: Redes sociales/ Nadia Blel y Partido Conservador

¿Cuándo decidirán los azules?

Aunque el pasado martes 24 de marzo el partido Conservador informó a la opinión pública que hasta después de Semana Santa darían a conocer su apoyo oficial como bancada, por todo lo mencionado las apuestas están del lado de Paloma.

“Para un partido como el Conservador, defensor de la familia, de la propiedad privada, de la división de poderes, del respeto a la Constitución, del orden, entre otras cosas, no es viable apoyar al comunista marxista-leninista que hoy está en campaña y que promete destruir al sector privado, que no tiene respeto por la división de poderes", expresó el congresista Cepeda tras salir de la reunión.

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El desafío de Cepeda es contribuir a que la colectividad, que no logró tener candidato propio, decida bien para volver a ser la “fuerza que decide”, eslogan acuñado por el veterano político vallecaucano Carlos Holguín Sardi cuando fue presidente del Partido Conservador y cogobernó con Álvaro Uribe Vélez en el 2022. Desde entonces supieron aliarse con Santos y con Duque, e hicieron sentir con habilidad el peso de sus bancadas en Senado y Cámara para participar burocráticamente de esos gobiernos. En 2026 parece que el juego no será distinto y esperan atinar con la candidata cuyo origen familiar es conservador: Paloma Valencia tiene a su favor el peso de Guillermo León Valencia, su abuelo presidente.

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