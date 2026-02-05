- Así encontraron el cuerpo del cura Camilo Torres, 60 años después de haber sido escondido por un general del Ejército

El sacerdote cayó en su primer combate como guerrillero del ELN en 1966. Un sepulturero del cementerio de Bucaramanga fue clave para hallar los restos

Camilo Torres cayó en medio de un combate con un pelotón de soldados de la Quinta Brigada liderado por el general Álvaro Valencia Tovar el 15 de febrero de 1966. El inexperto guerrillero del ELN recibió dos disparos cuando pretendía desarmar a un soldado caído.

Su cuerpo se diferenciaba de los otros tres guerrilleros que también murieron porque entre los bolsillos tenía unas cartas en otros idiomas y una pipa con una guarnición de plata en el centro. Cuando Valencia Tovar escuchó lo que sus subordinados le contaron del enfrentamiento, viajó a Patio Cemento, zona rural de Vicente de Chucurí, en Santander, y confirmó que se trataba de su querido amigo Camilo Torres, el cura guerrillero.

Cuerpo de Camilo Torres, el cura guerrillero, instantes después de haber sido asesinado en combate.

Frente al cuerpo sin vida de su amigo, el general Álvaro Valencia, habría de recordar cuando el médico pediatra Calixto Torres Umaña, el padre del cura Camilo, le salvó la vida apenas siendo un niño. Valencia Tovar estuvo muy cerca de morir a causa de una fiebre tifoidea, cuando Calixto Torres lo atendió y lo sumergió en una tina con agua fría, sin imaginarse que ese niño al que le salvaba la vida comandaría la muerte de su propio hijo muchos años después.

General Álvaro Valencia Tovar

El 21 de febrero de 1966, seis días después del fallecimiento del padre Camilo, su hermano mayor envió una carta desde Minnesota, Estados Unidos, que fue publicada en El Espectador. En la carta, Fernando Torres pedía que el cuerpo de su hermano Camilo no fuera exhibido. Entonces, Valencia Tovar no le contó a nadie de quién se trataba y ordenó que fuera enterrado en el mismo lugar donde murió, forrado con cuatro sacos de polietileno y separado de los otros guerrilleros.

A la tumba de Camilo Torres solo se podía llegar con brújula, siguiéndole los pasos a un croquis que el general mandó a hacer el día del entierro. Ahí estuvo cuatro años en los que la selva lo devoró, dejando únicamente su esqueleto.

Las amenazas para el general Álvaro Valencia Tovar no tardaron en llegar. Todo el mundo lo consideraba el autor y único responsable de la muerte de Camilo Torres y por eso recibió panfletos hasta de grupos con los que Camilo Torres no tuvo ningún vínculo. Las amenazas se materializaron el 7 de octubre de 1971, cuando miembros del ELN le dispararon al carro en el que se movilizaba el general Álvaro Valencia. Se salvó de milagro porque alcanzó a ver al hombre que pretendía vengar la muerte de Camilo Torres desfundar una ametralladora; entonces se pudo tirar al piso del carro, donde recibió un tiro en la espalda y otro que le perforó el pulmón.

Valencia Tovar regresó a la selva a visitar a su amigo con la zozobra de que ya no estuviera. Cuando llegó encontró todo en su sitio, pero supo que los restos del cura más revolucionario de América Latina debían reposar en un lugar más digno. Su privilegiada posición en las Fuerzas Militares le permitió hacer la coreográfica estrategia con la que sacó a su amigo Camilo Torres de la selva sin que nadie sospechara.

Así sacaron a Camilo Torres de la selva

Como en el Cementerio Municipal de Bucaramanga no había un panteón militar para los soldados caídos en combate, Valencia Tovar le comunicó a las Fuerzas Militares su intención de construir uno. El proyecto fue bien recibido. Cuando lo tuvo listo, el general Valencia se llevó a un médico anatomista a la selva para que verificara que los pedazos corroídos del cuerpo sí coincidieran con el esqueleto, pero no le dijo quién era.

El médico confirmó que los restos coincidían con los huesos, los guardaron en una urna funeraria color caoba y fueron trasladados en un helicóptero del Ejército con destino al cementerio municipal de Bucaramanga. Nadie le preguntó al general por la identificación del supuesto soldado que iba a inaugurar el panteón militar del cementerio.

La ceremonia transcurrió con normalidad, se celebró una misa y se le asignó el osario 01, sin lápida. Siendo así como Camilo Torres, el cura expulsado de la comunión eclesial, fue enterrado con una ceremonia católica en un panteón militar como un valiente soldado de Colombia.

El general cargó con el secreto durante 41 años, hasta que Fernando Torres decidió disponer del cuerpo de su hermano menor. Luego de entregar los restos, Valencia Tovar le perdió la pista a su amigo, y Fernando murió sin decir cuál era la nueva ubicación del cura guerrillero.

La Unidad de Búsqueda habría encontrado a Camilo Torres

El 23 de enero de 2026, tres semanas antes de que se cumplieran 66 años de la muerte de Camilo Torres, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en Colombia (UBPD) informó que, aparentemente, había encontrado el cuerpo del cura guerrillero mientras excavaban en el nicho del panteón militar. La solicitud formal ante la Unidad de Búsqueda fue hecha por el sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno. Según el diario El País de España, el presunto esqueleto de Torres llamó la atención porque estaba bañado en formol, como si hubieran querido esconder su identidad después de muerto.

La única forma de verificar que los restos óseos que fueron encontrados gracias a la ayuda de un sepulturero del Cementerio Municipal pertenecen a Camilo Torres, ha sido bajo un riguroso estudio de comparación de ADN con los restos de sus padres el cuál sigue en curso. Tal como señala el diario español, el estudio genético se estaría realizando en Estados Unidos. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por la Unidad de Búsqueda.

De momento sigue abierto el capítulo de la muerte de Camilo Torres, el cual ya es más largo que su propia vida.

