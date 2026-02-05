Regresar a la radio para comentar fútbol, la solución de Iván Mejía para luchar contra la depresión

Después de 50 años de trabajo, en 2018 tomó la decisión de alejarse de los medios, pero la ansiedad y tristeza lo atacaron; la Radio Nacional le abrió la puerta

Luego de ocho años lejos de los micrófonos, el polémico Iván Mejía Álvarez regresará al oficio de comentarista deportivo para cubrir el Mundial de Fútbol que se celebrará en México, USA y Canadá en 2026.

Aunque nunca desapareció del todo de la conversación pública, ya ha pasado casi una década desde que Mejía Álvarez se alejara de las transmisiones deportivas por motivos personales. Su retiro voluntario, según él mismo lo reveló, buscaba bajarle el volumen a la rutina de trabajo y tener una vida más lenta, lejos del ruido de los estadios y los aeropuertos.

Desde 2018, cuando decidió apagar los micrófonos tras más de cinco décadas ininterrumpidas de trabajo, Mejía se instaló definitivamente en Cartagena. Allí, en un entorno distinto al que lo acompañó durante nueve Copas del Mundo, organizó sus días sin horarios de transmisión ni compromisos editoriales. No volvió a pertenecer a ningún medio de comunicación y dejó claro que no tenía intención de regresar. “Hay dos cosas que no vuelvo a hacer, casarme y trabajar”, escribió en uno de sus siempre populares ‘trinos’, tras un falso regreso que se viralizó en redes sociales el año pasado.

Un retiro sin cámaras ni cabinas

Lejos de la radio y la televisión, Iván Mejía mantuvo una rutina sencilla. El golf se convirtió en su actividad central, practicándolo casi a diario durante varias horas. A eso sumó la lectura, la música (especialmente la salsa) y el tiempo compartido con sus nietos. Durante este periodo, evitó cualquier vínculo laboral con el periodismo deportivo, y llegó incluso a rechazar proyectos que surgieron tras su salida definitiva.

A diferencia de otros comentaristas retirados, Mejía no aceptó roles esporádicos ni colaboraciones. No tenía computador personal ni producía contenidos para ningún medio, una decisión coherente con su idea de retiro total tras haber trabajado desde finales de los años sesenta hasta el Mundial de Rusia 2018.

Sin embargo, su voz no desapareció por completo. A través de la red social X y su alias “el pajarito de Iván”, el periodista continuó publicando mensajes frecuentes sobre fútbol, política y actualidad nacional. Sus publicaciones, sin estar ligadas a ningún medio, mantuvieron vigente su nombre y generaron conversación constante con cientos de miles de seguidores atentos a cada mensaje.

Personajes famosos como César Augusto Londoño, los hermanos Galán y el mismísimo expresidente Álvaro Uribe (con quien compartió colegio y, según dijo, estuvo a punto de quemarlo porque no lo dejaron hacer el discurso de graduación), han estado en la lista de nombres de los que Mejía ha hablado más mal que bien durante su retiro.

Depresión y un anhelo de regresar: el giro inesperado

Durante ocho años, su postura fue clara: no volvería a comentar fútbol. Así lo repitió cada vez que se le consultó, aunque por dentro la ilusión de estar con un micrófono no se desvanecía. De hecho, durante el periodo de retiro, Iván Mejía también atravesó un episodio de depresión que él mismo hizo público en distintas entrevistas. El alejamiento abrupto de los micrófonos, sumado al ocaso de una vida laboral de más de 50 años y a un proceso de separación personal, derivó en momentos de ansiedad, tristeza profunda y sensación de vacío.

Mejía contó que la ausencia de rutinas, viajes y transmisiones (que durante décadas marcaron su día a día) tuvo un impacto emocional fuerte, al punto de requerir acompañamiento profesional. Reconoció que hubo etapas difíciles de soledad en las que daba demasiadas vueltas a los pensamientos, y que la adaptación a una vida completamente distinta no fue inmediata, aunque con el tiempo logró estabilizarse apoyado en la terapia y su entorno familiar.

Seguramente, ese deseo inevitable de hablar y vivir el deporte fue lo que lo hizo cambiar de opinión. La línea de “no vuelvo a trabajar” se mantuvo hasta el pasado 1 de febrero. Ese día, sin anuncio previo, Mejía escribió en su cuenta personal: “Saben, tengo ganas de comentar fútbol…”. El mensaje se propagó rápidamente y reactivó una expectativa que llevaba ya años contenida.

Dos días después, el 3 de febrero, añadió un nuevo mensaje con datos concretos: “¿Qué tal 20 partidos del Mundial, incluyendo los de la selección?”. Ya no se trataba de una reflexión aislada, sino de una posibilidad real, con número de partidos incluido y la Selección Colombia como eje.

El miércoles siguiente llegó la confirmación final. Iván Mejía anunció que ya tenía compañero de transmisión y definidas las frecuencias por donde se escucharía su regreso. Horas más tarde se conocieron los detalles: comentará el Mundial 2026 por la Radio Nacional de Colombia, cuyas 73 frecuencias transmitirán su voz durante el torneo.

El regreso de Iván Mejía, con nombres propios

Antes de aceptar formalmente el regreso, Mejía también definió con quién compartiría cabina. El elegido fue Gustavo ‘Tato’ Sanint, narrador pereirano con quien ya había trabajado durante varios años en Caracol Radio. La dupla revive una sociedad reconocida por las audiencias, ahora enfocada exclusivamente en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Su regreso no implica un retorno permanente a los medios. Se trata de una participación puntual, limitada al Mundial, con alrededor de 20 partidos, incluidos los encuentros de la Selección Colombia. Para Iván Mejía será una Copa más en una carrera que ya suma nueve mundiales narrados y comentados.

Así, después de ocho años marcados por el retiro, el silencio profesional y una vida lejos de los micrófonos, Iván Mejía aceptó volver solo por una razón concreta y sin “prórrogas” para el futuro. Un regreso medido, sin compromisos posteriores, que marca el cierre de un ciclo iniciado mucho antes de que anunciara su adiós definitivo.

