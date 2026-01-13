Las 880 droguerías controladas por la SAE eran para favorecer a los sectores populares pero el inexperto interventor dejó balance con un déficit de $ 40 mil millones

La promesa y justificación del gobierno Petro para intervenir la cadena de droguerías La Rebaja, que le había sido entregada a una cooperativa de los empleados, era ponerla al servicio de los sectores populares, integrándola como pilar fundamental de la reforma a la salud.

La medida la tomó la superintendente de economía solidaria María José Navarro tras un fallo del Tribunal de Bogotá en 2022 que declaró a Drogas La Rebaja como propiedad del Estado debido a su aparente origen ilícito. En efecto esta fue montada por los hermanos Rodríguez Orejuela, del cartel de Cali como un mecanismo de lavado de dinero y en su momento se lo entregaron para administración de los empleados. El fallo permitió que la transferencia de las 880 droguerías se realizara a título gratuito tras un extenso proceso de extinción de dominio iniciado en 2016.

La estrategia del Gobierno Nacional, incluía tres ejes principales: convertir los puntos de venta en centros de atención primaria, optimizar la entrega de medicamentos económicos mediante acuerdos internacionales y articular la producción de vacunas en conjunto con la empresa Vecol. Para ejecutar estos objetivos, en abril de 2024 se designó como interventor a Yobany Montilla Meza, licenciado en pedagogía artística y exaspirante a la Cámara por el Pacto Histórico.

Sin embargo, analistas y representantes sindicales atribuyen las actuales dificultades operativas y la pérdida de competitividad a la falta de experiencia previa de Montilla en la administración de cadenas farmacéuticas. El desgaste financiero ha encendido alarmas sobre la viabilidad futura de la empresa, planteando riesgos de reducción de personal en municipios clave como Cali.

Esta crisis administrativa coincide con una mayor presión operativa, ya que la cadena debía llenar el vacío dejado por Colsubsidio en la dispensación de medicamentos para la Nueva EPS. La situación de Drogas La Rebaja se ha convertido en un punto central de debate político sobre la capacidad del Estado para gestionar eficazmente negocios en mercados altamente competitivos.

🚨 Lo que ocurre en Drogas La Rebaja es alarmante. La intervención que debía proteger a sus trabajadores terminó agravando la crisis: las pérdidas crecieron sin precedentes con perspectivas de continuar luego de tres años consecutivos en la misma situación, hay desabastecimiento… pic.twitter.com/P3rdcrXWmW — Norma Hurtado Sánchez (@normahurtados) January 11, 2026

Tras un año completo de la red de Drogas La Rebaja bajo la gestión administrativa, jurídica y logística de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) al Ministerio de Salud y Protección Social en agosto de 2025, presenta un panorama crítico: cerró el año con pérdidas estimadas en cerca de $40 mil millones.

La empresa registraba resultados financieros positivos hasta el momento de su intervención en 2024, el primer año completo bajo control gubernamental ha evidenciado un marcado deterioro que genera profunda preocupación entre trabajadores y sectores económicos.

