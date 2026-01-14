- La justicia obligó al Alcalde Galán a construir un puente peatonal que Claudia López licitó pero nunca concluyó

Gracias a una acción popular los habitantes de Usaquén podrán atravesar sin riesgo el cruce de la calle 112 con Kra 9 la obra tendrá que estar lista en diciembre

Fueron dos intentos de la administración de Claudia López con dos contratistas que terminaron con multas por incumplimientos hasta conseguir que se volviera realidad el puente peatonal en la calle 112 con carrera 9 Los habitantes de Usaquén esperaron cinco años hasta que interpusieron una Acción popular y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, falló a su favor obligando a la actual administración de Carlos Fernando Galán a construir el puente con lo cual se acabará para los peatones el riesgo de tránsito en la zona.

Durante la Administración de la exalcaldesa Claudia López, el entonces Director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Diego Sánchez Fonseca, Adjudicó el contrato # 215 al Consorcio Infraestructura 2020 para la construcción del puente localizado a la altura del centro comercial Santa Ana. Su valor inicial fue de casi $ 11 mil millones ($10.833.454.112.). Una obra que debía realizarse en once meses y entregarse en octubre del 2021. Pero no ocurrió.

El Consorcio Infraestructura integrado por las siguientes empresas: infraestructura y vías S.A.S con 33% del proyecto, GCS Construcciones S.A.S con otro 33% de participación, Marlin Ingeniería S.A.S también con el 33% y Jesús Enrique Vargas Rodríguez con el 1%. no respondió a pesar del anticipo de $903.537.924,00 que le entregó el IDU para iniciar el proyecto.

Se le concedieron 3 prorrogas de las cuales 2 en 2021 y otra en 2022, de paso también pidió una adición presupuestal al IDU por un valor de $98.261.006.878. y un plazo de 27 meses y 15 días para ejecutar las obras. Ni así pudo y en mayo de 2022, el IDU le concedió la cesión del contrato por baja ejecución y bajo flujo de caja del contratista.

Lo tomó la firma Civiltech y el compromiso era entregar el puente en mayo de 2023, pero tampoco cumplieron. Por lo tanto, el IDU realizó dos procesos administrativos sancionatorios, el primero en marzo de 2023 con la imposición de una multa por una cuantía superior a los $837 millones y dos meses después aplicó la caducidad del contrato por la suma de $3250 millones.

El 14 de julio de julio de 2023, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), tomó posesión de las obras y ese mismo año adelantó un nuevo proceso licitatorio para adjudicar el contrato, el cual fue declarado desierto porque no se presentaron proponentes.

La llegada de Galán y entra un nuevo contratista

En 2024, la Alcaldía de Carlos Fernando Galán a través de IDU, adelanto un nuevo proceso licitatorio y el 29 de octubre de ese mismo año fue adjudicado el contrato al Consorcio Puente Epsilon, el cual está conformado por las empresas: MB Construcciones y Diseños S.A.S con el 10% del proyecto, ESTAHL Ingeniería S.A.S con el 25% de la participación e ICSSA S.A.S con el 65% de la iniciativa.

Este nuevo contrato, inició con una etapa de diagnóstico, estudios y diseños. Con el objetivo de determinar el estado de los pilotes instalados en costado oriental del proyecto cuyo valor supera con un costo superior a los $24.000 millones y beneficiará a más de 76 mil personas de la Localidad de Usaquén habitantes de los barrios de Santa Paula, Molinos Norte y Santa Ana oriental.

Las obras están proyectadas para que inicien, el primer trimestre de este año 2026, para que finalicen en diciembre de este mismo año y ya hay una orden perentoria del Tribunal de Cundinamarca con lo cual esta vez no se le incumplirá a la gente.

