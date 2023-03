La desinformación y el ´Carrusel de los medios’

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Es un lugar común ya aceptado que las confrontaciones de poder -incluyendo las guerras- tiene como principal campo de batalla la manipulación de la información.

Una excelente ilustración de esto la vemos en la manera como se ha presentado a la opinión pública lo que han llamado ‘el balconazo’, o sea la intervención del Presidente Petro al llamar al apoyo ‘las calles’.

-Publicidad.-

Como para asumir posiciones ante lo que uno tiende a cuestionar es necesario entenderlo mejor, trato de seguir las noticias de los periódicos, de los noticieros y ‘programas de opinion’ radiales y televisivos. Sobra decir que se ratifica la existencia de lo que se puede calificar como ‘el carrusel de los medios’, puesto que no solo presentan y destacan o crean las mismas noticias sino hacen referencias cruzadas a lo que el uno o el otro publicó.

Como no soy propiamente ‘periodista’ no hago un barrido de todas las publicaciones, pero si lo suficiente para constatar que en ningún medio de este carrusel se mencione que Petro acudió al respaldo de la plaza pública porque simplemente recogió el guante lanzado por la oposición ya que aceptó el desafío que esta hizo al citar y programar una manifestación popular de oposición al gobierno.

Publicidad.

No solo se ha omitido -o sea desaparecido- ese detalle, y se ha descalificado todo el contenido de la expresado por el mandatario sino se ha cuestionado ese acto convirtiéndolo en un ataque o por lo menos en una amenaza al orden constitucional.

Por supuesto, esa invitación inicial no era para mostrar que la oposición existe – puesto que todo gobierno la tiene- sino para dar el mensaje a los legisladores de la dimensión y la intensidad que podía tener el rechazo a las propuestas del gobierno.

________________________________________________________________________________

La invitación inicial no era para mostrar que la oposición existe sino para dar el mensaje a los legisladores de la dimensión e intensidad que podía tener el rechazo a las propuestas del gobierno

_______________________________________________________________________________

Pero tampoco han divulgado -no se sabe si porque no existe- cuál fue lo planteado como argumentación concreta para protestar contra lo que en el momento de la citación no existía. Ni siquiera dieron relevancia a quienes fueron los oradores o menos aún de qué hablaron

Lo que los organizadores sí manejaron bien fue la estrategia, pues, cuando Petro citó su ‘manifestación de apoyo’ para el día siguiente a la mencionada por los opositores, estos cambiaron la fecha para aprovechar la reacción que normalmente se produciría. Lógicamente un gobierno saca poco pidiendo manifestaciones populares cuando el pueblo no siente temor por lo que está haciendo (y menos cuando es recién elegido), pero sea como sea ninguna de las dos movilizaciones resultó un éxito.

Adendo: otra prueba la ‘guerra de la desinformacion’ – y al mismo tiempo muestra lo interesante que es el nuevo chat de Inteligencia Artificial- es pedir a la aplicación ChatGTP que explique los orígenes y desarrollo de la guerra del Donetsk en Ucrania. Esta ‘inteligencia’ solo procesa la información hasta el 2021 (un año antes de la acción Rusa), se basa en todo lo publicado en el mundo virtual, y da un panorama diferente y más completo que el de ‘Putin es un demente’.

Sobra imaginar lo que aparecería con lo publicado hasta hoy…