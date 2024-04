La ‘Democracia’ que nos lleva a la tercera guerra mundial

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Se oye que estamos cerca de la tercera guerra mundial. O que ya estamos en ella.

Y que solo el temor a que se convierta en un conflicto nuclear ha impedido una confrontación directa entre las partes enfrentadas.

Pero se reconoce que sí existen enemigos caracterizados y que tienen el propósito derrotar a la contraparte; y que el enfrentamiento armado ya se está desarrollando, y, lo que es peor, escalando, aunque a través de proxis o terceros vinculados.

Ahora, un lado, los Estados Unidos, ha impuesto lo que llaman ‘sanciones’ a Rusia, ha aprobado la financiación para que Ucrania siga la guerra, ha liderado a lo que llaman ‘Occidente’ para suministrar armas (dice que no envía armas directamente para no quedar como parte involucrada, pero a través de ventas las hace llegar), y por último tramita una confiscación de todos los activos de Rusia en su país (impulsando a sus aliados a que hagan lo mismo).

Se debe tener en cuenta además que esta ‘guerra de Ucrania’ no comenzó con la invasión (‘operación especial) rusa sino con el golpe de Estado inducido por ‘Occidente’ al Gobierno prorruso de Ucrania y el desconocimiento de los plebiscitos independentistas del Donbás con la consecuente represión armada contra esas poblaciones.

Visto así, este inicio de la tercera guerra mundial no seria sino la continuación del proceso de expansión de los Estados Unidos para imponer su modelo de ‘Democracia’.

En 1920 en su mensaje al Congreso, después de la guerra, Wilson declaró:

“… Éste es un tiempo en el que la Democracia debe demostrar su pureza y su poder espiritual para prevalecer. Es ciertamente el destino manifiesto de los Estados Unidos de realizar el esfuerzo para que este espíritu prevalezca”.

Es decir que fue cuando se presentó la Revolución Rusa y la propuesta de un modelo socialista comunista como alternativa al desarrollado bajo el capitalismo, que el presidente americano acuñó la palabra ‘Democracia’ para definir el papel que se autoasignaba para imponer sus valores y su sistema político al resto del mundo.

Hasta antes de la Primera Guerra Mundial la evolución política en Europa había avanzado hacia el Estado de Derecho, creando la Constitución, el sistema parlamentario, la división de poderes y los Pesos y Contrapesos, el sistema de voto para las elecciones, etc. pero no aparecía en el léxico político la palabra ‘democracia’. No se conoció en la formación de los Estados Unidos ni en las guerras de independencia americanas, ni en las reivindicaciones sociales o a la creación de Estados del siglo XIX.

Asi, como ‘destino manifiesto’, con la palabra ‘democracia’ definieron los Estados Unidos el modelo que debería según ellos venerar el mundo de ahí en adelante. Y se continuó ese proceso de expansión o conquista cuyos antecedentes son el exterminio de la población indígena americana, la apropiación de todo el continente (Arizona, Oregón, California); la derrota de Mexico en Texas y Nuevo México, la compra de Luisiana y la Florida, la ‘Doctrina Monroe’ que convirtió al resto de América en su ‘patio trasero’, y según la cual, en palabras del presidente Theodore Roosevelt en su mensaje anual de 1904: “…puede obligar a los Estados Unidos, aunque en contra de sus deseos, en casos flagrantes de injusticia o de impotencia, a ejercer un poder de policía internacional”.

Solo que a partir de ese momento con las características de intolerancia, fundamentalismo y vocación de evangelización forzosa que inspiran una guerra de religión.

La Segunda Guerra Mundial fortaleció el poder militar, el poder económico y en alguna forma creó una deuda moral de Europa Occidental con Estados Unidos por haberla salvado (a lo cual se adicionó con el Plan Marshall). Esto se concretó quedando esos países conscriptos en la OTAN.

La Unión Soviética quedó fuera de la ‘pureza y el poder espiritual’ de la Democracia, razón por la cual se inició y desarrolló la ‘guerra fria’ durante las cuales a nombre del Evangelio demócrata el Gran Pastor intervino las guerras de Vietnam, Corea, Cambodia

La implosión de la Unión Soviética permitió seguir el ‘destino manifiesto’, y, como una iglesia, bajo el manto de la ‘Democracia’ la OTAN acogió a lo que habían sido los satélites sovieticos en el Pacto de Varsovia. Y su proselitismo religioso intentó con la ‘primaveras árabes’ llevar la nueva religión a los países de oriente (Siria, Irán, Irak, Argelia, Afganistán, etc ).

Así, con resultados a veces satisfactorios y a veces frustrantes, los Estados Unidos arriesgan el inicio de una tercera guerra mundial para imponer como una religion la Democracia.

Adendo: Entre nosotros, con más arraigo que la misma religión católica, y sobre la base que ‘democracia’ es una entelequia en la que cada cual la interpreta como le conviene, se acude a usar su nombre como si fuera un valor superior y sagrado. Y es hereje quien la cuestione porque no busca la participación de todos en la distribución de la riqueza y el poder; porque, en cuanto a operatividad, el voto no es calificado sino manipulado por la corrupción, el clientelismo, y los algoritmos; y porque, con la ausencia de partidos y de vocación por el servicio público, se ha acabado con la estructura que suponía garantizar la bondad de su funcionamiento.