La desesperación de Bancolombia por meterme una tarjeta de crédito de 50 millones de pesos

Todos los días desde el último mes hay una llamada que nunca falla, la del call center de Bancolombia dándome, lo que según ellos, sería la mejor de las noticias: tener una tarjeta de crédito con cupo de 50 millones de pesos. Lo extraño es que, durante años, intenté que me dieran una tarjeta de crédito pero nunca me la dieron. Ni siquiera por un cupo mínimo de dos millones. Ahora, después de la pandemia, la intensidad es absoluta. No paran. En algún momento incluso intenté dejarme tentar. Tener un crédito de ese tamaño puede ser una locura. Pero me contuve. ¿Quién podría soportar esas cuotas? Además, nada de lo que ofrezca un banco necesariamente le podría convenir a uno.

Por eso me identifico plenamente con este video que subió Sebastián Martínez a sus redes sociales. ¿Ustedes qué piensan?

