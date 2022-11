Se emocionó de más: la borrachera con la que Pipe Bueno recibió a su segundo hijo

.Publicidad.

La creadora de contenido Luisa Fernanda W, en la última semana ha acaparado la atención de todos, pues ha compartido muchos de los detalles del nacimiento de su segundo bebé. Sin embargo, algunos han generado muchas más reacciones que otros y uno de esos fue sobre el estado en el que Pipe Bueno se fue para el hospital cuando ella estaba a punto de dar a luz.

A través de Instagram, entre la noche del 27 y 28 de octubre, la paisa subió un video donde le dio a conocer a sus seguidores que Domenic ya había nacido y todo lo que había ocurrido momentos antes, lo sorpresivo que fue, el cómo rompió fuente y el cómo llegó al hospital.

Sin embargo, ese día parece que no revelaron todo. Recientemente, la pareja subió unas nuevas imágenes del momento en que van camino de su casa al hospital. Según comentó Luisa Fernanda W, el tema fue sorpresivo para ella y para el cantante de música popular, pues no esperaban que el menor naciera tan pronto.

Pipe Bueno confesó que tenía algunos tragos encima “Yo estaba escribiendo música, para los que no saben, yo cuando escribo música me tomo por ahí alguna cosa como para la sed y estoy más prendido que un diciembre y me dice Luisa, mi mujer, dizque ‘vámonos para la clínica’ y yo ‘no, cómo así’”, dijo el artista.

También la pareja mostró algunas imágenes de cómo él tuvo que cambiarse a una bata quirúrgica para entrar a la sala donde se encontraba Luisa y finalmente, recibir al nuevo integrante de la familia.

