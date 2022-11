.Publicidad.

Hace unos días, la influencer Luisa Fernanda W sorprendió a todos sus seguidores con el nacimiento de su segundo hijo con Pipe Bueno, puesto que se supone que el bebé nacería mucho después. Todos los aspectos de la llegada al mundo de Domenic, habían sido compartidos por los famosos en sus redes sociales.

Sin importar las pocas horas de haber dado luz, la paisa mostró sin ningún tipo de filtro como lucía su cuerpo, esto con el fin de enaltecer los procesos normales “Estoy en el segundo día de postparto, pero me levanté, me bañé y me peiné (…) esto me ayuda a mejorar mi semblante y sentirme mejor”.

Aunque la mayoría de las personas le echaron flores, algunos otros la llenaron de críticas por regresar tan pronto a las redes, e incluso se atrevieron a señalar que su apariencia era un “montaje” y que lo hizo con el fin de cosechar seguidores. “Nena deja que tu cuerpo se recupere suelte ese teléfono!! Tenga un poco de intimidad”. También le escribieron Siento que todo esto es un montaje por ganar más seguidoras porque somos las mujeres las que hacemos que esto se vea real”.

Sin darle cabida a los comentarios, la influenciadora decidió responder directamente a quienes la estaban criticando “¿Un montaje? ¿De verdad crees que todas las personas vivimos los procesos de la misma manera? No, señora, ningún tipo de montaje esta es mi realidad y eso que no muestro ni un 5% de mi vida. No entendí a qué va tu mensaje. Yo soy creadora de contenido y esto hace parte de mi realidad, y sí, este fue el primer video que se me ocurrió porque siento que es un proceso normal por el cual pasamos muchas mujeres, así lo vivo yo, quizás a una les toca mejor, a otras peor, aquí lo único cierto es que estoy siendo real”.

