Kingsley Ben-Adir la estrella que encarna a Bob Marley llega a The Graham Norton Show

En febrero se estrenará la cinta “Bob Marley: One Love” en la que Kingsley da vida al cantante jamaiquino de reggae e ícono del movimiento espiritual Rastafari

Por: Omar Alvarado |

febrero 02, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Kingsley Ben-Adir, nacido en la ciudad de Londres es uno de los actores británicos más populares del momento. Luego de sus comienzos en el teatro ganó relevancia con su participación en la serie “Peaky Blinders”, para luego saltar a la fama internacional con cintas aclamadas como “One Night in Miami” de Regina King y “Barbie” de Greta Gerwig. En 2023 apareció en la serie de Marvel Studios “Secret Invasion” como el villano Gravik.

Este mes de febrero estrenará la cinta biográfica “Bob Marley: One Love” que dirige Reinaldo Marcus Green, en la que Kingsley da vida al cantante jamaiquino Bob Marley, considerado el padre del género reggae y un ícono del movimiento espiritual Rastafari.

..Publicidad..

Este cuarto episodio del año de The Graham Norton Show llega el viernes 02 de febrero a las 7:00 p.m. hora de Colombia por Film&Arts. Este renombrado programa, especialmente emitido para la audiencia latinoamericana, convoca a destacadas personalidades del mundo del entretenimiento para unirse al anfitrión británico Graham Norton en su distintivo sofá escarlata para responder a interesantes preguntas, contar anécdotas y realizar emocionantes desafíos, asegurando momentos cargados de diversión.

...Publicidad...

En este nuevo episodio, también podremos ver al actor irlandés Andrew Scott, ganador del Premio BAFTA y nominado al Premio Emmy y al Golden Globe. Entre sus roles más importantes están el de James Moriarty en la serie “Sherlock” de la BBC y en la serie “Fleabag” de Amazon Studios. Su aclamada cinta de drama y romance “All of Us Strangers” se estrenará muy pronto en Latinoamérica.

....Publicidad....

Del mismo modo, tendremos la presencia del actor Paul Mescal, que protagoniza junto a Andrew Scott la cinta “All of Us Strangers”. Mescal es también un actor en ascenso que ha logrado estar en importantes proyectos como la serie “Normal People” de BBC Three y Hulu, y en la cinta “Aftersun” de A24. Su siguiente película “Gladiador 2” llegará a finales del 2024 con la dirección de Ridley Scott.

Graham Norton también recibe a la actriz Da’Vine Joy Randolph, nacida en Filadelfia, Pensilvania, la norteamericana ha logrado un destacado ascenso con cintas como “Dolemite is my Name” junto a Eddie Murphy y “The United States vs. Billie Holliday” junto a Andra Day. Su rol de la afligida madre, Mary Lamb, en la cinta “The Holdovers” de Alexander Payne le valió su primera nominación al Premio Óscar en su edición 2024.

Finalmente, la cuota musical del programa será la banda londinense de rock-pop indie The Last Dinner Party, formada en 2021 por Abigail Morris, Lizzie Mayland, Emily Roberts, Georgia Davies y Aurora Nishevci. Durante 2023 lanzaron exitosos sencillos como “Nothing Matters”, su álbum debut “Prelude to Ecstasy” se lanza al público el 02 de febrero de 2024.

Disfruten de este nuevo episodio de The Graham Norton Show por el canal Film&Arts, que está disponible en Colombia por Claro (1621), Directv (746), y Movistar (607).