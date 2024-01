Jorge Iván Ospina, el ministro olímpico

Es un as en salto de licitaciones, especialista para nadar en aguas turbias, luminaria en levantamiento de pesos y en fútbol goleador de órganos control. ¿Coronará?

En Cali mucha gente anda indignada ante la posibilidad, que han sugerido algunos medios de comunicación, de que el presidente Petro designe ministro del Deporte al exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina.

La gente se pregunta cómo es posible que vayan a darle semejante premio a quien, en el cuatrienio que acaba de terminar, fue el mandatario local más impopular del país y después de semejante gestión tan desastrosa. De hecho, Ospina batió el récord histórico de desaprobación a un alcalde en Cali: el 80% de los habitantes lo ‘rajó’.

Lo de Ospina fue la tapa: 8 de cada 10 de los contratos que suscribió fueron a físico dedo: al menos 30 contratos están siendo investigados por la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría. A diferencia de su primera administración, la que acaba de terminar no dejó ninguna obra importante; durante su gobierno imperó un nepotismo grosero, su hermano Mauricio era el encargado de manejar la contratación. Dicen que en la Alcaldía no se movía un dedo sin su consentimiento. Y para colmos Jorge Iván puso de secretario de seguridad a un cubano cuyo único mérito consistía en ser hijo de la señora que lo albergó cuando estudió medicina en la isla caribeña.

Como si todo lo anterior fuera poco, Ospina dejó sumida a Cali en un caos total. Se perdió el respeto por la autoridad y en las vías todo el mundo hace lo que se la da la gana.

Pero, aunque Ud. no lo crea yo no hago parte del contingente de indignados con la posible designación de Jorge Iván en el Ministerio del Deporte. Al contrario, creo que sería un ministro Olímpico porque es todo un campeón en diferentes disciplinas deportivas.

En efecto este “hijo de Cali”, como lo llamó uno de sus secuaces, perdón de sus colaboradores, domina varios deportes. En primer lugar, es un todo un as en el salto de licitaciones. La mismísima Khaterine Ibarguen no le llega a los tobillos en esta modalidad atlética. Incluso deja un récord muy difícil de superar: durante su gobierno el 80% de los contratos se adjudicaron a dedo.

En otra disciplina en la que Ospina se destaca es en la natación. Es un verdadero especialista para nadar en aguas turbias. En esas aguas en las que conviven concejales, contratistas, politiqueros y otras alimañas, Ospina nada como pez en el agua. Prueba de ello es que logró que el Concejo le aprobara un par de empréstitos, que sumados llegan casi a los $2 billones, sin que tan siquiera le preguntaran en qué iba a invertir en semejante dineral.

No exagero un ápice al afirmar que en la halterofilia, Ospina está a la altura de su paisana y antecesora en el Ministerio, María Isabel Urrutia, que fue una pésima funcionaria pero le dio la primera medalla de oro en unos olímpicos a Colombia. La especialidad en la que el exalcalde se destaca es en el levantamiento de pesos, como lo demuestran los dos empréstitos millonarios que le aprobó el Concejo. Qué pasa después con esos pesos es lo que no se sabe, pero de que se los levante no hay duda.

El ciclismo es otro deporte en el que Ospina sobresale. Sin duda es una estrella para dar pedal contra todo el que se atreve a cuestionarlo. Aunque en su último gobierno pinchó y la cuesta se le puso muy cuesta arriba. Tiene una habilidad especial para encontrar atajos, sobre todo en la contratación, sin que sus competidores se percaten y por eso muchas veces llega primero a la meta.

Jorge Iván también es una luminaria en el rey de los deportes, el fútbol. Prueba de ello son los cientos de goles que Ospina les ha medito a los órganos de control, que han sido incapaces de detener las innumerables regates y gambetas que le hace a la ley.

Mejor dicho, si hay alguien que ha hecho méritos para manejar el deporte en Colombia es Jorge Iván Ospina. Lo que no tengo tan claro es que lo vayan a nombrar. A su favor tiene que a Petro no le importa nombrar personajes mediocres ni cuestionados. Y además que Iván Marino Ospina, progenitor de Jorge Iván, fue una especie de padrino del actual presidente en sus tiempos del M-19.

Pero tiene un duro obstáculo que salvar para llegar a esa meta: una de las personas de más confianza del Gobernante es Alexander López, que ha seguido de cerca las ‘jugadas’ de Ospina y de seguro hará todo lo posible para impedir que el exalcalde ‘corone’.

Ya veremos. Lo cierto es que la que más fuerza debe estar haciendo para que esa designación se dé es María Isabel Urrutia. Ella tiene claro que los escándalos que se produjeron durante su administración serán una simple anécdota si Jorge Iván se convierte en el ‘zar’ del deporte nacional.