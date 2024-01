Zancadilla del alcalde a Juan Daniel Oviedo para que no llegue a la Vicepresidencia del Concejo

.Publicidad.

Una vez caído el nombramiento de Rolando González, quien violando el Estatuto de Oposición se hizo elegir Primer Vicepresidente del Concejo, en cuya renuncia pesó Julián Triana, uno de los primíparos en la corporación, las cartas están sobre la mesa.

El gran opcionado había sido Juan Daniel Oviedo, quien llegó al concejo por haber obtenido más de 600 mil sufragios, la segunda votación en la pelea para la Alcaldía de Bogotá, derrotando a Gustavo Bolívar, el candidato de Petro.

Pero, el Pacto Histórico quiere quedarse con el puesto y la escogida es Ana Teresa Bernal, muy cercana al Presidente, quien repite en el Concejo de la capital. En esta decisión que debería ser autónoma del cabildo distrital ha entrado a jugar el alcalde Carlos Fernando Galán, quien arrancó el gobierno con un respaldo de la mayoría de las bancadas y por tanto tiene influencia sobre un número importante de concejales.

Su apuesta es por Bernal del Pacto, con lo cual le haría un gesto al Presidente a quien necesita tener de su lado y contar con su apoyo para sacar adelante al menos seis megaproyectos en los que el gobierno nacional es definitivo.

En la reunión entre @petrogustavo y @CarlosFGalan un tema central fue la infraestructura de Bogotá.



Después de una tensa relación entre la exalcaldesa López y Petro, estas son las obras con trabas del gobierno Petro que recibe Galán 👇https://t.co/Ib07JRI4Bw — La Silla Vacía (@lasillavacia) January 12, 2024

La independencia y el peso de Juan Daniel Oviedo como una voz de oposición y de ojo vigilante a su gestión no le interesa a Galán y por tanto no estaría dispuesto a contribuir a que se crezca a un más ocupando la vicepresidencia. El fin de semana se llevaron reuniones para definir la suerte del cargo en las que se sabe el alcalde no se quedó quieto.