Marcela Gómez revolcó al América de Cali y no va más con César Farías y dos referentes del equipo

La presidenta tomó decisiones y el venezolano no dirigirá al club en el segundo semestre. Edwin Cardona e Ibarbo también dejarán a la mechita

El primer semestre del América de Cali en la Liga BetPlay no resultó como se esperaba, y después de caer eliminado en la fase de Todos contra todos, el futuro de César Farías y de algunos jugadores pendía de un hilo. Recién se conoció que no tenía posibilidades de seguir en el campeonato, los rumores sobre algunas reuniones de la junta directiva para definir la situación no se hicieron esperar y, hoy, algunas semanas después, se supo que el venezolano y varios referentes del club dirán adiós en los próximos días.

La tremenda barrida que hicieron en América de Cali

Según lo reveló Cesar Augusto Londoño en su cuenta de X, después de meditar durante un buen tiempo el presente del equipo y los objetivos a futuro, las directivas decidieron no darle aval al proceso de César Farías y cortarlo de raíz. La información dada por el comunicador aseguró que la decisión, aunque no se ha publicado de manera oficial, está más que tomada; pero que además del DT venezolano, Marcela Gómez y su equipo también descabezaron a algunos de los jugadores, entre ellos dos referentes.

Y es que Edwin Cardona y Victor Ibarbo tampoco seguirán en el club para el segundo semestre, y a ellos se sumarían otros futbolistas que no fueron revelados. Hay que recordar que, en el caso de Cardona, se dice que tuvo algunos roces con César Farías y que no estaba contento con su gestión. Por su parte, Ibarbo quería salir del club desde antes del inicio del torneo Apertura, pero tras algunas conversaciones con Marcela Gómez y su papá, Tulio, decidió quedarse por 6 meses más.

ATENCIÓN:

César Farías no seguirá como director técnico del América La decisión será anunciada en la tarde.

Saldrán varios jugadores entre ellos Edwin Cardona y Víctor Ibarbo @AmericadeCali — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) April 30, 2024

Hasta el momento, no se han conocido rumores sobre cuál podría llegar a ser el reemplazo de César Farías en el cuadro escarlata y, aunque se han hablado que las directivas tienen algunos jugadores en mente para contratarlos, lo cierto es que no se sabe a ciencia cierta cuáles futbolistas llegarán a llenar el espacio que dejarán Edwin y Víctor, dos referentes que, aun en su peor momento, sabían darle juego al escarlata.