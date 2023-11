Henry Kissinger, el hombre de los presidentes, ha muerto

.Publicidad.

"Las grandes potencias no tienen principios, sólo intereses". Ilustración perfecta de la realpolitik en toda su frialdad, esta frase resume a su autor, Henry Kissinger, fallecido el miércoles a los 100 años y uno de los hombres más influyentes de la política exterior de los últimos 50 años. A lo largo de casi un siglo, este diplomático erudito y maniobrero vivió todas las convulsiones de la historia, desde la Alemania nazi, de la que huyó con sus padres en 1938, a la edad de 15 años, hasta el nuevo orden mundial surgido tras el hundimiento de la URSS y la proliferación del terrorismo internacional.

Heinz Alfred Kissinger -no se convertiría en Henry hasta que emigró a Estados Unidos- nació el 17 de mayo de 1923 en la ciudad bávara de Fürth, cerca de Núremberg, de padre maestro de primaria y madre que se quedó en casa para cuidar de él y de su hermano pequeño Walter. La educación de Heinz y Walter se interrumpió bruscamente cuando las nuevas leyes del Reich cerraron las escuelas públicas a los judíos, a pesar de que su padre, Ludwig, ya había sido jubilado prematuramente (recibía una pensión que siguió cobrando hasta su muerte en 1982, a los 95 años). Presintiendo el horror que estaba a punto de desencadenarse, los Kissinger embarcaron en Le Havre (Francia) rumbo a Nueva York el 10 de agosto de 1938, apenas tres meses antes de la Kristallnacht, que anunciaba el genocidio al que no sobrevivirían algunos de sus primos, que se creían protegidos por el hecho de haber sido condecorados con uniforme alemán durante la Primera Guerra Mundial.

..Publicidad..

Una vez en Nueva York, la familia Kissinger se instaló en el Bronx, donde el padre encontró trabajo como contable, mientras que los dos hijos volvieron a la escuela en Manhattan. Heinz, ahora Henry (y Harry para sus amigos), aún no tenía 20 años en febrero de 1943 cuando, tras obtener la nacionalidad estadounidense, interrumpió sus estudios para recibir instrucción militar. Su perfecto dominio de su lengua materna -conservaría un acento germánico muy marcado durante toda su vida-, unido a su inteligencia superior, le llevaron a ser enviado a Europa para trabajar como oficial de inteligencia en la 84ª División de Infantería, a la que se incorporó dos meses después del Día D, en septiembre de 1944. Ascendido a sargento, participó en la Batalla de las Ardenas y en la desnazificación de Renania y Hannover, y obtuvo la Estrella de Bronce, la cuarta condecoración más alta de las fuerzas armadas estadounidenses.

...Publicidad...

Primeros pasos en la Casa Blanca

....Publicidad....

A su regreso a Estados Unidos, se incorporó a Harvard, la principal universidad norteamericana, donde pasó la primera parte de su segunda vida, primero como estudiante brillante (licenciatura en Ciencias Políticas en 1950, máster en 1952, doctorado en 1954), y luego como profesor emérito tras una tesis muy aclamada sobre Metternich. Mientras mantenía un pie en el mundo académico, en 1955 se incorporó al Consejo de Seguridad Nacional como asesor, sus primeros pasos en la Casa Blanca. Se hizo muy amigo del gobernador de Nueva York (y futuro vicepresidente de Estados Unidos con Gerald Ford) Nelson Rockefeller, y a partir de entonces trabajó en los pasillos del poder, donde se acercó sucesivamente a los presidentes Eisenhower, Kennedy y Johnson.

En 1964, el hombre con fama de donjuán se divorció de Ann Fleischer, con la que había tenido una hija y un hijo. No volvió a casarse hasta 10 años más tarde, con Nancy Sharon Maginnes, una de sus ex alumnas en Harvard, cuyo rasgo distintivo era que medía más de 1,82 m sin tacones, frente a los 1,75 m de su ex profesor. Entretanto, Kissinger había confiado al New York Times una de sus frases más célebres: "el poder es el afrodisíaco definitivo", afirmación que parece haber sido comprobada de primera mano. En enero de 1969, se convirtió en consejero de Defensa Nacional del nuevo presidente, Richard Nixon, que había quedado muy impresionado por la profundidad del análisis del profesor Kissinger sobre las superpotencias y las armas nucleares cuando se conocieron en un cóctel en 1967. Esta buena primera impresión no fue recíproca, como se sabría más tarde.

Conviene precisar que el cargo de "consejero" estaba muy arriba en la jerarquía del poder estadounidense, ya que el Consejo de Seguridad Nacional sólo comprendía estatutariamente a cuatro personas en torno al presidente de Estados Unidos: el vicepresidente, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, el secretario de Estado de Defensa y, por consiguiente, el consejero, Kissinger en este caso. Era el ecuador de la guerra de Vietnam y el apogeo de la Guerra Fría, un periodo en el que parecía que la historia y el destino del mundo se jugaban ante todo en la Casa Blanca y el Kremlin. Corrían tiempos difíciles en Washington porque, lejos de remitir, el conflicto de Vietnam se recrudecía y Kissinger no tardó en abrirse paso a codazos en el oído de Nixon a costa del secretario de Estado, William P. Rogers. Acabó imponiendo su estrategia de salida de Vietnam.

Henry, una estrella mundial

También fue Kissinger quien puso al día la palabra francesa "détente" (distensión) al negociar con la URSS el tratado SALT sobre limitación de armas estratégicas, con el evidente objetivo de frenar la carrera armamentística... pero también de ahorrar dinero en un momento en que Vietnam y el programa espacial estaban demostrando ser pozos de dinero. Al mismo tiempo, inició en secreto un acercamiento diplomático a China, país del que se convertiría en un experto informado a lo largo de los años, como demuestra su libro sobre China, publicado en 2011. Este trabajo entre bastidores culminó con la visita de Richard Nixon a Pekín a finales de febrero de 1972, la primera de un presidente estadounidense a la República Popular. Detrás de la necesaria normalización de las relaciones sino-estadounidenses se esconde una táctica de triangulación destinada a enemistarse con Moscú.

Henry Kissinger (iz), junto a Mao Zedong y Zhou Enlai en Pekin, julio 1971 (dr)

Nixon fue reelegido en noviembre de 1972, y el hombre que se había convertido en "Querido Henry" dio los últimos retoques a los Acuerdos de París, que sellaron el armisticio entre Estados Unidos y las distintas fuerzas de Vietnam el 27 de enero de 1973 en la capital francesa, poniendo fin a 10 años de conflicto. Tal fue la euforia en todo el mundo que pocos meses después Kissinger recibió conjuntamente con el norvietnamita Le Duc Tho el Premio Nobel de la Paz 1973. Este galardón ha hecho toser a muchos desde entonces, sobre todo en el bando survietnamita, ya que en 1975 Le Duc Tho dirigió la ofensiva que condujo al establecimiento de la dictadura comunista en Saigón, la futura ciudad de Ho Chi Min. Tras confiarle oficialmente el puesto de secretario de Estado, Nixon también le dio carta blanca para negociar con Egipto e Israel tras la guerra del Yom Kippur a finales de octubre de 1973, conflicto que dio lugar a nuevas tensiones americano-soviéticas y provocó la primera crisis del petróleo, tras el embargo de los países árabes contra los países occidentales.

A mediados de los años 70, la popularidad de Henry Kissinger, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, estaba en su cenit, sobre todo porque no estaba ni remotamente implicado en el escándalo Watergate que obligó a Nixon a dimitir el 9 de agosto de 1974. Y si no hubiera sido por la desafortunada norma que inhabilita a los ciudadanos no estadounidenses, no cabe duda de que el oriundo de Fürth habría probado suerte para la presidencia de Estados Unidos, aunque sólo fuera para satisfacer un ego de dimensiones continentales, si hemos de creer a numerosos testimonios. En la nueva administración de Gerald Ford, Kissinger conservó naturalmente su puesto de secretario de Estado, que ocupó hasta enero de 1977, cuando el demócrata Jimmy Carter se hizo cargo de la Casa Blanca.

Un balance desigual

Sus dos últimos años en Washington fueron menos espectaculares, ya que empezaron a surgir las primeras críticas sobre su verdadero historial en Vietnam (bombardeos ilegales en Camboya y Laos), el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile (achacado a la CIA) y la invasión de Timor Oriental por la Indonesia de Suharto (apoyada por Estados Unidos). Estas tres tragedias históricas le fueron reprochadas en dos libros: The Crimes of Mr Kissinger, del británico Christopher Hitchens (2001), que le acusaba de crímenes de guerra, y The Flawed Architect, del finlandés Jussi Hanhimäki (2004). Alejado de las esferas de decisión por primera vez en casi 20 años, el ex Secretario de Estado volvió a dar clases en la Universidad de Georgetown, en Washington. No obstante, conservó una influencia considerable y prestó su apoyo a la campaña del futuro presidente Ronald Reagan.

Sin embargo, una vez elegido, Reagan le mantuvo a distancia, considerándole demasiado conciliador con los rusos. A partir de entonces, Henry Kissinger utilizó todas sus conexiones para embarcarse en una tercera vida muy lucrativa al frente de Kissinger Associates, una consultoría jurídica en la que sus clientes incluían multinacionales como American Express, Coca-Cola, Lockheed y Fiat, especialmente en la negociación de sus contratos exteriores. Entre sus socios se cuentan Paul Bremer, Lawrence Eagleburger, Timothy Geithner, Bill Richardson y Brent Scowcroft, por citar sólo algunos. Al mismo tiempo, formó parte de los consejos de administración de varias empresas, así como de la desaparecida North American Football League (NASL), ya que este gran aficionado a Franz Beckenbauer (a quien ayudó a fichar por el Cosmos de Nueva York a principios de los 80) conserva una ardiente pasión por el fútbol desde su infancia en Baviera. Más dueño de su propia agenda que cuando estaba en la Casa Blanca, publicó nueve libros entre 1981 y 2014, entre ellos el muy grueso Diplomacia (900 páginas) en 1994 y Orden mundial en 2014, todos considerados obras de referencia, cada uno en su campo. Nombrado por George W. Bush miembro de la Comisión de Investigación sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001, acabó dimitiendo cuando se le pidió que revelara los nombres de sus clientes en Kissinger Associates para evitar cualquier conflicto de intereses. En enero de 2023, abogó por seguir apoyando a Ucrania, que en su opinión debería entrar en la OTAN. Todavía hiperactivo a pesar de su edad y de la operación de corazón a la que se sometió en 2014, hasta su muerte gozó de un estatus especial en el panorama diplomático estadounidense y mundial, el de un fino negociador que creció bajo Hitler, sirvió bajo Roosevelt, asesoró a Nixon, se reunió con Mao y se enfrentó a Brezhnev