Google: ¿la caída de un gigante?

Por: Hernando José Macías Alvarez |

febrero 13, 2023

El nacimiento de un gigante

Google fue fundado en 1996 en una pequeña habitación por Larry Page y Sergey Brin, dos estudiantes de doctorado en Computación y Ciencias de la Información de la Universidad de Stanford, en California. Ambos comenzaron a trabajar en un proyecto para crear un motor de búsqueda más efectivo y relevante para los usuarios.

Page y Brin desarrollaron un algoritmo llamado PageRank que utilizaba el número y la calidad de los enlaces a una página web para determinar su importancia y clasificar los resultados de búsqueda. Este algoritmo revolucionó la búsqueda en la web y les permitió crear un motor de búsqueda más eficiente.

Después de presentar su proyecto a diversos inversionistas, Page y Brin recibieron una financiación de un millón de dólares y fundaron Google Inc. en septiembre de 1998. El nombre "Google" es una variante de "googol", un término matemático que se refiere a un número con 100 ceros detrás de un 1. La elección del nombre refleja el objetivo de los fundadores de organizar y hacer accesible una cantidad masiva de información en línea.

En 1999, Google comenzó a ofrecer su servicio de búsqueda en línea y rápidamente ganó popularidad gracias a su capacidad para proporcionar resultados relevantes y precisos. En 2000, Google fue incorporada como una empresa y comenzó a expandir su alcance, ofreciendo nuevos servicios como Gmail, Google Maps y Google AdWords. Durante la década de 2000, Google continuó su expansión y consolidación como una de las empresas tecnológicas más grandes y exitosas del mundo. La empresa adquirió una serie de otras empresas, incluyendo YouTube por 1.65 billones de dolares en 2006, y continuó desarrollando nuevos productos y servicios en áreas como el software móvil, la publicidad en línea y la inteligencia artificial.

En 2015 Larry Page y Sergey Brin crearon Alphabet, la compañía matriz de Google con el objetivo de reorganizar y separar los diferentes negocios y proyectos de Google. Bajo el paraguas de Alphabet, cada una de las diferentes empresas de Page y Brin operarían de manera independiente enfocándose en una sola área específica, lo que permitiría una mayor claridad y eficiencia en términos de gestión y estrategia de negocios. Desde entonces, Alphabet ha expandido su cartera de compañías, adquiriendo e invirtiendo en una serie de start-ups y proyectos tecnológicos, incluyendo Waymo que desarrolla vehículos autónomos, Nest que desarrolla altavoces Wi-Fi que funcionan como centros de control del hogar inteligente y asistentes personales para toda la familia, Google Fiber un proyecto de Google para construir una infraestructura de red de banda ancha a Internet experimental, usando comunicación con fibra óptica en varias ciudades de Estados Unidos o Verily dedicada al estudio de las ciencias de la vida, por solo citar algunas.

Hoy en día, Google es una de las compañías más grandes y diversas del mundo, con operaciones en diversas áreas, con aplicaciones como Gmail, Google Maps y Google Drive, la compañía ha logrado integrarse en la vida cotidiana de muchas personas con tecnologías que resultaron innovadoras en la industria tecnológica, y sin duda ha sido una de las empresas protagonistas en la creación de una nueva era digital, lo que indudablemente le ha dejado réditos a sus fundadores.

Según StatCounter, la cuota de mercado mundial de los motores de búsqueda en enero de 2023 muestra una clara ventaja de Google frente a todos sus competidores con de 92.9% del mercado, seguido por Bing con un 3,03%, Yahoo con un 1,22%, Yandex con un 0,85 %, Baidu con un 0,65% y DuckDuckGo con un 0,58% [1]. En nuestro país por ejemplo, la preferencia de los usuarios por Google resulta aún más abrumadora, con una cuota de mercado de 96.81%, que supera con creces a sus competidores Bing y Yahoo (con solo el1.9 % y el 0.91% respectivamente) [2].

El liderazgo en la cuota de mercado se ve traducido en ingresos para la compañía. Alphabet, la casa matriz de Google, reportó ingresos por US$59.972 millones en 2022, una caída de 21 % respecto del año inmediatamente anterior, que sin embargo se ve compensada por un incremento en la facturación de casi el 10 %, al pasar de alcanzar US$257.637 millones a US$282.836 millones en 2022 [3].

¿El titan está en riesgo?

El liderazgo que ha consolidado Google durante las últimas décadas no ha estado exento de imprevistos, “fracasos”, o de ocasiones en la que el gigante a sido superado en el escenario tecnológico.

Por ejemplo, en noviembre de 2014, Amazon sacó al mercado a Alexa, un asistente de voz virtual desarrollado por Amazon que fue diseñado para ser una plataforma de inteligencia artificial que puede responder a comandos de voz y realizar tareas, como reproducir música, controlar dispositivos de hogar inteligente y proporcionar información sobre el clima, el tráfico y otros temas. Con el lanzamiento de Alexa, Amazon sorprendió a Google, que solamente pudo plantar cara dos años después con Assistant, un asistente virtual de inteligencia artificial que se lanzó por primera vez en mayo de 2016 y se incorporó en una gran variedad de dispositivos, incluyendo smartphones, altavoces inteligentes, televisores inteligentes y otros dispositivos electrónicos.

El rezago que presentó Google respecto a Amazon posibilitó a esta última consolidarse como el principal proveedor en el mercado global de altavoces inteligentes, teniendo una cuota de mercado del 28% en el primer trimestre de 2022, mientras que Google tenía una participación global del 17,2% [4].

Ahora en el 2023, casi una década después de haber sido superado por Amazon en el desarrollo de los Altavoces Inteligentes, un entorno que supuestamente debía haber dominado Google en su empeño por “Organizar la información del mundo" , Google se encuentra nuevamente en una posición similar. El gigante tecnológico parece haber sido superado de manera reciente por un “nuevo” competidor que pretende usurpar su liderazgo tecnológico.

En este caso el usurpador es OpenAI, una start-up de San Francisco de tamaño comparativamente pequeño, y no un gigante de bolsillo profundo como Amazon, que con el lanzamiento de ChatGPT, ha puesto en “código rojo” [5] a Google por sus posibles impactos sobre el mercado de los motores de búsqueda y en el fortalecimiento de uno de sus rivales mas poderosos, Microsoft.

El nuevo retador

OpenAI es una compañía de investigación en inteligencia artificial fundada en 2015 por Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba y John Schulman [6]. La compañía tiene como objetivo desarrollar y promover la inteligencia artificial de forma segura y responsable, con el fin de mejorar la humanidad. Desde su fundación, OpenAI ha desarrollado una amplia gama de tecnologías de IA, incluyendo GPT (Generative Pretrained Transformer), un modelo de lenguaje de gran escala entrenado en una amplia variedad de tareas de lenguaje natural que ha sido utilizado con éxito para aplicaciones como los chatbots [7], la traducción automática y la generación de texto.

De manera general, podríamos definir al GPT (Transformador generativo preentrenado) como una arquitectura de lenguaje generativa desarrollada por OpenAI que utiliza el aprendizaje profundo basado en transformadores para generar texto en una amplia variedad de tareas, incluyendo traducción de idiomas, respuesta a preguntas, generación de contenido y más. El aprendizaje profundo se realiza a través del entrenamiento en grandes cantidades de datos de texto previamente existentes, lo que permite a GPT comprender el lenguaje humano y generar texto que suene natural y coherente. GPT es una de las tecnologías de lenguaje generativo más avanzadas y ha sido utilizada en una variedad de aplicaciones, incluyendo chatbots, sistemas de asistencia virtual, sistemas de generación de noticias y más.

ChatGPT fue lanzado en noviembre de 2020 por OpenAI como un modelo de lenguaje generativo basado en GPT-3 (Generative Pretrained Transformer 3) que se entrena con una enorme cantidad de texto de Internet para comprender cómo las personas escriben y para poder generar texto coherente y natural. El modelo se preentrena en una tarea de lenguaje generativo, lo que significa que se le da acceso a grandes cantidades de texto antes de ser entrenado en una tarea específica. Esto le permite aprender de manera más eficiente y generar texto de alta calidad en una amplia variedad de tareas.

Entre sus características más relevantes se encuentran: el Entrenamiento en datos masivos basado en deep learning [8] con grandes cantidades de texto, el Algoritmo Transformer, un algoritmo que fue introducido por Google en 2017 (paradójicamente) y que resulta muy eficiente para procesar grandes cantidades de texto y ha sido utilizado con éxito en muchos modelos de lenguaje generativo, la Generación de texto basada en contexto a través de la utilización de capas complejas de redes neuronales [9], un modelo simplificado que emula el modo en que el cerebro humano procesa la información, y el preentrenamiento que permite aprender de manera más eficiente y mejorar su capacidad para generar texto de alta calidad en una amplia variedad de tareas.

Desde su lanzamiento, ChatGPT ha tenido un impacto significativo en el mundo de la tecnología y el lenguaje artificial. Como uno de los primeros modelos de lenguaje generativo de OpenAI basado en GPT, ChatGPT ha sido ampliamente reconocido por su capacidad para generar texto que suene natural y coherente en una amplia variedad de tareas. Este impacto se ha traducido en una amplia adopción de ChatGPT en una variedad de aplicaciones, incluyendo chatbots, sistemas de asistencia virtual, sistemas de generación de noticias y para pesar de Google, en el desarrollo de una nueva generación de Motores de búsqueda en internet que podrían modificar sustancialmente la posición de Alphabet y de Google en el mercado mundial.

Un viejo conocido

En 2019, Microsoft anunció un acuerdo de colaboración con OpenAI para integrar tecnologías de IA de OpenAI en sus productos y servicios. Como parte de este acuerdo, Microsoft invirtió en OpenAI y se convirtió en un proveedor de infraestructura que ha potenciado el crecimiento de la empresa.

El acuerdo firmado con Open IA permite a Microsoft utilizar tecnologías de IA de OpenAI en sus productos, como el servicio de nube Azure, y ofrecer soluciones de IA avanzadas a sus clientes mientras que por su parte, OpenAI puede aprovechar la infraestructura y los recursos de Microsoft para continuar su investigación y desarrollo de tecnologías de IA.

Uno de los elementos más importantes de esta alianza, tiene que ver con el fortalecimiento de uno de los competidores directos de Google, el motor de búsqueda Bing de Microsoft.

Gracias a la tecnología de inteligencia artificial que ha desarrollado OpenIA, el motor de búsqueda de Microsoft tendrá la posibilidad de utilizar la tecnología GPT, para mejorar la experiencia de búsqueda para sus usuarios. Por ejemplo, los usuarios que utilicen Bing podrán encontrar respuestas más precisas y relevantes a sus preguntas y consultas mientras ofrece una experiencia de búsqueda más conversacional y natural.

Además, GPT puede utilizarse para desarrollar nuevas funciones en Bing, como la generación de resúmenes y la organización de información, o para mejorar la eficiencia de la búsqueda en términos de velocidad y precisión. Entre otros, algunos de los beneficios que se pueden obtener al utilizar la tecnología GPT en el motor de búsqueda Bing se encuentran: la elaboración de resúmenes de los resultados de búsqueda, brindando a los usuarios una visión general de la información relevante en un formato conciso y fácil de leer; la organización de información en los resultados de búsqueda, haciéndolos más fáciles de navegar y ayudando a los usuarios a encontrar la información que están buscando de manera más eficiente o la interacción conversacional que permite a los usuarios formular preguntas y realizar búsquedas en un formato más conversacional.

Las mejoras que podría incorporar GDP al buscador de Microsoft, podrían ser incluso mayores, al incorporar la nueva versión GPT-4 en la próxima actualización de Bing contemplada para las siguientes semanas. Tal y como lo señala el nuevo informe de Semafor , “Microsoft está a punto de incorporar una versión más rápida y rica de ChatGPT, conocida como GPT-4, en su motor de búsqueda Bing en las próximas semanas, lo que marca un rápido progreso en el floreciente campo de la IA generativa y un desafío largamente esperado a la dominación de Google en las búsquedas”[10].

La reciente popularización de ChatGPT y las expectativas de fortalecimiento del motor de búsqueda de Microsoft no han pasado desapercibidas para Page, Brin y todos los ejecutivos de Google.

El pasado 6 de febrero Google anunció que pronto lanzará un chatbot experimental llamado Bard con un pequeño grupo privado antes de lanzarlo al público en las próximas semanas. En una publicación en un blog, Sundar Pichai [11], CEO de Google, también dijo que el motor de búsqueda de la compañía pronto tendría características de inteligencia artificial que ofrecieran resúmenes de información compleja. Bard, así llamado porque es un narrador, según dijo la compañía, se basa en la tecnología experimental llamada LaMDA, acrónimo de Language Model for Dialogue Applications, que Google ha estado probando dentro de la compañía y con un número limitado de extraños durante varios meses.

Las declaraciones de Pichai contrastan las hechas por un ejecutivo de Google (que no se identificó) al diario The Times, donde mencionó que los chatbots de IA como ChatGPT podrían trastocar el negocio búsquedas de Google, que depende en gran medida de los anuncios y el comercio electrónico encontrados en Google Search. Así mismo, en un memo y una grabación de audio obtenidos por The Times, la publicación dice que el CEO Sundar Pichai ha estado en reuniones para "definir la estrategia de IA de Google" y ha "trastocado el trabajo de numerosos grupos dentro de la compañía para responder a la amenaza que plantea ChatGPT" [12].

Por ahora, el papel de dominio que tiene Google en el sector de los motores de búsqueda es sólido y contundente. Sin embargo, la irrupción de nuevos actores como OpenIA y el fortalecimiento de viejos rivales como Microsoft, parecen augurar que nos encontramos momento de transformación profunda que redefinirá nuestra relación con los motores de búsqueda y en general con la información que circula y se genera desde internet.

Solamente el tiempo podrá aclarar si el Gigante de Mountain View fundado por Larry Page y Sergey Brin podrá sostenerse como el líder indiscutible en su sector y mantener a raya a OpenIA o a Microsoft. Lo que resulta indudable, es que estamos por presenciar un asalto entre dos titanes de la tecnología que definitivamente hará que más de uno quiera alquilar el balcón.

