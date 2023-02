La respuesta de la Tierra

Por: Alvaro Andrés Cotes Córdoba |

febrero 13, 2023

La Tierra, como la mayoría de planetas y soles del universo, tiene vida. Como toda vida en el cosmo, posee sus defensas para protegerse a sí misma y cuidar lo que en ella sobrevive.

Se protege y nos protege de todo lo que nos llega del exterior y está en constante movimiento para no morir, porque si no lo hace desaparece todo lo que en ella nació. Es una responsabilidad muy maternal.

Por eso es de esperarse que va a reaccionar igual si los ataques contra su vida provienen de su interior, como está ocurriendo con la manipulación que le están haciendo a su clima y cuya actividad se evidencia en el siguiente documental publicado recientemente por el canal de televisión de nombre Historia.

No crean que la Tierra es como una casa inanimada. Es nuestro hogar, sí; pero a la vez es un organismo macro y vivo que de seguro se defenderá de este primer y único ataque interno en contra de su existencia. No me imagino cuál será su respuesta, pero de seguro no será amable. Probablemente se cerciorará de que le quede de advertencia no volver hacerlo al que estuvo intentándolo. Miren ustedes:

