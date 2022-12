Gobernación del Atlántico entrega recomendaciones para prevenir infecciones respiratorias agudas

.Publicidad.

Por los recientes cambios climáticos, los casos de infecciones respiratorias agudas han aumentado en el departamento del Atlántico, por lo que la Gobernación, a través de la Secretaría de Salud, ha entregado recomendaciones necesarias para prevenir complicaciones y evitar que sigan creciendo las infecciones respiratorias.

La secretaria de Salud departamental, Alma Solano Sánchez, recomendó a toda aquella persona que presente síntomas de gripa usar permanentemente el tapabocas, en especial los mayores de 60 años.

-Publicidad.-

“Es necesario que tengan en cuenta el uso de tapabocas porque así se previene el contagio a las demás personas. Si pueden quedarse aislados en casa algunos días, es importante hacerlo”, indicó la funcionaria.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud, en lo corrido de este año se han reportado 108.723 casos de infecciones respiratorias agudas (IRA), de los cuales 37.136 son menores de cinco años, por lo que el llamado es a evitar complicaciones en la población de alto riesgo conformada por los menores de cinco años, mayores de 60 y mujeres embarazadas.

Publicidad.

Los síntomas generales de las infecciones respiratorias agudas son la tos, congestión nasal, fiebre y malestar en el cuerpo.

Los padres de familia deben identificar los signos de alarma en los niños menores de cinco años para evitar complicaciones.

"Es importante que acuda a un centro asistencial, si el niño menor de cinco años presenta fiebre superior a 38.5 grados, aumento de la frecuencia respiratoria, disminución del apetito, vómito, decaimiento, ataques o convulsiones", manifestó Solano Sánchez.

De igual manera, insistió en el lavado de manos cada vez que lleguen a las casas o a algún lugar para prevenir la infección.

Aumento de casos Covid - 19

En las últimas semanas, en Colombia se ha presentado un aumento de casos de Covid- 19, por lo que se ha hecho un llamado a la vacunación contra la enfermedad para prevenir cualquier complicación de salud.

En el Atlántico no ha habido un aumento dramático en el número de casos; sin embargo, la jefe de la cartera de salud departamental recomendó no bajar la guardia y seguir cumpliendo con la vacunación.

“Algunas personas no han sido juiciosos en la aplicación de la vacuna, en especial del refuerzo. Si no nos vacunamos, podríamos tener un aumento de casos con complicaciones. Es importante ponerse el segundo refuerzo o cuarta dosis de la vacuna porque, después de cuatro meses de la última dosis, las defensas comienzan a bajar, sobre todo en los mayores de 60 años. No sabemos si esta nueva variante pueda generar complicaciones en las personas que no tengan estos refuerzos”, puntualizó Solano.

Finalmente, recordó que toda la población mayor de 18 años puede aplicarse el segundo refuerzo o cuarta dosis de la vacuna contra el Covid - 19.

Vea también:

** Ad - Contenido proporcionado por la Gobernación del Atlántico.