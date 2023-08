Los medios tradicionales, Petro y la miopía de sus asesores

Medios tradicionales le dan palo y al presidente le toca quedarse callado para que la Flip no lo regañe; ¿por qué sus asesores no apuestan por medios alternativos?

Por: Edgar Uruburu

agosto 09, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Para las elecciones de 2018 escribí una Carta abierta a Gustavo Petro en la que le insinuaba que en lo relacionado con las comunicaciones y el trato con la gente debía aprender muchísimo de Álvaro Uribe Vélez.

Mucha gente lo veía o creía algo así como petulante y poco cercano al diálogo y al contacto con “el pueblo”, a pesar de haber pertenecido a un grupo que luchaba por una sociedad más justa y equitativa.

Y desde luego, dentro de sus objetivos sí está la búsqueda de un pueblo colombiano con mejor calidad de vida y ahora que su administración ha comenzado a conseguir objetivos prometidos, estudiados y realizados, el concepto ha cambiado.

Y también han influido las visitas a regiones olvidadas como la Guajira y el Amazonas, en permanente contacto con sus habitantes y lógico, en esos acercamientos se le ha visto sonriente, amable, contento y conversador lo cual ha generado cambios fundamentales en cómo lo ven. El negativo de antes es ahora positivo en amplios sectores del país.

Sin embargo los medios tradicionales como El Tiempo, El Colombiano, El País, El Espectador, La W, La FM, Blue Radio, Caracol TV y radio, RCN TV y radio, y sobre todo la revista Semana no paran, no se cansan de desinformar, de tratar de tergiversar, manipular y todo tipo de técnicas que conllevan a la manipulación de la información de acuerdo a lo que desean y le conviene a la oposición, a los magnates, a los monopolios y a los corruptos del país, que bajo ninguna condición quieren se les salga de las manos el poder que han tenido durante años.

La guerra sucia no para a ninguna hora ni de ninguna manera porque su objetivo es no dejar que Gustavo Petro gobierne como debe ser. Saben que están ad portas de ser descubiertos y ser procesados y condenados.

Afortunadamente para ellos y desafortunadamente, no para el presidente sino para el mismo pueblo colombiano, tienen millones y millones de seguidores que repiten cada falsedad, estupidez e idiotez que los medios tradicionales escriben o transmiten a través de sus redes sociales.

Esta gente no tiene la capacidad de verificar si las noticias, notas o información suministrada es real o falsa.

Simplemente la van reenviando y es así como en poco tiempo alcanza a millones de impensantes. No porque no piensen, sino porque no leen y comprueban y simplemente están motivados por el odio, la cizaña, porque lo dijo Vicky o porque hay que apoyar a los de su partido.

Incluso muchos lo hacen por inercia o por automatismo, entre otros. Ese es el objetivo de los dueños del Poder, para que, gracias al poder subliminal, la violencia mediática y todo tipo de guerra sucia se enturbie la labor del oponente; en este caso el Presidente de la república y su gobierno.

LA FALLA DE PETRO Y SUS COMUNICACIONES

Si en las familias, las relaciones, las empresas y demás contextos el control es difícil, imagínense gobernar un país lo complicado que es cuando no se tiene un carácter casi que dictatorial.

Claro que no necesariamente todos llegan a ese límite, dependiendo de quienes le asesoran y en el caso de Colombia de su historia política y de un líder que tuvo el Poder, con sus técnicas “goebbelianas” de embrujar a todo un país y aún más cuando el deseo y la herencia de conseguir todo fácil y a escondidas se han enriquecido y gobernado a su antojo.

La falla y no falla de Petro en primer lugar está en que no ha sabido escoger a sus asesores de comunicaciones, sean quienes sean. Por ello no vale la pena ni nombrarlos ni saber quiénes son.

En segundo lugar, con el carácter más propio de un líder hacer todo lo posible para que los medios alternativos crezcan, que así como de un día para otro, o de una semana para otra crece una moda, una palabra, el usar la barba, etc.

Que llegue la ayuda económica, social, educativa para que esos medios tengan la oportunidad de competir a un alto nivel con esos otros, que ahora dominan, pero que a futuro irán en decadencia.

Conozco dos grupos de Comunicaciones de Presidencia encargados de difundir las noticias y hechos destacados desde presidencia y me parecen lo más absurdo. Sus integrantes, los medios y periodistas alternativos sin poder de opinar.

No se ha tenido en cuenta la conformación de un grupo que genere ideas y notas que no sólo le aporten a la verdad, la objetividad, la inmediatez y mucho más para combatir la “mala prensa” de los tradicionales, sino que sirva para construir equipos de trabajo consecuentes, productivos y con una proyección que a largo plazo logre la organización y creación de una prensa libre y fuerte.

A los periodistas alternativos se les envía la programación de los actos de presidencia. En esta agenda política nacional e internacional se muestra todo lo el trabajo que el Jefe de Estado va a realizar y se supone sea seguido y difundido; pero lo más absurdo de todo es que a diario, adicional a eso, no sólo para pretender destacar o hacer ver la notoriedad del éxito en X o Y asunto, los enlaces que envían son de El Tiempo, La República, Semana, La W, RCN, entre otros.

Está bien que, por ejemplo, crean que Portafolio es el diario más prestigioso de la economía de Colombia y la gente va a leer y a interesarse, pero son hechos que escriben y publican periódicos y portales de todo el mundo; entonces para qué enviar los enlaces de esos medios, si de esa manera se ayuda a multiplicar no sólo las buenas noticias del gobierno de Colombia, sino que al mismo tiempo se contribuye a aumentar las visitas y las ganancias, precisamente de las páginas que le están dando duro a su jefe de gobierno para demeritar su gestión política, económica y social.

Casualidad o no, ¿el cambio en la oficina de Prensa de la casa de Nariño? Germán Gómez Polo decidió dejar el cargo y en su reemplazo fue nombrada María Paula Fonseca fue nombrada como nueva Jefe de Prensa (1).

Es hora de que se comiencen a dar nuevos rumbos a las relaciones entre los mandos de la prensa de gobierno con los medios alternativos para que poco a poco se noten los cambios y no sólo se queden en comunicados unidireccionales, con la pretensión de que sean alcanzados por el mayor número de lectores o visualizaciones, pero sin tener en cuenta que eso no es lo ideal y es una forma inadecuada.

Hay que apostarle a un cambio que conlleve a la formación de verdaderos medios, estructurados y organizados para que a futuro haya un proceso que del aprendizaje, vocación y práctica se pase de simples páginas, blogs, Youtubers y similares a organizaciones estructuradas y sólidas que compitan a un alto nivel con esos medios tradicionales, máxime que se debe aprovechar su decadencia y falta de credibilidad por gran parte de una mayoría de colombianos.

Una de las consecuencias de seguir destacando y replicando, por ejemplo, a Semana, es que sus seguidores y de los similares repiten y repiten las mismas palabras e ideas, que luego se convierten prácticamente en consignas que siempre van a ser en contra de Gustavo Petro y seguir buscando su caída.

Parte de esa culpa, como analizamos, nace desde el mismo gobierno por varios factores: al presidente le es imposible controlar todo, exceso de confianza en quienes delega asuntos de suma importancia, lobos que se visten de ovejas para no ser descubiertos, falta de análisis y estudios reales de su experiencia y emprendimiento, entre muchos otros. Y además agregarle que muchos de ellos no buscan ni ayuda, ni apoyo por temor a que alguien mejor les desbanque. Prevalece el individualismo sobre el colectivo para crear ministerios y entidades más estructuradas que cumplan con las metas propuestas por el gobierno.

Conclusión: los medios de Presidencia necesitan no solo de los tradicionales. Y EN REALIDAD NO ES QUE LOS NECESITEN, sino que les siguen dando una importancia que no merecen, y por el contrario, deben es encontrar otros medios o formas para apoyar a los medios alternativos.

Y en segundo lugar que los mismos periodistas busquemos un camino de unión para crear una verdadera asociación que le exija al periodismo el ejercicio de la profesión de acuerdo a derechos, pero también a deberes, para que la prensa ya sea televisiva, radial, escrita o digital cumpla con sus funciones de informar con la verdad y absoluta imparcialidad.