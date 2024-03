Fue un colombiano el creador de la pegadora ‘Quiero mover el bote’ de la película Madagascar

Si en los últimos veinte años has ido a los estrenos de las películas para niños en el cine o acompañado a tus hijos o sobrinos a verlas en tu casa, es probable que hayas escuchado una de las canciones infantiles más amadas por niños, adolescentes y hasta adultos de todo el planeta. La que una y otra vez repite “quiero mover el bote”, de la película Madagascar.

Pero probablemente usted no sepa que esa canción que es una reversión del éxito noventero “I like to move it” de la agrupación estadounidense Reel 2 Real o que detrás de esa banda y de esa canción estuvo un ciudadano colomboestadounidense que se crio entre Cartagena y New Jersey llamado Erick Morillo.

Reel 2 Real era un dúo, conformado por el DJ neoyorkino de ascendencia colombiana Erick Morillo y el cantante de dancehall de Trinidad Y Tobago Mark Quashie, que entonces se hacía llamar The Mad Stuntman.

Juntos hicieron la canción de Madagascar, pero también otros éxitos como “Mueve la cadera” y una versión de esta canción combinada con “Latinos” de Proyecto Uno.

Erick Morillo además estuvo detrás de “Muévelo” de El General y de éxitos de house de la época como “Anasthasia” de T99, “House of love” de Smooth Touch y, aunque no trabajó en ella, ayudó a gestionar una combinación de dos grandes para otro éxito de época llamado “Ride on the Rhythm”.

Para esa canción le recomendó a su amigo Little Louie un cantante emergente llamado Marc Anthony y ambos terminaron haciendo todo un disco juntos. Sí, el mismo Marc Anthony que años después se convertiría en estrella mundial, pero cantando salsa.

Por cierto, “I like to move it” de Reel 2 Real ha tenido muchas más versiones y otra de las más famosas fue el merengue “Te gusta el mueve, mueve” del desaparecido dúo Sandy Y Papo.

Curiosamente, una banda de rock paisa llamada Johnny Walker (posteriormente Johnnie All Stars) también hizo lo propio con una parodia llamada “Yo odio el mueve, mueve”.

Sus primeras experiencias artísticas las tuvo en New Jersey, donde aprendió a mezclar canciones con un vecino y, con apenas once años, empezó a tocar en cuanta fiesta de cumpleaños y boda se le atravesara. Durante su adolescencia, moverse entre la ciudad de Union City y Cartagena se le volvería una constante.

Años más tarde produciría sus primeras canciones y en 1993 lanzaría “I like to move it”, que quedará inmortalizada cuando sea versionada para la película infantil Madagascar y adoptada a una icónica versión latina con la frase “quiero mover el bote”. La versión original la rompió en todo el planeta y fue el mayor éxito de la carrera de Morillo.

Durante una fiesta en Londres, descubrió que un DJ también podía ser el centro de atención; fenómeno que estaba comenzando a verse en Inglaterra, pero todavía no en Estados Unidos. Mientras él veía a ese joven llamado David Morales, tocando con el pecho desnudo, pensaba: ¡Yo quiero eso para mí!

En un artículo del periodista Víctor Lenore, del medio español VozPopuli se recuerda que a Erick Morillo le gustaba remarcar que él tocaba principalmente para las mujeres y que esta era una de las razones de su éxito.

En 1997, en compañía de amigos y socios, creó el sello Subliminal Records y comenzaron a hacer remezclas para la discoteca de canciones de Whitney Houston, Boy George (el de “Karma Chamaleon”) y Shaggy. En el nuevo milenio este sello será el que abra las puertas a la que es en la actualidad una de las agrupaciones de electrónica más importantes del mundo: Swedish House Mafia.

Hizo tanta plata que fue el primer DJ en comprarse su propio jet, pero con el éxito también llegaron los excesos, que incluso lo llevaban a drogarse encerrado en su propia habitación para que nadie más se enterara que estaba en ese estado. Esa fue su perdición, a fines de 2020 murió en medio de una sobredosis de ketamina, éxtasis y cocaína.

Cuando ingerir drogas dejó de producirle efecto, comenzó a inyectárselas. Tuvieron que extirparle una parte del brazo.

Cuando estaba vivo, varias veces Erick Morillo mencionó varias veces que soñaba grabar un disco con Shakira y que, supuestamente, la barranquillera estaba al tanto, así que era posible que esta unión se diera algún día.

Pero tan solo un mes antes de su muerte, el DJ fue detenido por abuso sexual, razón por la que seguramente Shakira habría declinado la oferta.

Una mujer denunció haberse despertado desnuda al lado de Erick Morillo en una habitación y aunque el productor negó las acusaciones, las pruebas lo incriminaron. El ADN del DJ estaba en el interior de la víctima.

Cuando él murió más mujeres comenzaron contar sus propias anécdotas, que muy probablemente hayan sido ciertas, debido a que varios detalles aportados por ellas concuerdan.

Por ejemplo, la famosa DJ sueca Ida Engberg comentó a través de Instagram que Erick Morillo le habría dado una bebida adulterada contra su voluntad para violarla y la veterana productora del género drum n’ bass, conocida como DJ Empress, denunció que cuando tenía 17 años, Erick Morillo le habría frotado el miembro por detrás, en varias ocasiones.

En su Facebook, DJ Empress también comentó que el comportamiento de Erick Morillo era ampliamente conocido por las personas del gremio de la música electrónica y remarcó que era su deber ser responsable con las mujeres de las nuevas generaciones, haciendo públicas estas acusaciones de acoso y abuso. El post original está referido en su cuenta de Twitter (ahora X), pero no puede abrirse.

También recordó que trabajaba en una tienda de discos y que el dueño buscaba calmarla diciéndole que esos comportamientos eran muy normales si quería relacionarse con los DJ más exitosos. Nunca lo denunció, porque sentía que corría el riesgo de ser vetada en un gremio donde los DJ más famosos eran hombres.

I finally shared my experience with how #ErickMorillo sexually harassed on my Facebook page. I realized that me holding it in does not help anyone. If you want to read it, it is here: https://t.co/OHFW8H4qDp