“Latinos” de Proyecto Uno, el megaexito pop de los noventas que hizo un productor colombiano

Proyecto 1 ha tenido muchos éxitos, todos ellos muy populares en Colombia, pero la mayoría de esas canciones de esta agrupación de merengue-house dominicana que nos pusieron a bailar están incluidas en su segundo disco llamado New Era.

La razón es que casi todas las canciones que todavía suenan en fiestas de quince y algunas discotecas, vienen de ese álbum: “Pumpin”, “El grillero”, “Te dejaron flat”, “Materialista” y “Cuarto de hotel” venían de ese disco. También otro éxito llamado “Latinos”, que sorprendentemente tuvo productor colombiano.

Proyecto Uno será uno de los platos fuertes del Festival Estéreo Picnic y de acuerdo a lo confesado por su cantante y fundador Nelson Zapata en una entrevista reciente de este medio, el show que darán estará compuesto de puros clásicos, ideales para los colombianos que crecieron escuchándolos.

La agrupación se estará presentando el viernes 22 de marzo a la 1:00 a.m. de la mañana en el escenario Cera Ve.

¿Quién fue el colomboestadounidense que estuvo detrás de "Latinos" de Proyecto 1?

Erick Morillo fue un productor que supo destacarse en la escena house estadounidense de los años noventa, fue el autor de éxitos como "House of love" y "I like it move it" con su banda Reel 2 Real, en compañía del artista de Trinidad y Tobago Marc Quashie.

Además, una de las versiones de "Latinos" de Proyecto Uno, llegó a ser combinada con una canción del artista The Mad Stuntman y también fue producida por Morillo.

Además, Erick Morillo recomendó a un todavía desconocido Marc Anthony para una canción del artista Little Louie llamada "Ride on the Rhythm", terminaron haciendo todo un disco juntos donde también participo el desaparecido timbalero Tito Puente.

En octubre de 2012, la alcaldía de Union City (New Jersey, Estados Unidos), inauguró la Erick Morillo street dedicada al músico neoyorkino, pero criado en Cartagena. Ocho años más tarde fallecería, durante la cuarentena, por una sobredosis con ketamina, éxtasis y cocaína.