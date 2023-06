«Estaba pasadito de tragos»: las bochornosas anécdotas que reveló la exesposa de Petro

.Publicidad.

Juan Diego Alvira, es un periodista tolimense que ha sido un hito en los medios de comunicación del país y tema de conversación durante muchos meses. Su trayectoria inició en Citytv, luego, se catapultó en Caracol pero decidió irse para Semana, lugar del que salió en poco más de 5 meses. Dio de qué hablar cuando duró un tiempo desempleado, pero ahora trabaja para Canal Uno, lugar donde según él, ha cumplido un sueño. Se estrenó con Mary Luz Herran.

En su nuevo trabajo, tendrá su propio programa, en el que debutó con todas las de la ley. Entrevistó a la exesposa de Gustavo Petro, Mary Luz Herran, estuvo una hora con el periodista y trataron los temas más bochornosos sin tapujos. Hubo dos momentos cruciales, Juan Diego Alvira, preguntó sobre los rumores de consumo de drogas del presidente y la ocasión en que se filtró un video de él dando un discurso presuntamente borracho en Villavicencio.

Mary Luz Herran, no titubeo en darle una respuesta muy directa frente al tema del consumo de drogas: “Jamás vi a Gustavo Petro con ningún consumo de alucinógenos y ese tipo de cosas, nunca y en lo que yo he estado y he visto jamás” afirmó. Además, la mujer añadió que ella y sus hijos lo conocen muy bien y nunca lo ha visto drogado. Lo que sí, sufre del corazón teóricamente y no literalmente, pues siente mucha presión por ser el primer gobierno de izquierda en Colombia.

Respecto al video de Gustavo Petro borracho, Mary Luz Herran, sin miedo delató al actual presidente, pero también aclaró que es algo de seres humanos: “Sí, estaba un poco tomadito, pasadito de tragos, le trae muchos recuerdos, cuando a mí me traen presa y él se queda en Ibagué (…) Se tomó unos tragos como cualquier otra persona”, comentó. Refiriéndose a cuando eran novios y pertenecían al M19, momento en el que ella fue presa política. Situación que recordaron con unos tragos. Juan Diego Alvira, no quedó satisfecho con la respuesta y le reformuló la pregunta. Ante eso, la exesposa de Petro también confesó que a nuestro presidente le gusta el whisky pero no es de estar consumiendo alcohol u otro tipo de cosas.

