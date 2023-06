«El tipo no puede ser más guapo»: los inesperados piropos de Julio Sánchez Cristo a Maluma

.Publicidad.

Julio Sánchez Cristo, el director de ‘W Radio’, está acostumbrado a dar su opinión sobre cantantes, actores y otras personas de la farándula colombiana. El periodista y locutor de 64 años, sabe más de los famosos que los mismos ‘millennials’, se mantiene informado en todo aspecto. Hace unos días, por ejemplo, habló del gran robo que le hicieron a la actriz y ex reina Paola Turbay.

Ahora, quiso dar su más sincera opinión del reguetonero paisa, Maluma, pues se extendió sobre sus atributos. En el programa de la mañana, el periodista habló sobre la última canción del artista ‘Coco Loco’ e inició con su lluvia de halagos: “Es difícil en el mundo de la música encontrar uno más guapo que Maluma”, dijo. Afirmación que fue secundada por su colega Jhoana, quien hace parte de la mesa de trabajo y quiso dar sus propios elogios al reguetonero. Sin embargo, fue Julio Sánchez Cristo quien se emocionó con el tema.

-Publicidad.-

Tras un hilo de conversación sobre lo positivo de Maluma, Julio Sánchez Cristo, habló del físico del paisa: “El tipo no puede ser más guapo. Se lo dice un hombre. Yo miro a ese tipo y es perfecto. Con el pelo para atrás, verde, amarillo, rojo. Es impresionante. El tipo tiene que hacer mucho ejercicio”, afirmó. Pero eso no fue todo, el periodista se decidió a cerrar su opinión con broche de oro y sus últimos aportes fueron: “¡Qué guapura de tipo!” y “se ve buena gente”, confesó. Al parecer, lo único que admira del cantante no es su aspecto físico, sino que parece ser una buena persona. Recordemos que Claudia Bahamón, también habló del cantante pero para pedirle que utilice pitillos que no afecten el medio ambiente. Ya que hay un pitillo en la publicación sobre su reciente canción.

|Ver también: Presentadora y columnista: le época en que Margarita Rosa de Francisco ‘se vendió’ a Caracol y El Tiempo

Publicidad.