¿Por qué si tiene ahorro a la mano de Bancolombia, no puede tener Nequi?

Muchos colombianos, han tratado de descargar Nequi, plataforma financiera 100% digital. Un depósito de bajo monto sin cuota de manejo o comisiones, “Con ella puedes enviar, pedir, organizar y ahorrar tu plata, de una forma fácil, rápida y segura” según su página web. Además, puedes retirar tu dinero en el cajero autorizando desde el teléfono y tu número de cuenta es tu número de celular. Sin duda, una plataforma bastante asequible, que tardas 5 minutos en abrir, pues solo necesitas conexión a internet y tu cédula. Lo que la convierte en un producto indispensable que la mayoría utiliza.

No obstante, hay algunos ciudadanos que no pueden acceder a ella, esto se debe a que tienen ‘Ahorro a la mano’ o como se conoce actualmente ’Bancolombia a la mano’. También es un depósito electrónico de bajo monto, donde puedes recibir subsidios, pensión, salario, giros internacionales, tener crédito, hacer recargas, pagar facturas y tener tu propio QR para recibir pagos de otros. Una plataforma muy parecida a Nequi.

La razón por la que no se puede tener ambas plataformas es porque de acuerdo con Bancolombia, dueño de ambas herramientas, la ley dice que no puedes tener dos depósitos de bajo monto en la misma entidad bancaria. Existen dos soluciones para este inconveniente, puedes acercarte al banco y cerrar tu cuenta de ’Bancolombia a la mano’ o tener tu Nequi sin topes para que ya no sea un depósito de bajo monto, en ese caso debes no contar con otra plataforma en primera instancia.

