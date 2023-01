Es más fácil conseguir la visa que fichar por el Junior: los exámenes médicos ya bajaron cuatro jugadores

Al parecer, el ojo de los reclutadores del equipo no esta fino. Varios de los futbolistas que quisieron contratar resultaron con problemas físicos

La Liga Betplay 2023 está a pocos días de iniciar y los clubes hacen las últimas movidas en el mercado de fichajes. Uno de los que más jugadores planeaba contratar era el Junior de Barranquilla, que logró hacerse con futbolistas como Vladimir Hernández, y los campeones, Léider Berrío y Brayan León; pero con la contratación de otros cuatro jugadores los acuerdos se cayeron, debido a que no pasaron los exámenes médicos.

Parecer ser, que el médico del equipo juniorista no está dejando pasar ni un solo problemita físico; y por eso, bajó las contrataciones de Jesús Hernández, Marlon Torres, Germán Gutiérrez y Rafael Pérez, futbolistas que se esperaba reforzaran al equipo para lo que será la Copa Sudamericana 2023.

Jesús Hernández, Marlon Torres, Germán Gutiérrez y Rafael Pérez.

4 jugadores que no pasaron el corte del médico Luis Javier Fernández. — JuanSalvadorB (@JuanSalvadorB) January 3, 2023

El último que no fue admitido fue Rafael Pérez, jugador que militaba en el Talleres de Córdoba. Según lo contó Juan Bárcena, el médico del Junior no pasó los exámenes del jugador, que estaba listo para volver a vestir la camiseta tiburona en la Liga Betplay 2023. Incluso, el periodista se mostró sorprendido, ya que el futbolista no había tenido ningún problema físico en el equipo argentino.

Así las cosas, parece que los reclutadores del equipo tiburón tuvieron algunos problemas en la elección de los jugadores que el Junior quería fichar. No es para nada normal que en una misma temporada de fichajes, la contratación de cuatro jugadores se caiga por no pasar los exámenes médico. Es que hasta parece ser más sencillo ser admitido a la Universidad Nacional que al equipo currambero.