El país de centros comerciales e internet de alta velocidad que sufre de ceguera

Por: Efraín José Martínez Meneses |

mayo 09, 2023

Nuevamente aparece ese país de pavimento y concreto, que es incapaz de ver por fuera de esa materia dura, a decir que nada ha cambiado. Hace unos años, cuando masacraban campesinos en la provincia profunda, ese país de centros comerciales e internet de alta velocidad, seguía apoyando con vehemencia a quien liberó las vías ocupadas frecuentemente por grupos armados, ignorando con un sesgo tenebroso, que la guerra la habían simplemente desplazado, metido debajo de la alfombra, alfombra de tierra y bosque, que oculta cuerpos y humillación. Ahora la guerra estaba, donde no estorbaba, los muertos; desconocidos, lejanos, gente que fácilmente podrían llamarse 500, 25, o 6402. Pasamos de nombres a números, de vidas a un renglón noticioso, de manera pasmosa y rutinaria.

Hoy le pedimos a ese mismo país, que reconozca el millón de hectáreas repartidas a campesinos, los bienes de los narcos que administran familias desplazadas, las deudas educativas condonadas, los créditos para proyectos agrarios a una tasa mínima, las carreteras para zonas alejadas construidas en tiempo record, la reducción del Soat para las motos de bajo cilindraje, los intentos por solucionar problemas que fueron ignorados por los demás gobernantes por ser problemas complejos e impopulares como el de la minería ilegal, la búsqueda de la paz con otro enfoque que no sea la guerra que afectaría nuevamente la provincia, la disminución del desempleo… podríamos exponer miles de cosas, pero eso ocurre en ese otro país, que sigue ignorado para la ciudad. Los cambios no los vemos, como no vimos los muertos, hay un país que no está en nuestro camino al trabajo, ni en la vía a los centros vacacionales.

En un par de años, cuando la comida disminuya de precio, la seguridad alimentaria sea una preocupación menos, nuestra ausencia de pensamiento crítico, nuestra poca inducción, deducción y abstracción, nos harán vanagloriar al gobernante de turno por salvarnos del hambre. Y siempre viviremos en ese espejismo estrecho en tiempo y espacio, que nos hace caer en la posverdad de Keyes, en la verdad líquida de Bauman, en la infocracia de Han, o en la pornocracia de Gatón. El principal vicio de nuestra democracia radica en la ausencia de una ciudadanía más racional y menos pasional; acercarnos un poco a la propuesta de Rousseau, si eso es posible.

No hay forma de ver los cambios, cuando el problema no es de invisibilidad, sino de ceguera, de una vista corta.

