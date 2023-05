Shakira se venga de su suegra: le quita lo que mas ama

La mamá de Piqué está pasando por un pésimo momento: sus nietos, Sasha y Milan están con su ex nuera en Miami. Sin ellos su vida no tiene sentido

.Publicidad.

En medio del cataclismo que generó la separación de Shakira con Piqué, quedaron a la luz aspectos de la pareja que generaron conmoción mundial. El que quedó mal parado fue el ex futbolista quien aprovechaba las largas ausencias de su ex esposa –una super estrella del pop a nivel mundial que debía someterse a giras interminables. Con Shakira nadie se puede meter, ni siquiera si eres un gigante de casi dos metros campeón del mundo, y salir indemne. Por eso Shakira empezó su venganza, arrancando por su colaboración con el DJ argentino BZRP en donde le sacó todos los trapitos al sol. Piqué no fue el único que sufrió una venganza tan sangrienta como la de Uma Thurman contra David Carradine en Kill Bill.

Si, su suegra, la señora Monserrato Bernabeu, no sólo protagoniza varias de las estrofas de la tiradera de la colombiana sino que está sufriendo y de qué manera la ausencia de sus nietos. Sasha y Milan son la vida de esta señora y después de haber dejado Barcelona quedó muy lejos en su nueva casa con sus hijos en Miami. En un podcast español afirmó que Monserrat sufre por la ausencia de sus nietos.

-Publicidad.-

La cercanía era tanta que según el podcast “Ella los llevaba al colegio, pasaba las tardes con ellos, los llevaba a las extras escolares y más. Vivía al lado y los veía cada día”. Shakira otra vez tiene el sartén por el mango.