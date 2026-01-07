Colombia logro colocarse como el segundo productor de aguacate Hass del mundo solo superada por México

Inversionistas chilenos, israelíes y mexicanos han comprado tierras y se han sumado a los colombianos que tienen disparada la producción de Hass

enero 07, 2026
En Colombia un nuevo producto distinto al café y el banano se está consolidando, el aguacate Hass. En 2022 en el país se superó la producción de 1.090.664 toneladas, solo México logró una producción mayor a las siembras nacionales, al producir alrededor de 2.529.581 toneladas. En el listado de producción además de Colombia y México, aparecen Perú, República Dominicana, Kenia, Indonesia, Brasil, Vietnam, Israel, Haití entre otros

Fuente Fao

Como se puede observar, Colombia se destaca en la producción de aguacate, los clientes más importantes se encuentran en los Estados Unidos; no obstante, en los mercados de Países Bajos, España, Reino Unido y Francia también se pide aguacate colombiano.

Para el caso de los Estados Unidos una de las fechas más importantes para vender aguacates es la final del futbol americano, llamado el Super Bowl, evento celebrado por lo general el primer domingo de febrero. En 2025 los equipos rivales fueron los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles y se consumió alrededor de 6.500 toneladas de aguacate Hass colombiano. La costumbre de disfrutar el guacamole mientras se mira el partido genera una demanda de millones.

Dentro del super bowl dos empresas sobresalieron en la venta de aguacate, Cartama y Mission Produce. El negocio Cartama se integró con la compañía californiana Mission Produce, que es líder mundial en el negocio del aguacate. Su modelo de negocios la ha llevado a integrar su empresa con productores de otras regiones, para evitar la limitante de las restricciones por las estaciones y poder suplir las redes de clientes y socios. Mision Produce fue fundada en 1983 en Oxnard, California, por dos veteranos de la industria agrícola, Steve Barnard y Ed Williams.

La popularidad del aguacate Hass es por su cascara que es más gruesa y permite tener una vida útil más larga y aguantar mejor en el transporte, no sé atrofia tan rápido en el camino, se convierte en un producto más seguro.

Vea también: Los franceses de Green Yellow junto con Coltrópicos logran la primera planta de aguacate para exportación

