En un accidente aéreo murió Yeison Jiménez, el más grande de la música popular

El cantante nacido en Manzanares, en Caldas, tenía 34 años, iba rumbo a Medellín donde cumpliría con un concierto en la noche de este 10 de enero

A media tarde, cuando el cielo sobre Boyacá parecía una rutina más de vuelos cortos y agendas apretadas, una avioneta que acababa de despegar del aeropuerto de Paipa no logró ganar altura. Segundos después del intento de ascenso, la aeronave perdió estabilidad, salió de la trayectoria prevista y terminó impactando en un potrero cercano al final de la pista. El choque fue inmediato y devastador. La avioneta se incendió casi de forma instantánea, sin dar margen de maniobra ni posibilidad de evacuación.

En el lugar murieron sus seis ocupantes. Entre ellos se encontraba el cantante de música popular Yeison Jiménez, junto a integrantes de su equipo de músicos y la tripulación. Las autoridades confirmaron que en la aeronave viajaban el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros. Todos fallecieron en el sitio del accidente debido a la magnitud del impacto y al fuego que consumió la estructura en pocos minutos.

Yeison Jiménez se había presentado horas antes en Boyacá y se desplazaba en un vuelo chárter con destino a Medellín. Desde allí tenía previsto continuar su recorrido hacia Marinilla, donde lo esperaba una presentación en la noche.

Las primeras labores de emergencia se concentraron en controlar el incendio y asegurar la zona. Personal de emergencias, equipos de bomberos y autoridades llegaron al sitio, pero todo fue imposible cualquier rescate. La Aeronáutica Civil inició de inmediato el protocolo de investigación para establecer las causas exactas del accidente, mientras se acordonaba el área y se realizaban las diligencias judiciales correspondientes.

La noticia se propagó con rapidez. En cuestión de minutos, la conmoción se trasladó de Paipa a Manzanares, en Caldas, el municipio que vio nacer a Yeison Jiménez, y de allí a todo el país. Para miles de seguidores, la confirmación oficial de su fallecimiento resultó difícil de asimilar.

Nacido en Manzanares, Yeison Jiménez se hizo a pulso. No hubo atajos ni golpes de suerte repentinos. Durante años cargó sus canciones de pueblo en pueblo, cantó en ferias, fiestas patronales y escenarios modestos, donde el público estaba tan cerca que se le podía mirar a los ojos. En ese camino fue moldeando un estilo propio y una relación honesta con la gente. Sus canciones hablaban de lo que duele y de lo que se pierde, del amor que se va y de la vida cuando aprieta. Por eso conectaron. Con el tiempo, ese nombre que primero apareció en carteles pequeños empezó a repetirse en tarimas grandes, hasta que Yeison Jiménez se convirtió en una de las voces más reconocibles y queridas de la música popular colombiana.

El accidente aéreo no solo apagó una vida que atravesaba uno de sus mejores momentos creativos; también cortó de golpe una ruta llena de proyectos, conciertos y sueños que ya estaban en marcha y que quedaron suspendidos en el aire. También dejó un vacío profundo entre sus músicos, su equipo de trabajo y una industria que lo reconocía como una de sus figuras más sólidas. La muerte de todos los ocupantes de la avioneta recuerda, además, la fragilidad de los desplazamientos aéreos cortos y la importancia de esclarecer con rigor las circunstancias que rodean este tipo de tragedias.

Colombia despide así a uno de los nombres más grandes de la música popular contemporánea. La voz que acompañó celebraciones, despechos y noches largas se silenció en un potrero de Boyacá, lejos de un escenario, pero no lejos de la memoria colectiva. Yeison Jiménez deja un legado musical amplio y una historia que seguirá contándose, no como la del accidente que terminó con su vida, sino como la del artista que logró hacerse escuchar desde lo más profundo del país.

