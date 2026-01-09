- Cómo Felipe Rocha, el estafador de la pirámide ganadera, salvó Achury Viejo, la hacienda más querida de su familia

El superintendente Billy Escobar embargó el predio para asegurar el pago a los estafados pero la familia recaudó el dinero sin comprometer la emblemática hacienda

La carrera para salvar la hacienda Achury Viejo del embargo parcial por parte del superintendente de sociedades Billy Escobar no daba margen de error. La familia Rocha Medina, dueña de los predios que han estado hace un siglo en la familia y que no estaban dispuestos a perder, vendió otras propiedades y aseguró el dinero requerido para honrar la deuda con los estafados.

La familia Rocha en cabeza de María Francisca Medina de Rocha entendió que, si no actuaba rápido, la historia de Achury Viejo —una de las haciendas ganaderas más emblemáticas del país con gran tradición en la fiesta brava- podía terminar rematada, en manos de otros dueños. Se trataba de reunir, a contra reloj, el dinero suficiente para pagar a los inversionistas estafados por Felipe Rocha Medina y convencer a la Superintendencia de Sociedades, liderada por Billy Escobar –el único superintendente que sobrevivió a la llegada de Gustavo Petro a la presidencia- , de levantar la intervención que pesaba sobre la firma Agropecuaria Achury Viejo cuya mayor accionista es María Francisca Medina de Rocha, mamá del condenado por una millonaria estafa que ha sido noticia desde mediados de 2023.

Achury Viejo no es cualquier finca. Está entre Suesca y Sesquilé, en la sabana de Cundinamarca, donde el viento corta la cara y los eucaliptos crecen como columnas rígidas. Antes de ser noticia judicial, fue historia rural. Sus orígenes se remontan a la Colonia, cuando estas tierras cambiaron de manos bajo el régimen de encomiendas. En el siglo XX, el lugar encontró un nuevo destino cuando don Benjamín Rocha lo adquirió en los años treinta y decidió dedicar parte del terreno a la cría de toros de lidia. No fue una apuesta menor: en una Colombia que miraba a España para aprender de tauromaquia, Achury Viejo se convirtió en un referente.

Don Benjamín no improvisó. Empezó en 1935 con 30 vacas compradas a la ganadería Mondoñedo de propiedad de Ignacio Saen Zaens de Santamaría. Durante los siguientes años viajó, importó reses, cruzó sangres. Durante décadas, la hacienda produjo toros que fueron lidiados en las principales plazas del país y Achury Viejo se afianzó como un sello de calidad taurina.

Esa historia empezó a resquebrajarse mucho antes del escándalo judicial. Con el ocaso del negocio taurino y la vocación de las tierras permitió migrar al engorde de reses, especialmente ganado Cebú.

Sobre ese potencial ganadero Felipe Rocha Medina, montó la llamada pirámide ganadera con base a la confianza de amigos del club y compañeros del colegio Anglo Colombiano, un círculo social de reconocidos inversionistas que terminar asaltados en su buena fe y estafados por Rocha quien les ofreció intereses muy superiores a los del mercado sobre el capital invertido en el negocio ganadero. Todo fue aire amigos pudientes.

Ahí nació la pirámide, no como una estafa burda, sino como un esquema envuelto en lenguaje técnico, confianza personal y apellido reconocido. Felipe Rocha ofrecía rendimientos cercanos al 30 por ciento anual a un grupo de inversionistas con alto poder adquisitivo: políticos, empresarios, periodistas, amigos. Gente acostumbrada a invertir, a mover dinero, a confiar en redes cerradas. El respaldo no era un papel sin valor: era el nombre Achury Viejo, una hacienda real, visible, cargada de historia.

Felipe Rocha, miembro de una de las familias más reconocidas en el mundo de la tauromaquia nacional, fue acusado por captación ilegal, declarado culpable y hoy paga un condena de 6 años de prisión.

Durante un tiempo, el sistema funcionó. Con dinero nuevo se pagaban intereses viejos. Hasta que alguien pidió ver el ganado que supuestamente financiaba su inversión. Las reses no estaban. O no estaban en la cantidad prometida. Eran vacas que existían solo en papeles, balances y discursos. La pirámide ganadera se desplomó dejando un hueco cercano a los 18.000 millones de pesos y casi un centenar de víctimas, entre los que estaban Martín Santos, el hijo del expresidente Juan Manuel Santos; el columnista Yohir Akerman; el excongresista Alberto Montoya Puyana; la modelo y relacionista pública Carolina Castro de Bergerot y los empresarios Pedro Dávila y Augusto Zárate Gutiérrez, este último el dueño de la firma Van Camps.

La captura de Felipe Rocha Medina fue el punto de quiebre público. Junto a sus defensores, liderados por el penalista Juan David Bazzani, un hombre de confianza de la familia Char, aceptó cargos, firmó un preacuerdo con la Fiscalía y fue condenado a más de seis años de prisión por captación masiva de dinero y estafa agravada. Esa condena sigue firme y no fue alterada por ningún acuerdo patrimonial. La justicia penal avanzó por su carril. Pero el otro carril, el económico, golpeó de lleno a la familia y a la hacienda.

La orden de la oficina del superintendente Billy Escobar, fue intervenir la Agropecuaria Achury Viejo y los bienes asociados a Felipe Rocha y a su madre. La posibilidad de perder la finca dejó de ser una amenaza abstracta. Fue entonces cuando la familia activó su plan más doloroso: vender otros predios, desprenderse de activos históricos, sacrificar patrimonio para salvar el corazón del negocio ganadero.

A eso se sumaron negociaciones privadas y acuerdos que permitieron reunir una suma suficiente para responderle a los inversionistas. No fue un rescate simbólico, sino efectivo. El dinero alcanzó para cubrir la totalidad de las reclamaciones reconocidas en el proceso.

Ese resultado llevó a la Superintendencia de Sociedades a tomar una decisión poco común: suspender la intervención. Agropecuaria Achury Viejo y María Francisca Medina de Rocha salieron del control estatal. La hacienda se salvó. El negocio ganadero puede continuar, ahora bajo un liderazgo distinto, marcado por el peso de lo ocurrido.

Con la movida económica, los Rocha Medina salvaron a Achury Viejo y muy seguramente regresará al negocio ganadero mientras Felipe Rocha enfrenta además de la sanción social una condena en prisión de seis años.

