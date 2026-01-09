Luz verde para que ingleses, españoles y los herederos de William Vélez arranquen la ampliación de la Autopista Norte

La ministra Irene Vélez destrabó la licencia ambiental que mantuvo dos años frenada la esperada obra con la que se aliviaría el trancón de la salida hacia el norte

El consorcio Ruta Bogotá Norte SAS conformado por el fondo inglés Ashmore Colombia como socio mayoritaria, la constructora española OHL Colombia con los hermanos Luis Fernando y Mauricio Martín Amodio Herrera y la colombiana Ethus fundada por William Vélez, fallecido accidentalmente el año pasado y presidida por su hija Sandra Vélez con la junta directiva presidida por el veterano empresario antioqueño Augusto López.

Después de dos años de estar detenido el proyecto de ampliación de la autopista norte Fase II cuyo recorrido empieza en la calle 191 hasta la calle 245, la Ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible Irene Vélez Torres quien también preside la Agencia de Licencias ambientales ANLA le dio vía libre a la obra. La decisión se tomó después de varias audiencias públicas y un proceso de evaluación técnica.

La Ministra Vélez Torres, aseguró que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA después de un riguroso análisis ambiental en el cual se dieron todas las garantías legales, los debidos procesos y teniendo en cuenta los tiempos establecidos para el licenciamiento ambiental, donde se tuvo en cuenta la participación de la comunidad en una audiencia pública donde hicieron presencia más de 2000 personas y representantes de organizaciones sociales, autoridades locales, usuarios de la vía y la comunidad afectada aledaña a la zona.

La determinación adoptada por la autoridad nacional ambiental, contempla algunas obligaciones ambientales que debe cumplir el Consorcio Ruta Bogotá Norte S.A.S, encargado del proyecto, con el fin de proteger los humedales Torca – Guaymaral, ecosistemas estratégicos y de mucha importancia en la zona que están dentro del marco internacional de la convención Ramsar.

El objetivo fundamental del proyecto Acceso Norte fase II es la elaboración de estudios y diseños, gestión ambiental, gestión predial, gestión social, construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de este importante corredor vial en los tres carriles existentes y la ampliación de 5 y 6 carriles en ambas calzadas de la autopista norte e incluyendo el carril exclusivo para Transmilenio, ciclorutas y andenes, así como la construcción de dos retornos elevados ubicados en las calles 224 y 235.

También el mejoramiento de la calzada existente y la construcción de una calzada nueva con dos carriles en la carrera séptima de 6 metros de ancho con ciclo ruta y andenes, mejoramiento de 5,5 kilómetros de la variante y construcción 1,7kilómtros de calzada bidireccional en la perimetral Sopó e incluye la intersección de tres esquinas, la glorieta de la calle 3 y la conexión con la concesión actual perimetral de oriente.

El proyecto busca mejorar la movilidad, descongestionar el tráfico de los vehículos que circulan entre Bogotá y los municipios de la sabana como Chía, Sopó, Tocancipá, Zipaquirá y Cajicá además de los departamentos de Boyacá y los Santanderes. Con lo cual se beneficiarán cerca de 8 millones de personas que a diario transitan por la autopista norte.

De acuerdo con el Gobierno Nacional, la Concesión tendrá una duración de 29 años, de los cuales 1,5 años serán de pre – construcción y 5,5 años de construcción. Cabe anotar que, en 2020 se puso al servicio de los bogotanos y cundinamarqueses el proyecto de Acceso Norte 1 una vía de 5 carriles entre la calle 245 y el peaje andes, 4 carriles entre el peaje andes y la Caro, 5 carriles entre la Caro y la calle 245 y 5 puentes peatonales. Acceso Norte II será el complemento de esta importante iniciativa que mejorará la movilidad al norte de Bogotá.

