¿Dónde viven los 5 millones de venezolanos que salieron con Chávez y aún no regresan?

Colombia con 2.8 millones de refugiados la mayoría llegados en el gobierno de Iván Duque es el país del mundo con más venezolanos, lo sigue el Perú y EEUU

Por cuenta de la política de Ivan Duque y el programa de Permiso por Protección Temporalpara afrontar la crisis humanitaria de Venezuela en medio del gobierno de Nicolás Maduro, Colombia se convirtió en el país del mundo con más refugiados venezolanos, seguido por Peru y luego por Estados Unidos donde sobreviven, muchos sin estatus migratorio cerca de 1 millón de personas que el presidente Trump quiere ver pronto de regreso a su país, como ha insistido.

Este cuadro elaborado con base a la plataforma de refugiados y migrantes venezolanos muestra la distribución geográfica de quienes han salido del país en la llamada diáspora.

# País Cantidad 1 🇨🇴 Colombia 2.800.000 2 🇵🇪 Perú 1.700.000 3 🇺🇸 Estados Unidos 950.000 4 🇧🇷 Brasil 730.000 5 🇨🇱 Chile 700.000 6 🇪🇸 España 650.000 7 🇪🇨 Ecuador 440.000 8 🇦🇷 Argentina 175.000 9 🇲🇽 México 105.000 10 🇩🇴 República Dominicana 100.000 11 🇵🇦 Panamá 60.000 12 🇮🇹 Italia 65.000

Hace 26 años comenzó la diáspora venezolana, donde el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez inició el proceso de reformas en el país, llamada la Revolución Bolivariana. En el año 2000 comenzó a sentirse los efectos de la llamada Revolución Bolivariana, donde se transformó la economía del país. Miles decidieron partir. Colombia, Perú y Estados Unidos fueron los lugares preferidos para partir.

Con la muerte de Chávez y la llegada de Nicolás Maduro al poder. La migración se mantuvo y alcanzó su punto más significativo en el año 2017, donde se estimó un número de 1,5 millones de personas salieron del país; no obstante, no hay seguridad en las cifras.

Colombia como punto de llegada de millones enfrentó una multiplicidad de casos de expatriados. Desde los trayectos dramáticos como el caso de los habitantes del campamento levantado en la Terminal del Salitre en el año 2019, donde existían al menos 23 carpas instaladas por las condiciones de vida no ser las mejores. Hasta los casos de éxito, como el de la actriz Juliette Pardau, quien ha sido protagonista de varias novelas de RCN como Pa querete o Tía Alison y ha hecho teatro en Bogotá.

La situación con la reciente captura de Nicolás Maduro con su esposa Cilia Flores puede cambiar la situación para millones. La mayoría de expatriados están distribuidos en doce países: Colombia, Perú, Estados Unidos, Brasil, Chile, España, Ecuador, Argentina, México, República Dominicana, Panamá e Italia.

Dentro del caso de Perú, la mayoría de inmigrantes viven en la ciudad de Lima y en la urbe del Callao. En total, se contabilizan alrededor de un millón 700 mil de venezolanos en Perú. La mayoría son gente joven con estudios superiores, varios ingenieros, educadores y trabajadores de la salud. Sin embargo, según la ACNUR los más de 7,8 millones de personas aún no tienen claro si van regresar por ser aún incierto si la administración de Delcy Rodríguez genera un cambio en el país.

