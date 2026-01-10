Wom le gano en velocidad a los poderosos Movistar y a Tigo

Desde que llegó al país en 2019 Wom anunció buena y rápida señal de internet. Siete años después, solo la multinacional de Claro tiene para sus usuarios una mayor velocidad de descarga en el celular. Los chilenos de Wom, que hoy tienen en la dirección en Colombia al húngaro Gyorgy Zsembery ofrecen una mejor señal de internet móvil que la dupla Movistar y Tigo.

La publicidad del 2019, cuando llego Wom, anunciaba una revolución contra los operadores de la época, Claro, Movistar y Tigo. En esos mismos anuncios se ofrecía unos precios justos a los usuarios, quienes al fin se librarían de la tiranía de los mismos de siempre. Su llegada fue posible por haber ganado la subasta del espectro en ese mismo año.

La persona encargada para el aterrizaje de Wom en el país fue el ejecutivo británico Chris Bannister, quien se le reconoce por su originalidad y creatividad. En medio de una ceremonia donde no escatimo en gastos, Bannister llegó con un mensaje claro: Claro, Tigo y Movistar son tres bebés gorditos e inocentes que lloran porque llega un nuevo jugador. Siguen gobernando todo en este mundo en donde nadie puede elegir. El mensaje se escuchó el 5 de noviembre de 2019 en medio de un show a todo dar, al británico no le importo estar en medio de una pandemia.

En un primer momento todo parecía marchar para WOM. En 2021 las estrategias de Bannister parecían ser imbatibles, y alrededor de 1 millón de clientes de Claro, Une y Movistar se habían cambiado a Wom. No obstante, la situación, cambio drásticamente cuatro años después, porqué las sociedades Wom Network y Partners Telecom en 2025, que operan Wom Colombia, tocaron las puertas de la ley de quiebras en la Supersociedades por pasivos y deudas con múltiples acreedores, la continuidad de Wom sentía un riesgo grande. Parece que va seguir operando en el país, y dentro de sus logros es ofrecer una de las mejores líneas de telefonía móvil.

