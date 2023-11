El lujoso jet que el Liverpool habría puesto al servicio de la familia de Luis Díaz; vale un dineral

Después del partido de la selección Colombia contra Brasil, en el que la tricolor logró una victoria inédita, el Liverpool decidió llevar a la familia de Luis Díaz a Inglaterra a que pasara las fiestas de fin de año con el guajiro. En ese momento, pocos detalles se supieron sobre el viaje, pero en las últimas horas se conoció que el equipo contrató un jet privado para movilizar a Mané Díaz y a Cilenis Marulanda, para que su movilización a Europa fuera los más cómoda posible. No se supo cuál fue el modelo del avión pero es bien sabido que los reds y Lucho han tenido historial con uno en especifico.

Aunque no hay datos certeros de cuál fue el avión que el Liverpool alquiló para llevar a la familia de Luis Díaz a Inglaterra, sí se podría especular del modelo yendo varios meses hacía atras. En enero de 2022, cuando el equipo red fichó al guajiro y lo trajo desde Oporto, lo hizo en un Bombardier Challenger 350, y ese también pudo ser en el que movilizaron a Mané Díaz y su esposa.

