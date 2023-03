El hijo de Jorge Barón que sueña con ser alguna vez presidente

Por: Rodrigo Beltrán |

marzo 06, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Jorge Eduardo Barón, hijo del reconocido presentador Jorge Barón, con solo 21 años, estudia doble programa en la Universidad de Los Andes (Derecho y Ciencia Política). Es un joven, para algunos, con la fuerza de una locomotora, dedicado a su formación académica, comprometido con el presente y futuro del país.

Barón comienza a marcar camino, para muchos, con un estilo directo y sin tapujos habla de la situación actual que viven los colombianos. En sus columnas y otros escritos se ha convertido en un acérrimo opositor al actual gobierno. Es coherente con sus ideas, principios y críticas. Poco le importan las polémicas y las críticas a favor y en contra que comienza a recibir de algunos sectores de la opinión. Lo cierto es que, a pesar de su juventud, lo leen y su audiencia va creciendo cada semana.

-Publicidad.-

¿Cuál es su edad?

Yo tengo 21 años

Publicidad.

¿Qué está estudiando?

Estoy haciendo dos carreras: Ciencia Política y Derecho en Los Andes

¿Lo limita o lo favorece que su papá sea Jorge Barón hoy en día?

A mí me favorece mucho que mi papá sea Jorge Barón por la trayectoria tan grande que ha tenido en materia de recorrer a Colombia y de saber qué es hacer país. La trayectoria de mi papá me ayuda a poder materializar esa idea que tienen los colombianos de tener verdadera paz, de tener verdadera calidad de vida y me ayuda mucho en mi trabajo político para tener una visión verdadera de Colombia.

Usted acompañaba a Jorge Barón a algunos recorridos por los municipios del país, ¿cierto?

Desde que tengo seis meses de edad llevo acompañando a mi papá a todos los programas que ha hecho durante todos estos años por todos los municipios de Colombia.

Las columnas que ha comenzado a escribir han llamado muchísimo la atención, en el caso de la Revista Semana y algunos otros escritos suyos, es digamos un lenguaje algo ácido, real y directo, sin tapujos. Jorge Barón no es político, él es un hombre que ha luchado por el país de otra manera, usted se ha tomado el camino político, ¿le gusta el tema político?

Sí, la política se ha vuelto mi vida, realmente esa es mi mayor pasión. Yo quiero hacer una política para favorecer al pueblo colombiano, le hecho críticas al gobierno Petro, pero esa es la política pública, a mí no me gusta atacar como tal a las personas, sino atacar esas ideas que no son beneficiosas para el país.

¿Es conservador? ¿ A qué partido pertenece o qué filosofía política tiene?

Yo soy del partido Centro Democrático y mi ideología socialmente está enfocado al tinte conservador porque yo valoro elementos esenciales que todo ser humano debería tener que es la familia; Dios porque como tal una religión es muy importante para todos los seres humanos; perseguir un camino de limitaciones, no como hoy en día que la izquierda radical y el progresismo incluye una idea llena de excesos que realmente no le hace bien al espíritu humano, entonces en mi ideología política social yo considero que la gente tiene que ser trabajadora, tiene que poner a Dios y a su familia por encima de todo y tiene que ser gente que se limite en algunos excesos que pueda tener en la vida, y siempre se maneje de una manera muy prudente y muy humilde.

¿El compromiso de la generación nueva y joven con Colombia cuál es en su concepto hoy en día?

Nosotros tenemos que recuperar a Colombia, en estos momentos Colombia realmente se va al vacío, todas las reformas que está haciendo el presidente Gustavo Petro están llevando al país a un proceso económico bastante grave, a una reforma a la salud bastante precaria, a un crecimiento en la criminalidad y en la inseguridad, entonces nuestro compromiso a mi parecer como jóvenes es hacer una oposición coherente y argumentada desde lo académico, y de impulsar una política social que realmente beneficie a los colombianos porque todas estas políticas de Petro van en contra del mismo estado social de derecho, en contra del mismo derecho como en el caso de la paz total y lo que nosotros necesitamos hacer es convertirnos en esa barrera en contra de esas ideas que son tan nocivas para el país.

¿Si esto sigue así, hacia dónde va Colombia?

Colombia va al hueco, literalmente, va al abismo porque, por ejemplo, esta mañana yo estuve hablando con el ex ministro de salud Fernando Ruiz sobre la reforma a la salud y él me comentó que esta reforma va a ser que tengamos una crisis en nuestro sistema de salud, muchas personas pueden morir si esta reforma se hace como está escrita en estos momentos. Respecto a la inseguridad, Bogotá en estos momentos está imposible, están robando a todo el mundo y están matando a todo el mundo, y realmente no tenemos una buena política de seguridad sino una política que promueve la impunidad y la falta de igualdad ante la ley.