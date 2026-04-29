- El expresidente Gaviria no logró unificar a los liberales alrededor de Paloma Valencia: estos dijeron NO

El senador Mauricio Gómez madrugó a irse con el Tigre mientras 10 representantes del grupo de “Las Sin piedad” y un puñado de tolimenses apoyaran a Cepeda

Tras conocerse oficialmente que el Partido Liberal en cabeza de Cesar Gaviria apoyará para la primera vuelta presidencial a la candidata de la Gran Consulta Paloma Valencia. Varios son los nombres de esa colectividad que no harán parte de esa adhesión. La gran mayoría de esa disidencia ha aterrizado en la campaña Iván Cepeda y solo un senador, donde Abelardo De la Espriella.

Así las cosas, entre los que no acompañarán a Valencia está el senador Mauricio Gómez Amín, quien desde el inicio de la contienda está con el Tigre y fue su puente con la casa Char que ya anunció su apoyo como se explica en esta nota.

Gómez, quien fue muy cercano a los Gaviria se abrió pronto y ha sido clave para los apoyos en el Caribe y también con la dirigencia tradicional en todo el país que ha llegado a esa campaña de manera individual, dado el discurso del abogado en relación a no querer aceptar los apoyos de los partidos consolidados en Colombia.

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Los liberales tolimenses junto al candidato Iván Cepeda y Juan Fernando Cristo

Los liberales que ya están apoyando a Cepeda

Mauricio Jaramillo, hermano del poderoso Ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo, quien a su vez tiene poder en el gobierno donde ha sido favorecido con cuotas ha sido definitivo para asegurar la deslizada de unos cuantos liberales a la campaña de Iván Cepeda.

El exministro del interior de Santos, Juan Fernando Cristo, fue el primero de direccionar su movimiento en Marcha hacia esa campaña, ha acompañado el proceso y no dudo en hacerlo público a través de su cuenta X. Los nombre de los políticos más conocidos en la región son el concejal de Ibagué Javier Mora, los diputados Julio Morato y Carlos Reyes; el exrepresentante Ángel María Gómez

Las Sin Piedad siguieron firmes con el Pacto Histórico

Diez representantes a la Cámara de distintas regiones del país se separaron de las directrices de Cesar Gaviria, y fueron aliados del gobierno en el trámite de las reformas. Esta es la historia de este grupo de aliadas Petristas cuyo nombre resultó de la decisión de Piedad Correal del Quindío de no acompañarlas en su posición y mantenerse crítica del gobierno Petro.

El bloque de parlamentarias aprovechará la recta final de su legislatura para trabajar por la reelección del proyecto del Pacto Histórico. Son ellas: Karina Bocanegra, de Amazonas; Sandra Aristizábal, de Quindío; Gilma Díaz, de Caquetá; Olga Beatriz González, de Tolima; María Eugenia Lopera, de Antioquia; Yezmi Barraza, de Atlántico; Kelyn González, de Magdalena; Karyme Cortés, de Sucre; Flora Perdomo, de Huila y Elizabeth Jay Pang, de San Andrés.

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Cesar Gaviria junto a la bacada liberal en la primera reunión de conversación para elegir el candidato que apoyarían

Los liberales que se quedan con Paloma

Desde la reunión en la casa del expresidente Gaviria el pasado 7 de abril varios congresistas cantaron su afinidad con la candidatura de Paloma Valencia. Aunque en ese momento no se tomó una decisión de bancada quedó abierta la posibilidad como se cuenta en esta nota.

Dos semanas después finalmente el secretario general del partido, Jaime Jaramillo, anunció que 40 congresistas votaron a favor de respaldar la campaña, una posición que impulsó el senador electo y exgobernador Héctor Olimpo, quien aseguró que eligieron a Paloma por ser la opción menos radical y más liberal de todas las alternativas. Este partido representa unos 2 millones de votos y en marzo eligieron a 13 senadores.

María Paz Gaviria, la hija del ex presidente y jefe del Partido se adelantó a todos para hacer público su apoyo a Paloma, auto proclamándose como la defensora de la cultura en la campaña.

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