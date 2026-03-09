- El outsider Juan Daniel Oviedo, el palo en la Gran Consulta por Colombia en la que se impuso Paloma Valencia

Sorprendió en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá cuando logró una gran votación y en las elecciones de este 8 de marzo derrotó a 7 curtidos políticos

Aunque la gran ganadora, con una victoria avasalladora superior al 60 % sobre los 9 integrantes de la Gran Consulta por Colombia (en la que había experimentados políticos y una reconocida periodista) fue la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia, el palo fue el ex concejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo.

De lejos, Oviedo es el segundo más votado, superando al ex senador y cabeza del Nuevo Liberalismo Juan Manuel Galán, que se perfila como el tercero más votado. Al ex ministro conservador del gobierno Santos Mauricio Cárdenas fue al que peor le fue; el ex alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien ha intentado varias veces llegar a la Presidencia, sigue sin lograr traducir sus ejecutorias como gobernante en triunfos electorales. La periodista Vicky Dávila, quien renunció a la dirección de la revista Semana para lanzarse a la política, no parecería alcanzar la expectativa trazada.

Otra es la realidad de Juan Daniel Oviedo, un candidato independiente, sin estructura política que logra nuevamente conectar con el voto de opinión. La votación que parece alcanzar será muy seguramente su punto de arranque para llegar a la Alcaldía de Bogotá y, aunque no consiguió ganar la consulta, lo sitúa como una gran opción política a futuro.

La combinación de maquinaria política con voto de opinión resultó exitosa, colocando a Paloma Valencia como la gran ganadora, y muy de lejos en la Gran Consulta por Colombia.

La política de origen caucano pero con arraigo en Bogotá superó todos los escollos, primero para ser la candidata del Centro Democrático, y luego realizó una audaz movida como fue la de participar en una consulta interpartidista que la catapultó más allá de su partido, en el que se impuso con el mecanismo de una encuesta interna.

Con el apoyo del ex Presidente Álvaro Uribe como jefe natural del partido Cetro Democrático y la estructura de la organización partidista que cuenta con una bancada de 18 senadores y muchos más representantes a la Cámara, Paloma Valencia sumó votos de opinión y se convirtió en la candidata presidencial de la Gran consulta por Colombia.

Su desafío ahora será escoger un compañero de fórmula que no necesariamente tiene que estar entre sus compañeros en la gran consulta, mientras Oviedo sale fortalecido con su casi millón de votos, el segundo gran elector de la jornada de este 8 de marzo.

