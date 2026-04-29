- La alta funcionaria que Petro mantiene atornillada en el cargo llevó a dos de los suyos a rendir cuentas en el Congreso

Angie Rodríguez, puso contra las cuerdas a Carlos Carrillo director de la UNGRD y al ministro Daniel Rojas, por el caso de los diplomas de Juliana Guerrero

Tras las denuncias ventiladas ante la opinión pública sobre presuntos hechos de corrupción dentro del Gobierno Nacional por Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación y exdirectora del Dapre que denunció los hilos de poder que involucran a la vallenata Juliana Guerrero, quien sigue sin cargo, pero que manda en el Palacio de Nariño, ya generó reacción desde el Congreso.

Si bien pareciera que el presidente Petro no tiene en mente tocar a la funcionaria y por el contrario la habría atornillado en su cargo después de la reunión que sostuvieron a principios de la semana, Rodríguez generó con sus declaraciones el llamado de dos funcionarios del Gobierno Nacional a la Cámara de representantes.

Fue Eduar Triana, congresista del departamento de Boyacá quien solicitó a través de una preposición la realización de un debate de control político en la Comisión Sexta. A este llamado tendrán que asistir a dar explicaciones Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y Daniel Rojas, ministro de Educación.

Recordemos que Rodríguez dijo en días recientes que durante meses enfrentó amenazas, presiones y un ambiente hostil que finalmente la llevaron a hablar públicamente. Asimismo, relató que fue víctima de extorsión. Según explicó, recibió exigencias económicas que comenzaron con una cifra inicial —“20 de los grandes”— y luego aumentaron. La presión estuvo acompañada de amenazas.

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A Carlos Carriillo quien llegó al cargo en medio del escándalo corrupción por la compra de los carrotanques de La Guajira que tumbó al anterior director Olmedo Lopez y al subdirector Sneyder Pinilla y quienes están detenidos y colaborando con la justicia. Se le citó con la finalidad de que presente un informe sobre la manera como se ejecutarán los recursos destinados a atender las emergencias por el invierno, en zonas como La Mojana.

Carlos Carrillo, director de la UNGRD, en un recorrido en La Mojana/ Foto: UNGRD

La advertencia de Rodríguez indica que dentro del Gobierno algunos tendrían la intención de quedarse con esos dineros, que ascienden a más de un billón de pesos y que por eso tuvo que brindarlos a través de la vigilancia de organismos internacionales.

El debate también abordará la llamada "ruta del arroz", un contrato de $36.211 millones adjudicado para reactivar la economía de La Mojana que hoy está bajo sospecha por retrasos y presuntos favorecimientos.

Además, Carrillo también fue señalado por la funcionaria, de haber hecho un presunto espionaje en su contra, con el objetivo de desacreditarla dentro de la Casa de Nariño.

¿Cómo va la investigación por los diplomas falsos de Guerrero?

En las revelaciones hechas por Rodríguez, se advierte que Juliana Guerrero, sin ser funcionaria del Gobierno, tendría mucho poder en la Casa de Nariño. Además, reveló que el propio presidente Gustavo Petro fue informado de los supuestos títulos falsos de Guerrero, lo cual era un impedimento para que pudiera asumir como viceministra de Igualdad.

Este episodio que se creció hasta llegar a los estrados judiciales comprometió al rector del Instituto San José y puso en evidencia los manejos irregulares con una especie de presunto negocio con títulos y cartones como se habría dado en el caso de la líder estudiantil vallenata.

Así las cosas, la citación al ministro de Educación, Daniel Rojas, busca que ese funcionario expliqué lo que está sucediendo con la Fundación San José, que al parecer le habría entregado los títulos de forma irregular a Guerrero. Además, existen denuncias sobre que este no sería el único caso y por eso quieren que Rojas rinda cuentas sobre esta situación. Juliana Guerrero parece ser otra de las intocables del gobierno Petro como se cuenta en esta nota.

El congresista del partido de oposición hizo un llamado a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, para que tome las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de la gerente del Fondo de Adaptación, debido a que ha sido víctima de amenazas y “teme por su vida”.

El Gobierno Petro, al cierre de la legislatura de junio de 2025 registraba 69 debates de control político y 14 mociones de censura, sobre esta última ninguna ha prosperado.

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