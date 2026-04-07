- Liberales reunidos en el apartamento de Gaviria tienen algo claro para las presidenciales: cualquiera menos Cepeda

Sin la presencia de su hija María Paz, quien se hundió en su aspiración al Senado, el apartamento del director del Partido Liberal fue el escenario de una reunión de la bancada de los 13 senadores y algunos cercanos al círculo de Gaviria. Llamó la atención la presencia activa del grupo costeño entre que se encontraban el exgobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa –uno de los mayores electores- los barranquilleros Fabio Amin, Camilo Torres Villalba–cercano a Benedetti, del clan Torres y Laura Fortich, elegidos el pasado 8 de marzo.

Se sabe que cualquier adhesión a la campaña de Abelardo de la Espriella sería de manera individual por su negativa a aceptar apoyos de partidos. Gaviria podría contemplar la alternativa de dejar en libertad a los liberales.

En el ambiente de la reunión estaba claro que cualquier opción podría considerarse menos el nombre de Iván Cepeda y cualquier posible continuidad del gobierno de Gustavo Petro con el que el expresidente César Gaviria está completamente roto; una ruptura que profundizó en marzo del 2022 por las posiciones radicales de la vicepresidenta Francia Márquez como se explica en esta nota y que nunca se pudo recomponer.

En su apartamento con vista a los cerros orientales de Bogotá y en un salón rodeado de obras de arte a la que Gaviria le ha invertido millones, se ven en la foto que divulgaron los senadores de la bancada costeña: Fueron 13 los electos por el Partido Liberal, incluido el actual Presidente del congreso Lidio García cuyo punto de vista será clave para decidir con que candidato se van el próximo 31 de mayo. Una vez más el partido liberal en cabeza del expresidente Cesar Gaviria se queda sin candidato presidencial como viene ocurriendo hace décadas y terminará teniendo que hacer coalición sin mucha convicción y con el riesgo de que no se de la obediencia de partido que se daba en el pasado.

Ya ocurrió en las elecciones en las que resultó vencedor Gustavo Petro, cuando reconocidos liberales como Luis Fernando Velasco, Guillermo García Realpe, Guillermo Rivera y Juan Fernando Cristo -quienes ya optaron por la alternativa Cepeda-, terminaron cobijando la candidatura del Pacto Histórico y luego un grupo gran de representantes en la Cámara, empezando por las Sin Piedad, el grupo de 10 mujeres que resultó clave para apoyar las iniciativas del gobierno, incluidas las dos reformas que pasaron, en contravía de las directrices del ex Presidente Gaviria quien aún no da señales de querer dejar su cargo de jefe de la colectividad que lo aclamó nuevamente el año pasado, aunque las bases liberales del país no lo acompañen y estén lejos del glorioso Partido Liberal del pasado.

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Extraoficialmente, Las 2 Orillas conoció que la balanza se inclina hacia la candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, aunque se sabe de la cercanía de Simón Gaviria, el hijo del expresidente quien no apareció en la foto de la reunión.

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