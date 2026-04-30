- Duro revés para la exitosa marca Bon-bon-bum el producto estrella de Colombina

El presidente de la compañía César Caicedo quien cerró otro buen año no logro frenar un restaurante que quiere abrir con un nombre similar

Hace más de 56 años que Colombina presentó Bon Bon Bum, uno de los dulces icónicos de Colombia. Se trata de un producto que permitió aprovechar el azúcar producido en los ingenios y que rápidamente se convirtió en favorito de los colombianos.

Jaime Hernando Caicedo, padre de César Caicedo, actual presidente de Colombina, ideó la golosina luego de un viaje que realizó a Puerto Rico, donde encontró una bola de caramelo con chicle dentro. En aquel momento, supo lo que buscaba, pero todavía necesitaba encontrar la manera de producirlo.

Encontró la pieza que faltaba en otro viaje, esta vez por Europa. En Holanda, Caicedo encontró la máquina capaz de producir el caramelo con el chicle dentro. Con las herramientas listas, en la planta de La Paila, en el Valle del Cauca, entre ingenieros y técnicos buscaron la fórmula para unir el caramelo y el chicle, sin que una parte arruinara a la otra. Luego definieron el nombre.

La frase que dio la clave fue ¡Este bombón va a ser un Bum! Así, el nuevo dulce fue bautizado como Bon Bon Bum. Éxito indiscutible, en solo un año triplicó las ventas de Colombina y se convirtió en el primer bombón relleno de chicle del mercado nacional. Con el paso del tiempo, no solo los colombianos pudieron disfrutarlo.

Colombina exportó paquetes de Bon Bon Bum a los Estados Unidos. Más adelante, Colombina entró a competir en el mercado europeo.

Hoy, en las plantas de Colombina se producen cerca de 8 millones de Bon Bon Bum al día, lo que equivale a una producción mensual aproximada de 172 millones de unidades. El dulce se exporta a países de América Latina, Europa, Asia, África y Oceanía, llegando incluso a mercados tan lejanos como China, Nueva Zelanda, Islas Fiji, Papúa Nueva Guinea o Emiratos Árabes Unidos.

Con el tiempo, Colombina ha perfeccionado la fórmula para adaptarse a los cambios generacionales. Sin embargo, y luego de tantos años de éxito, los abogados contratados por Colombina no lograron frenar el registro de otra marca, con un nombre muy parecido, ante la SIC: BomBon es un nuevo producto de la compañía Divina Cocina, que produce confitería y pastelería. La empresa, cuyo representante legal es Camilo Andrés Velásquez, se salió con la suya a la hora de registrar el nombre, que ahora se abre espacio en el mercado nacional.

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