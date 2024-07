Las diez congresistas liberales Petristas que se hacen llamar las Sin Piedad

.Publicidad.

En la instalación del Congreso del pasado 20 de julio llamó la atención un detalle que nada tuvo que ver con las elecciones de los Presidentes de Senado y Cámara. Se trató de un grupo de diez mujeres liberales que llegaron al recinto totalmente vestidas de rojo, atuendos que llamaban la atención y que destacaban en medio de todos los demás congresistas.

Esa elección de vestuario no fue casualidad, sino todo lo contrario, puesto que desde antes ya se habían puesto de acuerdo a través de un chat grupal de Whatsapp, el cual lleva como nombre “Sin Piedad”. Este fue creado por diez de las once representantes a la Cámara liberales, quienes resultan ser las cercanas al proyecto del presidente Gustavo Petro y, según el portal La Silla Vacía, fue bautizado de esa manera debido a que no está incluida la quindiana Piedad Correal Rubiano, quien es crítica con el gobierno.

En ese chat están la amazonense Karina Bocanegra; la quindiana Sandra Aristizábal; la caqueteña Gilma Díaz; la paisa María Eugenia Lopera, uno de los principales respaldos que tuvo la fallida reforma a la salud; la barranquillera Jezmi Lizeth Barraza; la bogotana Kelyn González Duarte, quien pica en punta para ser la Presidenta de la Comisión Tercera (encargada de temas económicos) en esta legislatura; la sucreña Karyme Cortés; la huilense Flora Perdomo; la sanandresana Elizabeth Jay Pang y la tolimense Olga Beatriz González, una amiga de vieja data del Minsalud Guillermo Jaramillo.

Ya coronaron con presidente en Findeter

Tal ha sido el respaldo de las “Sin Piedad” al gobierno Petro que hasta fueron recompensadas con una cuota en una entidad como la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), la cual se encarga de financiar proyectos de infraestructura y a la que llegó en julio del año pasado el administrador de empresas Juan Carlos Muñiz Pacheco.