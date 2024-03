El día que vendieron a Juanes como el Bruce Springsteen latino para cautivar a Nelly Furtado

.Publicidad.

–Nelly Furtado, ¿Te acordás de ella?

–Claro, pero no parce, eso no va a pasar, es muy difícil, ella ya está en las grandes ligas –respondió Juanes–



–Pues, lo peor que puede pasar es que nos digan que no.



Era de madrugada, Juanes tenía la canción ideal. Tanto para dar el siguiente paso en su carrera como para exorcizar toda la nostalgia que le oprimía el pecho por tener a Karen Martínez a kilómetros de distancia. O al menos, eso es lo que cuenta el escritor Diego Londoño en la biografía oficial del artista.



“Cada vez que yo me voy, llevo al lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez”. La letra era preciosa. A Andrés Recio, su tour mánager –el man que se encarga de cuadrar detalles varios durante las giras– le pareció que Nelly Furtado era ideal. Pero había un problema.

Aunque Nelly recién estaba comenzando con su carrera musical, se había disparado como un volador sin palo. Los tres primeros sencillos de su disco debut (“I’m like a bird”, “Turn off the light” y “On the radio”) habían sido éxitos mundiales y mostrado dentro de una industria musical muchas veces repetitiva que existían otras formas de hacer música pop.

Fernán Martínez, su mánager de entonces, envió la canción a una sede de Universal en Miami y de ahí se encargaron de hacérsela llegar al sello de Nelly Furtado en California. A Juanes lo vendieron como el Bruce Springsteen latino, es decir, tomando como referencia a uno de los íconos de rock más respetados del país. Y ella aceptó.

El éxito que ahora muchos colombianos recuerdan y que fue el segundo sencillo del disco Un día normal (que también tenía “A Dios le pido” y “La paga”), hizo que cinco años más tarde la cantante canadiense fuera quien lo llamara a él para otra canción juntos que se llamó “Te busqué”.

No fue uno de los sencillos de ese álbum de Nelly Furtado llamado Loose y ella prefirió decantarse por “No hay igual” con Residente de Calle 13. Pero sí podría decirse que "Te busqué" es una de las composiciones más bellas de ese álbum.

Muchos extrañaron la participación de Nelly Furtado cantando "Fotografía" en el MTV Unplugged de Juanes lanzado en 2012, pero lo que sucedió fue que justo esa canción fue la elegida para hacer un concurso entre los fans e invitar a la persona ganadora a cantar con el artista.

“Gala y Dalí”, la tercera canción de Juanes y Nelly Furtado

“Gala y Dali” será lanzada el próximo 28 de marzo y está anunciada como una canción que “habla sobre un amor que prevalece y siempre está en la mente”. Fue producida con Sebastián Krys, Mauricio Rengifo y Andrés Torres, estos dos últimos, artífices de “Despacito”.

Hace años Juanes había anunciado que volvería a sus raíces musicales y se despegaría del sonido urbano que tuvieron varias de sus últimas canciones ("Bonita", "Fuego", etc.), pero al ser Nelly Furtado la protagonista (la canción parece pensada para un nuevo disco de ella) y estar producida por estas figuras que se han destacado en la música urbana, podría pensarse que los artistas crearon una canción con un sonido bien contemporáneo.

“Nelly me lleva a un lugar de alegría y luz, donde me pude dar la oportunidad de salir de mi sonido, de lo que toco en la guitarra, para ir a un sonido más caribeño, por así decirlo, más bailable, que Nelly quería también tener en esta canción”, explicó Juanes.

Juanes se estará presentando durante 2024 en una nueva gira por el país llamada Juan Es Colombia, que comenzará en mayo e incluirá ciudades como Bucaramanga, Pereira, Cali, Medellín y Bogotá, donde se presentará los días 23 y 24 de mayo en el Movistar Arena.