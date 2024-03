Fumadores de cigarrillo: autores de 8 millones de muertes

Por: Vidal Vivas Granados |

marzo 13, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Respecto a la contaminación del aire en Medellín, Bogotá y otras grandes ciudades de Colombia veo a las autoridades diligentes tomando medidas pertinentes sobre todo en Bogotá y Área metropolitana del Valle de Aburrá que se limitan al pico y placa.

Sin embargo, deben tener en cuenta que según la OMS la Principal causa de muerte, enfermedad y empobrecimiento que causa más de 8 millones de muertes al año en todo el mundo es el consumo de cigarrillo y demás derivados del tabaco.

..Publicidad..

Más de 7 millones de estas defunciones se deben al consumo directo de cigarrillo y alrededor de 1,3 millones son consecuencia de la exposición de no fumadores al humo ajeno. Lo anterior es preocupante, si tenemos en cuenta que un gran porcentaje de los no fumadores que mueren cada año por causas asociadas al cigarrillo son niños.

...Publicidad...

Según el Ministerio de Salud, en Colombia el cigarrillo no solo hace parte de uno de los consumos más problemáticos que tenemos como sociedad -uno de cada tres colombianos y colombianas ha fumado alguna vez en su vida-, sino que cada año mueren más de 34.800 personas por enfermedades atribuibles al cigarrillo en el país, la mayoría con elevado costo para el sistema de salud (más de 17 billones de pesos al año) y con graves impactos para los pacientes y sus familias, reiteramos entre ellas muchos menores de edad.

....Publicidad....

Todas estas muertes y enfermedades son evitables según el Ministerio de Salud, pero es necesario que como sociedad se tenga conciencia de la dependencia que genera la nicotina y las instituciones puedan trabajar más en la prevención de los problemas que generan tanto el cigarrillo como otros productos derivados del tabaco.

Si tenemos en cuenta la proporción global de fumadores indirectos, podríamos decir que de las 34.800 personas que mueren cada año por fumar cigarrillos en Colombia aproximadamente 5655, es decir, el 16,25% eran fumadores indirectos y esto es altamente preocupante, porque podríamos catalogar a los fumadores directos como los actores intelectuales del 16,25% de las muertes de los fumadores indirectos en sus hogares, en sus empresas y en las calles de las grandes ciudades del país, entre ellas las calles de Medellín y Bogotá que tienen problemas con la contaminación del aire, y que las autoridades están monitoreando y tomando medidas con los picos y placas para que tengamos un aire más puro, pero no están haciendo ni un pepino para evitar que las personas no fumen en las calles y espacios públicos como lo ordena la Ley 1335 de 2009, en el artículo 18, que habla también sobre los Derechos de las personas no fumadoras, y en su enciso 1, resalta el derecho a; -Respirar aire puro libre de humo de cigarrillo, tabaco y sus derivados.

Allí también, las autoridades deben tomar medidas rigurosas en Medellín, Bogotá y grandes ciudades que arriba tienen el aire contaminado y abajo se nos volvieron una gran chimenea urbana en las calles, la gente está fumando demasiado cigarrillo y hay que empezar a prohibir a fumar también en las calles donde el humo del cigarrillo afecte a otros que no son fumadores e imponer duras sanciones, porque los fumadores indirectamente están matando con su consumo de cigarrillos a los no fumadores que se encuentran en el camino, además de que estamos incurriendo en un alto gasto de billones de pesos en la salud, por tanto, las multas y sanciones al cigarrillo por fumar en lugares públicos y los impuestos al cigarrillo deben generar esos más de 17 billones de pesos que gastamos en salud, es decir, los fumadores deben al menos cubrir los gastos de la salud que generan al país con su hábito legal pero irresponsable cuando lo hacen en todas partes y no tienen en cuenta que eso afecta al no fumador que tiene derecho a un aire puro.

Los alcaldes de Colombia, especialmente los de Medellín, Bogotá y grandes ciudades, tienen la obligación urgente de tomar medidas para que se cumpla en los espacios públicos y las calles la Ley 1335 de 2009.

El Gobierno Nacional debe modificar la ley y prohibir el consumo en las calles en los términos que se han planteado arriba o los alcaldes en el marco de la emergencia climática y contaminación ambiental del aire de sus ciudades lo deben prohibir también.

*Sociólogo de la U de A