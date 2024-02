Diez canciones colombianas que cumplen 20 años en 2024

.Publicidad.

En los últimos años, incluso mucho antes de la llegada del reggaetón, Colombia se convirtió en una potencia del pop en español. De aquí han salido talentos de talla continental y hasta mundial como Shakira, Juanes, Carlos Vives o Silvestre Dangond, quienes con han logrado que sus canciones colombianas alcancen espacios inimaginables.

Pero todos ellos comenzaron buscando oportunidades y trabajando muy duro para pegar sus canciones o tuvieron momentos de enorme éxito, pero que no entonces no estaba comparado con el impacto que luego tendrían a nivel mundial.

..Publicidad..

Por ejemplo, ¿quién habría imaginado que el mismo Silvestre Dangond que estrenaba “La colegiala”, sería capaz de llenar estadios en todo el país o que haría extensas girar por Europa?

...Publicidad...

El siguiente conteo es para alimentar la nostalgia y recordar algunos temazos que este año cumplen dos décadas, pero que todavía suenan en radios y en comercios del país.

....Publicidad....

“La camisa negra” de Juanes

Para su disco de 2004, Juanes decidió combinar el ingenio de las canciones del comediante popular Vargas Vil con un sonido rockpop que la gente digiriera con facilidad. La formula le salió tan bien, que su canción llego incluso a sonar en Rusia.

“La camisa negra” fue el tercer corte de difusión del disco Mi sangre, que fue grabado por el propio artista, pero luego contó con producción de Gustavo Santaolalla y Anibal Kerpel.

La canción fue lanzada como sencillo en enero de 2005, pero debido a la popularidad de Juanes comenzó a escucharse de forma masiva antes de su lanzamiento.

“La colegiala” de Silvestre Dangond

Una de las razones por las que “La colegiala”, uno de los primeros éxitos de Silvestre Dangond fue tan gigante, podría ser el hecho de estar inspirada en una historia real.

La canción estuvo inspirada en Lucía Salem, un profundo amor que tuvo el cantante en su juventud cuando vivía en Villanueva (Guajira) y que lo marcó profundamente.

Entonces Lucía tenía sólo 15 años, pero Silvestre Dangond también era muchísimo menor. Un día, en el año 2003, se le ocurrió cantarla en una discoteca. El éxito fue tan grande que la tuvo que incluir en su álbum Más unidos que nunca, que publicó el año siguiente.

“Poem to a horse” de Shakira

Aunque la canción ya había salido años antes en su disco Servicio de lavandería, fue recién cuando Shakira la lanzó como uno de los sencillos de su primer disco en concierto –exceptuando el MTV Unplugged– llamado Live And Off The Record, que la canción se convirtió en un éxito.

“Poem to a horse” es una de las primeras canciones que lanzó la barranquillera que sólo tuvieron versión en inglés, no se convirtió en una de las más famosas, pero sí es muy recordada entre los seguidores de la cantante.

“La pantera mambo” de La 33

La 33 estaba no sólo estaba decidida a demostrar que los bogotanos saben hacer salsa, sino que quería informárselo a todo a Colombia, al mundo si era posible.

Así que para lograrlo no tuvieron mejor idea que crear un éxito de la salsa colombiana, basándose en una de las melodías más famosas de la televisión internacional: la música incidental que acompaña a La Pantera Rosa.

Desde entonces La 33 ha grabado tres álbumes más y hasta un disco sinfónico, que incluye esta canción. En 2004 también presentaron otros éxitos de la orquesta como “Soledad” y la canción homónima “La 33”.

“De rodillas” de Lucas Arnau

Ya desde sus inicios, Lucas Arnau era un baladista espectacular y uno de sus primeros éxitos fue una gran carta para demostrarlo.

“De rodillas” es una composición rompecorazones que en su momento no dejó a nadie indiferente y que veinte años más tarde todavía sigue sonando en radios de la ciudad.

La canción hacía parte del disco debut del artista llamado Un poco más, que también incluía canciones como el sencillo tropipop “Te doy mi vida”.

“No sé si volverá” de Superlitio

Curiosamente, la canción más recordada del primer disco que Superlitio lanzó con Sony Music, su exitoso Trippin’ Tropicana, no fue uno de los sencillos de difusión como “Qué vo’ a hacer” o “Perdóname” que sí fueron elegidos en su momento.

Pero “No sé si volverá” creció lentamente entre sus fanáticos, se propulsó cuando sí fue el sencillo de un disco de nuevas versiones llamado Sesiones 10.10 y también terminó colándose en producciones de cine colombiano

En 2023, tuvo un nuevo revival y nueva aparición en radios cuando Superlitio relanzó esta canción como sencillo de su disco X Revisitado, pero ya en compañía de Andrés Cepeda.

“Voy a olvidarte de mí” de Carlos Vives

A mediados de la primera década de los años 2000, Carlos Vives quiso hacer su disco soñado, un álbum de rock.

Pero el disco que tenía composiciones maravillosas como “La fuerza del amor”, “Qué tiene la noche” o “Como tu” fracasó tan estrepitosamente que aniquiló su carrera. Al menos, por ese momento.

El único tema que terminó siendo un éxito de ese disco y que este año cumple 20 años, fue la canción “Voy a olvidarte de mí”. Una hermosa canción de despecho romántico que hasta el día de hoy Carlos Vives canta en sus shows en vivo.

“Pasos de gigante” de Bacilos

Luego de lanzar “Caraluna” y “Mi primer millón” era imposible que Bacilos hiciera otra canción que fuera tan gigante, no solo en Colombia, sino en todo el continente.

Pero con “Pasos de gigante” estuvieron bastante cerca, la canción también tuvo un alcance impresionante y sirvió para conectar con los fanáticos del grupo.

El disco Sinverguenza que la contenía ganó un Grammy Latino a mejor álbum de pop vocal de un grupo y consolidó a su cantante Jorge Villamizar, como uno de los compositores más importantes de América Latina.

“Vivo en el limbo” de Kaleth Morales

En algún momento Kaleth Morales era uno de los secretos mejor guardados del vallenato de la costa, pero poco a poco sus canciones fueron creciendo e infortunadamente falleció. Entre la enorme tristeza de perderlo, sus fanáticos se empecinaron en convertirlo en una leyenda.

Muchas de sus canciones como “La hora de la verdad” o “Lo mejor para los dos” se convirtieron en canciones fundamentales para entender la historia del vallenato colombiano.

Pero quizás sea “Vivo en el limbo”, canción que este año cumplirá nada más y nada menos que veinte años (aunque el disco que la contenía se haya publicado al año siguiente), la que se haya convertido en la más exitosa.

“Volverte a ver” de Juanes

El álbum Mi Sangre de Juanes, publicado en 2004, está repleto de éxitos: “Nada valgo sin tu amor”, “La camisa negra” o “Volverte a ver”, pero esta última canción merece una mención especial, tanto por ser una de las más importantes de la vida de Juanes como por estar inspirada en el conflicto armado colombiano.

No es la primera vez en que Juanes combinaba las referencias a la guerra o a la paz y con ellas intentaba construir una gran canción que llegara a los colombianos, pero quizás al ser “Volverte a ver” una balada, sus fanáticos la hayan sentido de una manera más personal.

“Volverte a ver” también será rescatada en el MTV Unplugged que el artista grabara años más tarde, pero en una versión mucho más emotiva y calmada.

| Lea también: El productor detrás de éxitos de Carlos Vives, Shakira, Maluma y ...