Diez mitos sobre las listas cerradas y por qué deben prohibirse en Colombia

Por: ANTONIO ZERAVLA

agosto 14, 2023

El pasado 28 de julio venció el plazo de inscripción para las próximas elecciones regionales. Se inscribieron más de 132 000 candidatos, la mayoría para corporaciones públicas, es decir, para asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras locales.

Para estas elecciones y como desde hace veinte años, cuando se aprobó el Acto Legislativo 001 de 2003 existen dos maneras a través de las cuales estos candidatos se podían inscribir para buscar la curul: mediante listas abiertas o mediante listas cerradas.

A pesar de que un número significativo de ciudadanos están disconformes con el sistema de listas cerradas estas siguen siendo usadas en mayor o menor medida por casi todos los partidos. Sus defensores o detractores parten de mitos que se evalúan a continuación:

En la lista abierta el partido pierde votos. En el sistema de Lista Abierta el voto es preferente. Esto significa que si bien son los partidos los que determinan a quien le otorgan aval, es el ciudadano el que elige a las personas que lo van a representar, pudiendo escoger tanto el partido como el candidato por el cual va a votar. Si a un elector le gusta un partido, tiene la posibilidad de escoger cual es candidato de dicha colectividad con el que mejor se identifica y si alguno no le simpatiza, desde luego, no está obligado a votar por éste. De igual manera, si a ese ciudadano le gusta solo partido, pero no conoce ningún candidato o no está seguro de votar por alguno en particular, mediante la lista abierta puede marcar solo el logo del partido y su voto no se perderá, sino que se sumará al que más votos obtenga de esa lista. Esto último, porque en Colombia a las listas abiertas se aplica el sistema de “cifra repartidora”, el cual significa que la asignación de curules dependerá del número de votos que en general obtiene el partido, sea que estos vayan por los candidatos o solo por el logo; igualmente, gracias a este sistema, ningún voto mediante la lista abierta se pierde, ya que si se vota por un candidato que no obtiene curul, ese voto se contará al partido y dependiendo de los votos que éste obtenga, se asigna el número de curules entre los candidatos que recibieron mayor apoyo.

2. La lista cerrada también es democrática. Democracia significa como mínimo que el ciudadano pueda elegir y ser elegido. Cuando quien tiene ese derecho no es el elector sino el partido político eso se llama partidocracia. La lista cerrada es partidocracia mas no democracia. En el sistema de lista cerrada, el ciudadano NO tiene la posibilidad de escoger quien lo va a representar, sino que se limita a votar por un logo, el del partido político. Es el partido el que establece el orden de los candidatos en la lista y así se asignan las curules, sin que el ciudadano pueda escoger a quien elige. En este sistema, ni siquiera el elector conoce quienes son los candidatos. El partido arma una lista y dependiendo de los votos que obtenga, se asignan las curules, pero en el orden que fue inscrita la lista. Puede que alguien sea muy popular y vaya de primero, pero el segundo, tercero etc., sean personas que el elector no quiere que sean elegidas. Igual, saldrán en ese orden. Igualmente, si el candidato que le gusta al elector no está entre los primeros y por el contrario, en estas posiciones va alguien con quien no simpatiza, su voto solo servirá para elegir a esas personas por las que no quería votar mientras su candidato probablemente no obtendrá curul. Tampoco el candidato tiene ese derecho a “ser elegido” pues esto no dependerá de su carisma ni de su trabajo por las comunidades ni de los votos que obtenga, sino de la posición que ocupe en la lista. Un candidato puede ser muy bueno, muy popular y apreciado por la comunidad, pero si quien arma la lista no lo deja en las primeras posiciones, no obtendrá curul y solo servirá para cargarle ladrillos a quienes la encabezan, pues serán estos los que resultarán elegidos. Por lo tanto, si el derecho a elegir y ser elegido mediante la lista cerrada no depende ni del elector ni del candidato sino de quien arma la lista, es falso que este sistema también sea “democrático” como sí ocurre con la lista abierta.

3. El problema de las listas cerradas se soluciona mediante elecciones primarias. Las elecciones primarias no solucionan el grave problema de la falta de democracia en las listas cerradas y, antes, por el contrario, lo agudizan. Hacer unas elecciones primerias implica primero establecer si éstas se hacen igualmente internas (solo para militantes carnetizados) o externas (militantes y simpatizantes en general). Si fueran externas, sería adelantar las elecciones, por tanto, ha de entenderse que son internas. Para hacerlas igualmente, debe escogerse un sistema: Listas abierta o lista cerrada para hacer esas elecciones. Si se hace por Lista Abierta eso significa que se reconoce que ésta es mejor y es la única que sirve para garantizar un procedimiento democrático. Si se hace por lista cerrada (por ejemplo, en el caso de las coaliciones) igual, quien arme la lista estará imponiendo candidatos, además de ser casi imposible para unas primarias. Las primarias solo servirían para que a los politiqueros que han vivido toda la vida de la política, puedan seguir ganando los primeros puestos, pues podrán sobornar a otros integrantes del partido o mediante las clientelas que tienen, asegurar ganarlas y con ello, seguir obteniendo las primeras posiciones en la lista y obtener así la curul. Esto solo abarataría la corrupción, ya que quien quiere obtener curul le será más fácil comprar los votos de unos pocos militantes de base en las elecciones primarias para ganar los primeros puestos de la lista y así obtener curul, que comprar 100.000 votos o más en la calle como sería unas elecciones mediante lista abierta.

4. La lista cerrada disminuye los riesgos de corrupción. Mediante las listas cerradas la corrupción aumenta, ya que es más fácil y barato sobornar al reducido grupo de quienes arman la lista para ser inscrito en los primeros lugares y así asegurar curul que intentar comprar 100.000 votos o más en la calle como ocurriría en el sistema de lista abierta. Mediante la lista abierta el candidato que quiera ser elegido solo necesita estar en los primeros lugares de esa lista. En la lista cerradas sobornar a quienes la arman será más fácil y habrá menos posibilidades de que lo descubran y termine preso. Por el contrario, mediante lista abierta se necesita comprar muchísimos votos no a quien arma la lista sino a los electores, siendo más cara esa operación y más riesgosa, por tanto, disminuyendo los incentivos para hacerlo. Mediante lista cerrada, si el candidato NO logra sobornar a quienes arman la lista, pero tiene los recursos suficientes, lo que hará será armar un movimiento político de garaje mediante recolección de firmas e igualmente encabezar esa lista cerrada. Siendo cabeza de lista cerrada, si es corrupto y tiene dinero, también comprará votos en la calle, pues sabe que una vez el partido pase el umbral, tiene asegurado el puesto.

5. La lista cerrada da más oportunidad a los candidatos nuevos. Quienes ya son políticos “de carrera” y ocupan un puesto de elección popular, suelen usar las listas cerradas para hacer valer su cargo, del que se creen dueños. En ese sentido, siempre van a querer ir entre los primeros. Si en una lista cerrada ingresa alguien nuevo, seguramente será una ficha de alguien que ya tenía curul, a quien le queda más fácil heredar la silla poniendo a sus sucesores en los primeros puestos de la lista y asegurándole así el cargo a una ficha que por lista abierta no tendría votos ni para ser elegido la administración del conjunto residencial en el que vive. Las listas cerradas han sido usadas por los políticos atornillados a sus cargos para impedir que nuevos liderazgos dentro de sus propios partidos terminen “corriéndoles” la silla. Las eventuales elecciones primarias NO solucionarían esto, ya que el militante de base muy seguramente hace parte de las clientelas politiqueras de quienes ya tienen poder y a la larga, terminarán apoyando a los mismos de siempre para que queden en los primeros renglones y aseguren seguir en su puesto.

6. Las democracias avanzadas usan sistemas de listas cerradas. Países como Suiza, Noruega, Suecia, Finlandia, Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca o Países Bajos, únicamente tiene listas abiertas y prohíben las listas cerradas por antidemocráticas, a pesar de que muchos de estos países tienen sistemas parlamentarios. Los países que aun tienen listas cerradas fueron aquellos que estaban gobernados por dictaduras y a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta bien entrado el Siglo XXI fueron haciendo tránsito a democracias occidentales o burguesas: Italia, Portugal, España, Turquía, Ucrania, Rusia, Sudáfrica, Angola, Namibia o Kazajstán entre otros. Los impulsores de las listas cerradas en la mayoría de estos países fueron Reino Unido y Los Estados Unidos (quienes no las usan a nivel doméstico) con un objetivo claro: Poder mantener bajo control a las cabezas de cada partido, en especial aquellos de corte comunista, para impedir un cambio abrupto de régimen, el cual se podría originar a través de la emergencia de nuevos liderazgos que podrían tomar alas propias mediante listas abiertas y terminar subvirtiendo el orden, poniendo en jaque a los caciques políticos de los partidos del sistema. Sin embargo, en países como España donde solo se usan para elegir Diputados de las Cortes (equivalente en Colombia a Representantes a la Cámara) hay actualmente fuertes cuestionamientos a ese sistema, al que se considera caduco y anticuado y gran parte de la ciudadanía pide a gritos que se adopte el sistema de listas abiertas que existe para elegir senadores. Sin embargo, los partidos políticos del sistema no van a renunciar fácilmente a ese poder tan grande que tiene de poder determinar a quien elegir y difícilmente van a devolverle ese derecho a la ciudadanía.

7. Mediante la Lista Cerrada aumenta la cohesión ideológica del partido. Una corporación pública está compuesta por personas y éstas no son robots que se comporten igual al adoptarse la lista cerrada. En un partido siempre habrá personas que interpreten una ideología de diferente manera. Esto pasa sea la lista abierta o cerrada. La cohesión ideológica se logra al momento de otorgar avales si éstos no se dan a personas que no representan al partido, sea que se vaya por lista abierta o por cerrada. Por el contrario, en la lista cerrada el elector no puede luego evaluar el desempeño de quien fue elegido mediante este sistema al no poderse escoger a los representantes de manera libre.

8. Mediante el sistema de lista cerrada se evita la deslealtad y el transfuguismo político. Ni siquiera en países como España que tienen listas cerradas para Diputados a Cortes desde 1978 y una amplia legislación partidocrática existe la posibilidad de obligar a los representantes a que voten en bloque. Eso no es posible en ningún lugar del mundo. De implantarse esa legislación de forma inédita en Colombia, eso no dependería de que los representantes populares llegasen al cargo por listas abiertas o cerradas. La manera como se hace la elección no influye en la disciplina de bancada, eso es una falacia. Por el contrario, en la lista abierta hay más posibilidad de que los electores evalúen el desempeño y la fidelidad ideológica de su representante, ya que, si éste promete una cosa y luego hace otra, posiblemente no será apoyado en un futuro. En la lista cerrada no existe esa posibilidad, pues un representante puede ser desleal con sus electores y con el programa ideológico de su partido, pero si tiene el apoyo de quienes arman las listas (lo que es muy probable dado que su posición política le da poder), terminará incluido en las próximas contiendas electorales en primeros lugares de esa lista cerrada y de nuevo será elegido, independientemente de sus actuaciones. En la lista cerrada el pode del bolígrafo de quien arma la lista sustituye al del elector al votar.

9. Mediante la lista cerrada se evitan los votos nulos. Una de las falacias de quienes defienden las listas cerradas es que supuestamente evita los votos nulos. No existe ningún estudio que demuestre eso. Los defensores parten de la hipótesis errada de que supuestamente al elector le es más fácil votar solo por el partido que marcar logo y el número del candidato. Ese argumento no se sostiene ni siquiera en un país con amplias mayorías de población analfabeta, lo que no es el caso de Colombia. En este país, el voto nulo no suele ser por ignorancia del elector, sino que es un medio de protesta a través del cual se expresa inconformidad con el certamen electoral. La falacia de los defensores de la lista abierta parte del error de considerar que, si en la lista abierta se marca solo el logo el partido, se anula el voto, lo que no es verdad, ya que por el sistema de cifra repartidora éste tiene validez y al final se contará para la asignación de curules.

10. Mediante la lista cerrada se obtiene menos votos. Mediante la lista cerrada un partido obtendrá menos votos por una sencilla razón: Los primeros de la lista no se preocuparán tanto por realizar actividades de campaña ni por llegar a los electores porque al saber que ya tienen asegurada su curul, no tienen motivación para hacerlo. Además, por lo general, confiarán que otros buscarán votos por él. Igualmente, los últimos de la lista tampoco tienen motivación para salir a buscar votos, pues saben que están “de relleno” y que sus posibilidades de ser elegidos son prácticamente nulas. Igualmente, con una sola persona de la lista que no sea del agrado del elector, muy seguramente éste buscará otras opciones y no apoyará a esa colectividad pues sabe que con su voto estaría contribuyendo a que sea elegido alguien al que no quiere apoyar. Por el contrario, mediante la lista abierta, al estar todos los candidatos en igualdad de condiciones y tener las mismas posibilidades, todos ellos se esforzarán en buscar votos. Al final, todos los votos que obtiene el partido por el sistema de cifra repartidora son tenidos en cuenta, sea que el candidato gane o no, ya que éstos se sumarán en orden descendente de votación a los distintos candidatos que tengan más opciones de obtener curul.

Por lo anterior, las listas cerradas deben prohibirse en un país como Colombia, ya que le arrebatan el derecho al elector a elegir y a los candidatos a ser elegidos, pues esa prerrogativa pasa a ser monopolizada por el Partido y dentro de éste, por quienes tienen el poder de manejar el bolígrafo y armar las listas. Colombia no puede ir en contracorriente del mundo adoptando un sistema de listas cerradas que mientras en los pocos países que aún lo conservan sus ciudadanos luchan por abolirlo, aquí se quiera implantar. Tal sistema es tan incompatible con la democracia como en su momento lo fue el voto censitario, el exclusivamente masculino o el voto indirecto propio de las constituciones del Siglo XIX. Colombia necesita quitarles poder a los políticos y a las “empresas” a través de las cuales éstos actúan que son los partidos y dárselo a los ciudadanos, ese 95% del pueblo que NO milita en ninguno de ellos.