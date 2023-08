¿Por qué reclaman taxistas y pobres en Colombia? ¿Por el costo de la gasolina y demás combustibles?

La canasta familiar se disparó por la gasolina. No podemos pagarla igual que en los Estados Unidos, donde una persona puede ganar en un día más de 500 mil

Por: Francisco Alberto Bejarano Moreno |

agosto 14, 2023

El 7 de agosto de 2023 el precio medio de la gasolina en todo el mundo era de 1.33 (U.S. Dólar) por litro. La regla mundial sobre este tema es que los países más ricos tienen los precios más altos; y los países más pobres y los que producen y exportan petróleo tienen precios más bajos.

La excepción, EE.UU. Es un país rico pero tiene precio bajo en la gasolina La diferencia del precio entre países se da por los impuestos y subsidios sobre el valor de la gasolina.

Colombia es un país pobre y está lejos de encontrar una forma de supervivencia de rico que puede comprar de todo y no le afecte, porque vivir con el salario mínimo actual es de pobres que siempre serán las gallinas desplumadas de los políticos ricos, que hoy hacen campaña riéndose del pobre pueblo colombiano, que va detrás de ellos esperando una fritanga o cualquier cosita que les quite el hambre.

Y si recordamos a un político mentiroso como el actual ministro del Interior Luis Fernando Velasco, que se rasgaba las vestiduras defendiendo el exagerado costo de los combustibles, en debates que nunca conquistó para bajar los precios, se cansó y hoy está de acuerdo del terrible error de subirle la gasolina al pobre colombiano que gasta en equipos agrícolas, que consumen gasolina y suben los costos de la comida.

Hice una pequeña comparación del costo de la gasolina, con errores y todo, pero buscando entender y teniendo en cuenta tres países: Estados Unidos, Colombia y Hong Kong.

El litro de gasolina en estados unidos cuesta Aprox. 1,098 dólares y 0,001098 de dólar el centímetro cubico. El galón de 3.785.41 centímetros por 0.001098 es igual a 4,456 dólares. En pesos colombianos un litro de gasolina en EEUU cuesta 1,098 por el cambio hoy $ 4.057.53 o sea $ 4.455.16 el litro y el galón 4.456 x $ 4.057.53 o sea $ 18.080.35.

El salario mínimo en estados unidos es de 15 dólares hora, dependiendo del estado. O sea a pesos colombianos $ 60.862.95 hora y día de 9 horas $ 547.766,55. ¿Esa será la atracción del migrante que se va por el hueco?

En Colombia, el litro de gasolina cuesta 0,841 dólares por $ 4.057.53 $ 3.412,38 litro y el galón de 3.785,41 centímetros por $ 3,41 cuesta aprox. $ 12.908.24 galón. El costo es por regiones. El salario mínimo en Colombia es de $ 1.160.000 o sea 285,88 dólares al mes. No alcanza para nada.

En Hong Kong en donde al parecer es más cara la gasolina, un litro 3,051 dólar a pesos colombianos 4.057.53 $ 12.379,52 y el galón de 3.785.41 centímetros por 12,39 el centímetro cubico $ 46.861,57 galón. El salario mínimo en HONG KONG es de 6.161.9 dólar de ese país y ese dólar cuesta en pesos colombianos 518,42 es decir que en pesos colombianos son $ 3.210.004 lo que se gana el trabajador en pesos colombianos.

En los países comparados, el sistema de vida es muy diferente; ganan más dinero y les alcanza para vivir y pasear cuando quieran lógicamente si trabajan.

En Colombia la canasta familiar se disparó por los elevados costos de la gasolina. No podemos pagar gasolina al mismo precio de los Estados Unidos, en donde una persona se puede ganar en una hora sesenta mil o más pesos y en un día más de quinientos mil. Es decir que un norteamericano que trabaje nueve horas diarias, en dos días gana lo que un colombiano en 25 días.

Por las anteriores razones no puedo entender porque los sabios de la economía colombiana creen que en Colombia vivimos sabroso. Si comparamos con otros países veremos exactamente lo mismo. Los latinoamericanos todos se quieren ir para Estados Unidos, así se mueran en el intento, porque ven que el cambio de vida les proporcionara lo que nunca han tenido por años en sus territorios.

¿Tendrán razón los colombianos de los amarillitos que hoy protestan y los campesinos que utilizan la gasolina para los equipos? Por favor, es cuestión de analizar la realidad de lo que vivimos.

Cuidado con tanta propaganda televisada que solo está mostrando en papeles sumas millonarias en ayudas, pero aun no las ejecutan los ministros, según dijo en una opinión del canal uno, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, que se refirió a la no compra de tierras hasta el momento y a muchos problemas que no se solucionan a los campesinos.