Conozca tres fundaciones en las que puede donar un regalo de Navidad

Esta época del año es considerada como una de las más generosas del año, pues muchas personas buscan ayudar a quienes no pueden celebrar. Le mostramos como apoyar

Por estos días, cuando la nochebuena esta tan cerca muchas de las preocupaciones de decenas de personas se centran en los regalos de navidad. Sin embargo, hay muchos que no pueden celebrar de esta manera, ya sea porque no tienen los recursos para hacerlo o porque la situación en la que viven no se los permite. Es por ello que le mostramos tres entidades que por esta época están recibiendo donaciones para que muchos puedan tener un regalo de navidad.

Lugares a los que puede ir a donar un regalo de navidad

Fundación Jeymar

La Fundación Jeymar se dedica desde hace 35 años a la atención y al cuidado de adultos mayores en condición de vulnerabilidad social y económica, y que han sido abandonados por sus familias.

En esta temporada festiva, la fundación está recibiendo donaciones desde $100.000, y desde $200.000 si quieren que vaya con una flor de pascua para ayudar al cuidado de los adultos mayores. Los donantes podrán escoger una postal personalizada para dar su regalo.

Fundación Telefónica Movistar

Esta es la entidad sin fines de lucro que canaliza la gestión social del Grupo Telefónica, conocido en el país con la marca de Movistar. Esta fundación ofrece la posibilidad de donar un regalo a un niño o niña del país. La fundación misma brinda un listado de niños de diferentes edades a los que les puede mandar el regalo.

Pero también se puede donar un regalo sin la necesidad de conocer quién será el niño beneficiado, estos detalles se depositan en las cajas de Navidad que hay en la recepción de cada centro de experiencia u oficinas Movistar. Para poder participar debe llenar un formulario con sus datos.

Los regalos de los niños seleccionados se deben llevar a cualquiera de estas sedes:

Bloque I de Fundación Telefónica Movistar, en la sede Morato en Bogotá o comuníquese al número 3158003286.

Enviarlo directamente al líder voluntario encargado de la entrega en otras regiones, quien lo recibirá en la dirección que se encuentre junto a su nombre en el cuadro creado por la fundación.

Luego de entregar su regalo, usted podrá dejarle un mensaje al niño a través del Padlet creado por la Fundación.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF

El instituto adelanta una campa para recolectar y donar regalos de navidad. La actividad se llama ‘Crece generación para la vida y la paz’, esta comenzó el 20 de noviembre e irá hasta el 24 de diciembre. Con ella el ICBF pretende recolectar más de 42 mil regalos.

Los centros de recolección de los juguetes son los centros comerciales Plaza Central, Gran Estación, Titán Plaza y Centro de Moda Mayorista. También puede hacer la entrega en puntos de Servientrega, Tiendas Ara y Jumbo.